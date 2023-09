Wendy (38) was laaggeletterd: “Je hoeft je niet te schamen voor een taalachterstand”

Wendy de Groot (38) weet wat het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. Ze was jarenlang laaggeletterd en kon daardoor niet altijd goed meekomen. Nu zet zich in als Taalambassadeur om anderen met ditzelfde probleem te helpen.

Merel Brons Stichting Lezen en Schrijven

“Het zit bij ons in de familie: zowel mijn moeder, mijn broer, mijn zus als ik hebben moeite met taal. Dat bleek al op de basisschool, maar daar werd verder geen actie op ondernomen. Als ik niet mee kon komen tijdens de lessen, plaatste de juf me gewoon even achterin de klas, zodat ik iets anders kon doen. Ik vond het op dat moment prima, maar besef nu dat het mijn ontwikkeling natuurlijk niet heeft geholpen.

Eerder hulp

Na de basisschool ging ik naar het speciaal voortgezet onderwijs. Ook daar merkte ik dat ik de lesstof niet goed begreep omdat ik niet goed kon lezen. Toen werd ik pas getest op dyslexie en dat bleek ik inderdaad te hebben. Het was voor mij de verklaring waarom ik altijd al zo’n moeite had met lezen en schrijven. Was dat eerder ontdekt, dan had ik al eerder hulp kunnen krijgen. Niet voor niets hamer ik er bij mijn eigen kinderen - van acht, negen en veertien jaar - op dat school ze in de gaten houdt. Bij de oudste gaat het goed, bij de twee jongsten merk ik dat ze er moeite mee hebben. Ze krijgen inmiddels extra hulp bij het lezen en schrijven.

Opleidingen volgen

Ik ben een doorzetter, ik hou van school en van leren. Mijn achterstand weerhield me er niet van om toch allerlei opleidingen te volgen en te proberen verder te komen. Ik heb meer tijd nodig om iets te kunnen lezen en dan ook te begrijpen wát ik lees. Die tijd kreeg ik en daardoor kon ik toch opleidingen volgen. Ik geloof erin dat alles mogelijk is, als je maar wilt. Het duurt misschien wat langer.

Na mijn opleidingen zakten het lezen en schrijven toch weer een beetje weg. Ik had bijvoorbeeld moeite met het lezen van officiële brieven over mijn woning of mijn uitkering. Ik begreep niet wat er stond en vond het moeilijk om een antwoord terug te sturen. Ik schakelde hulp in van het wijkteam van een vrijwilligersstichting in Arnhem, die mij zo’n brief uitlegde en mij hielp bij het terugsturen van een antwoord.

Thuisonderwijs

Ook tijdens de coronatijd werd ik met mijn achterstand geconfronteerd. Er werd van me verwacht dat ik mijn drie kinderen thuis onderwijs gaf. Ik probeerde te doen wat ik kon, maar vond dat heel moeilijk. Tegen mijn kinderen was ik eerlijk en zei ik: ‘Mama begrijpt dit ook even niet.’ Daar schaam ik me niet voor.

Toen ik hoorde dat er zoiets bestaat als ‘taalles’, ook voor mensen die in Nederland zijn geboren, schreef ik me meteen in. Inmiddels ga ik al een paar jaar iedere week op maandag trouw naar school. Tijdens de taalles zijn mijn klasgenoten wel eens verbaasd. ‘Jij? Bij taalles?’ Ik ben Nederlandse. Dat verwachten ze niet zo snel. Als ik uitleg dat ik dyslexie heb en daardoor moeite heb met taal, begrijpen ze het wel en zeggen ze juist: ‘Wat goed dat je lessen volgt!’ Ik leer daar zelf veel, maar kan ook anderen goed helpen. Een van mijn medeleerlingen is net iets minder ver dan ik. Soms ga ik samen met hem achter de computer zitten en leg ik even uit wat de bedoeling is. Ik heb veel geduld.

Zelfverzekerder

Ik merk dat de lessen me zelfverzekerder maken. Ik ben minder bang om fouten te maken en durf ook te zeggen: ‘Let maar niet op mijn taal, ik heb dyslexie.’ Als je dat duidelijk aangeeft, krijg je ook meer begrip. Ik had veel moeite met de theorie, maar ik heb onlangs toch mijn rijbewijs gehaald. Binnenkort begin ik aan een nieuwe opleiding tot onderwijsassistent. Daar ben ik trots op.

Taalambassadeur

Inmiddels ben ik ook Taalambassadeur geworden. Ik wil anderen laten zien dat een taalachterstand niets is om je voor te schamen en dat je les kunt volgen om jezelf te ontwikkelen. Voor veel mensen is het toch een taboe om toe te geven dat je niet goed kunt lezen en schrijven. Ik wil het goede voorbeeld zijn. Ik wil ze behoeden voor de moeilijke momenten die ik wel heb meegemaakt. Soms werd ik er nerveus van of was ik bang dat mensen me zouden uitlachen. Het geeft me een warm gevoel om anderen te kunnen helpen, ik word daar heel blij van.”

Meer informatie: bel met het gratis telefoonnummer 0800 – 023 44 44 of kijk op www.ikwilleren.nl