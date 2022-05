Welke vrouwenhater heeft de morsecodes op de vibrator bedacht?

‘Zelfbeminning’ noemen de vrouwen in de podcast De Vagina Dialogen het. Masturberen of soloseks, zou ik zelf zeggen. Blijkbaar voelen veel vrouwen daar nog schaamte over, zien ze het als hedonistisch of een guilty pleasure.

Als je je zin in seks wilt vergroten, kan het helpen om te (beginnen met) masturberen. Je leert er dan weer naar te verlangen, schreef ik al eens. Door de nieuwe aflevering van de podcast leerde ik dat er ook zoiets bestaat als ‘wraakvingeren’. Ik had er nog nooit van gehoord. Het houdt in dat je tijdens een seksloos huwelijk of bij afwijzing van je partner masturbeert met een ‘dan doe ik het zelf wel’-gedachte.

Ik denk zelf nooit na over redenen om te masturberen. Ik kan me voorstellen dat je het uit geilheid doet, maar ook omdat je je verveelt of omdat je daarna altijd zo lekker slaapt. Waar ik wél over nadenk is de vraag: waarom heeft een vibrator in hemelsnaam zoveel verschillende standen? Ik ken werkelijk geen enkele vrouw die met een orgasme in zicht denkt: ik ben er bijna, dus kom, ik probeer eens even wat anders.

Dat moment dat je je orgasme bijna kunt aanraken, dat is nooit - mannen, lees vooral mee: NOOIT - het moment waarop je ook maar IETS verandert in wat je aan het doen bent. Tenzij je zin hebt om weer helemaal opnieuw te beginnen, maar nu met een mokkende vrouw.

Dus waarom zitten al die SOS-standen op een vibrator? In plaats van een aanhoudende trilling, krijg je dan een soort morsecodes voorgeschoteld: brrt-brrt-brrt of brrrrrrrr-br-br-br, enzovoorts. Welke vrouwenhater heeft dat bedacht?

Volgens Marleen Janssen, auteur van het boek Fantastische orgasmes, worden vibrators door mannen gemaakt en zijn ze te ruig voor onze ‘tere zone’. Zelfs de zachtste stand is volgens haar te hard. Ze beweert dat je vulva er gevoelloos van wordt en dat je daardoor een steeds hardere stand nodig hebt om genot te ervaren. “De vagina houdt van lekker zacht”, zegt Marleen. Dat lijkt mij een nogal persoonsgebonden voorkeur, maar kunnen we afspreken dat de net-niet-standen op de vibrators vanaf nu gewoon worden afgeschaft? Ik lig hier niet voor m’n lol met dat ding, hè. Of eigenlijk wel, natuurlijk.