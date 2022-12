We scheurden met zwaailicht en sirene richting het ziekenhuis

Het leek een gezellige Sinterklaasavond te worden. Mijn lief kwam ’s middags thuis met gevuld speculaas, chocola en pepernoten. Een heerlijk avondje werd het helaas niet.

Hij liep naar de keuken om het avondeten klaar te maken en ik rondde nog even wat werk af aan de eettafel. Tot zover niets aan het handje. Totdat hij ineens de woonkamer in kwam lopen met een lege blik in z’n ogen en mompelde: “Ik weet het allemaal niet meer.”

Ik liep met hem naar de bank en merkte dat hij slecht uit z’n woorden kwam. “Zal ik de dokter bellen?” vroeg ik. Hij knikte. Ik keek hem nog eens aan en besloot 112 te bellen, onze huisarts is notoir slecht bereikbaar. Binnen 10 minuten stond de ambulance voor de deur – eindelijk profijt van het feit dat we zo dicht bij een groot ziekenhuis wonen.

Drie verpleegkundigen kwamen de kamer binnen en namen allerlei tests af. Mijn lief kwam steeds minder goed uit z’n woorden, maar wees naar z’n hoofd en zei: “Ik hoor je wél.” Voor mij was het duidelijk: hij begreep alles, maar kon niet uit z’n woorden komen.

Niet veel later zat ik naast de chauffeur in de ambulance en scheurden we met zwaailicht en sirene richting het ziekenhuis. Om het spitsverkeer heen slalommend – ik vrees dat ik zelfs een paar keer een gilletje heb geslaakt – naar de spoedeisende hulp. Daar werd meteen een scan gemaakt en belde ik vanuit de wachtkamer onze zoon.

Dat zijn van die telefoongesprekken waarvan je nooit weet hoe je ze moet beginnen. Ik vertelde dat we in het ziekenhuis zaten omdat z’n vader onwel was geworden en hij sprong meteen in een Uber. Ondertussen was mijn lief uitgescand en werden we naar een kamer gebracht.

Zoonlief arriveerde en we zaten samen aan het ziekenhuisbed, waar wat tranen vielen, maar al snel de eerste slechte grap werd gemaakt. Het moeilijke praten ging af en aan, soms kwam er ineens een complete volzin uit zijn mond (“Ik ben allergisch voor penicilline” – ik krijg dat normaal al amper uit m’n strot) en dan weer waren alle woordjes verdwenen.

De arts kwam met de diagnose: een herseninfarct. We mochten meekijken naar de foto’s van de scan. “Ziet u dit hier?” vroeg ze. Nou, nee, maar we geloofden haar meteen. Ze konden niet opereren zonder mogelijke schade, vanwege de plek in de hersenen waar de bloedprop zat. Er vielen woorden als ‘revalidatiecentrum’, ‘afasie’ en ‘logopedie’, maar eerst zouden ze hem een nachtje opnemen. En regelmatig wakker maken, hét recept voor iedereen met een vermoeden van hersenletsel (en een effectieve martelmethode, maar da’s weer een ander verhaal).

De volgende dag leken de heldere perioden, waarin hij goed uit z’n woorden kwam, langer te duren. Wel had hij last van gevoelloosheid in z’n rechterhand, waardoor hij lang bezig was met het reageren op appjes. Maar hij deed het allemaal wél. Zoals hij al aangaf: in z’n hoofd ging alles goed, pas bij contact met ‘buiten’ werd het lastig.

Die avond mocht hij mee naar huis, nadat hij van alle betrokken artsen en fysiotherapeuten groen licht had gekregen. Thuis op de bank viel hij meteen uitgeput in slaap. Een paar uur later hoorde ik hem vanuit de badkamer: “Ik kan mijn tandenborstel beter vasthouden!” Soms ben je blij met dingen die altijd vanzelf gingen.

De volgende ochtend ging het nóg beter. Het gevoel in z’n hand was terug en ook z’n spraak. Inmiddels zijn we een week verder en lijkt hij ‘de oude’. Dat moet uiteraard nog worden bevestigd door weer andere artsen, maar ja... drukte in de zorg en lange wachttijden. Geeft niks, we weten weer even wat belangrijk is in het leven. Niet die baan, dure vakanties of ander bezit. We wonnen, op het randje van 2022, iets mooiers dan de Staatsloterij: meer tijd met elkaar en onze dierbaren.