Wendy (42) is getrouwd met haar pleegbroer: “Ze bestempelen ons als pervers”

Wendy (42), is getrouwd met Jesse (41), de man met wie ze vanaf haar zevende jaar als broer en zus opgroeide. Samen hebben ze twee kinderen van 7 en 5 jaar.

Joan Makenbach Getty Images

“Als nieuwe mensen aan Jesse en mij vragen hoe we elkaar hebben ontmoet, houd ik het expres een beetje vaag. “Van vroeger”, meer wil ik eigenlijk niet vertellen. Meestal is dat genoeg en vragen ze niet door, of reageren ze hoogstens met iets als “Dan zijn jullie al lang samen”. Klopt. Bijna een leven lang. Maar dát zeg ik niet, want dan krijg ik steevast dezelfde (afkeurende) blik of rare reactie. Mensen doen dan alsof het een incestueuze relatie betreft. Dat is absoluut niet het geval. Onze familieband heeft immers niets te maken met de bloedlijn.

Pleegbroer

Het duurde bijna tien jaar voordat ik geboren werd en het lukte mijn ouders daarna niet om nog een kind te krijgen. Ze wilden me dolgraag een broertje of zusje geven. Maar na zeven miskramen, gaf mijn moeder alle hoop op. Ze waren te oud voor adoptie, maar kwamen nog wel in aanmerking voor permanente pleegzorg. Ze schreven zich in voor een kind van ongeveer dezelfde leeftijd als ik. Ze wilden me niet opzadelen met een baby, maar een ouder kind werd afgeraden, dat zou een soort concurrentiestrijd aanwakkeren. Jesse, toen zes jaar oud, kwam bij ons wonen: een jongen met een behoorlijk rugzakje.

Ik heb Jesse nooit gezien als indringer, daarvoor was hij te zielig en te schattig. Mijn ouders pakten het ook verstandig aan en maakten me onderdeel van het verhaal. Dit jongetje had een veilig thuis nodig en dat konden wij hem met z’n drieën geven. Jesse hopte al sinds zijn geboorte van pleeggezin naar pleeggezin. Zijn moeder was zwaar alcoholverslaafd, zijn vader onbekend. In de eerste jaren dat Jesse bij ons woonde, kwam zijn moeder nog weleens op visite, maar ze liet steeds vaker verstek gaan, totdat ze helemaal wegbleef. Later overleed ze aan een overdosis.

Trauma’s

Mijn ouders spanden zich erg in om Jesse een gelukkige jeugd te geven. Op zich hadden Jesse en ik het ook fijn. We speelden veel samen op straat, hadden gezellige gezinsvakanties en maakten ruzie zoals een broer en zus dat konden. Maar Jesse kende ook enorme woede-uitbarstingen. Hij was echt beschadigd, had moeite met hechten en lag vaak in de clinch met mijn ouders. Hij heeft veel therapie gevolgd om enigszins van zijn trauma’s af te komen. Daarna ging het stukken beter.

In de puberteit gingen we allebei onze eigen weg. Jesse ging op zijn zeventiende al aan het werk, ik verhuisde naar een andere stad om te studeren. We zagen elkaar in die jaren nog sporadisch op familiefeestjes. Het meeste nieuws over hem hoorde ik via mijn moeder.

Weer samen

Pas toen eerst mijn vader na een kort ziekbed overleed en niet lang erna mijn moeder aan de gevolgen van borstkanker, trokken we weer meer naar elkaar toe. Op papier was Jesse niet mijn broer, maar in het testament hadden mijn ouders hun (kleine) nalatenschap wel eerlijk door twee gedeeld. Voor hen waren we gelijk. We moesten dus samen het huis leeghalen en spullen verdelen. Mijn studie was afgerond en mijn verkering net uit, ik had alle tijd om het thuis goed af te ronden.

In die weken woonden Jesse en ik allebei weer even tijdelijk in het ouderlijk huis, we brachten veel tijd samen door en spraken avonden lang met elkaar. We hadden nu allebei geen ouders meer en hadden eigenlijk alleen elkaar nog. Het gezamenlijke verdriet verdiepte onze band. Ook was Jesse veranderd. Niet alleen qua uiterlijk: hij was een stuk gespierder en mannelijker, maar ook veel volwassener geworden. Ik merkte dat ik steeds meer naar hem toetrok. Ik weet niet wie er als eerste uitsprak meer dan ‘normale’ gevoelens te hebben voor de ander, maar het verliefde gevoel was wel wederzijds.

Liefdesrelatie

Het nieuws over onze prille liefdesrelatie verspreidde zich sneller dan we wilden. Maar ja, in een kleine gemeenschap ga je al over de tong als je een week je gras niet maait, laat staan als je iets krijgt met je pleegbroer. We werden als een pervers gezin bestempeld. Heel naar en verdrietig. Ik durfde op een gegeven moment niet eens meer boodschappen te doen. Ik hoorde ze achter mijn rug om roddelen. Ik wist dat ze lachten en ons ervan verdachten als kind al samen ‘doktertje’ te hebben gespeeld, maar nee, onze interesse in elkaar kwam echt pas toen we al lang en breed volwassen waren.

Nadat het huis van onze ouders was verkocht, zijn Jesse en ik 75 kilometer verderop gaan wonen. Ik kon daar werken en ook Jesse vond er snel een baan. Daar konden we allebei anoniem een nieuwe start maken. Niemand die iets vermoedde of hoefde te weten over onze achtergrond. Jesse heeft ook altijd de achternaam van zijn moeder gehouden. Dat scheelt. Verder wisten alleen een paar verre tantes die al bejaard waren ervan, en twee van mijn vriendinnen, die mij volledig steunden.

Het ging vanaf het begin al wonderbaarlijk soepel en goed tussen ons. Het voordeel van samenwonen met iemand die je al ontzettend lang kent, is dat je bijna niks hoeft uit te leggen. Ik kende de driftbuien van Jesse al, hij mijn nukken en PMS-stemmingen. Dat maakte het relaxed. Niemand sloeg met deuren of dreigde te vertrekken, we wisten allebei: dit waait vanzelf weer over.

Niet hetzelfde bloed

Inmiddels zijn we 22 jaar en twee kinderen verder en gaat het nog steeds super tussen ons. We hebben een eigen onderneming in het westen en wonen in een prachtig huis. Hier in de omgeving weet niemand iets van onze achtergrond. Dat houden we graag zo.

Onze kinderen hebben we niks verteld, maar ze zijn met zeven en vijf ook nog te jong. Alhoewel ze wel fotoalbums van ons van vroeger gezien hebben waarin foto’s staan waarop mama en papa als kind samen kamperen in Frankrijk of in de speeltuin spelen. Ze zien daar niets vreemds aan, dus voorlopig hoeven we nog geen uitleg te geven. Later krijgen ze wel precies te horen hoe het zit, ook al is daar eigenlijk geen enkele noodzaak toe, want ook al groeiden Jesse en ik op als broer en zus en is Jesse officieus zowel de vader als de oom van de kinderen, we delen niet hetzelfde bloed.”