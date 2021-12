Wieke: “Bijles is het sjieke paradepaardje van welgestelde ouders”

Ze is getrouwd met Rob, heeft drie volwassen kinderen en zeven kleinkinderen. Wieke woonde in bijna alle Nederlandse provincies én in Zambia, maar heeft nu haar hart verpand aan Noordwijk. Ze houdt van LLL: leven, lachen en laat-toch-waaien. En eigenlijk is er nog een vierde L, namelijk die van Libelle-lezeressen.

Weer eens een ander nieuwtje in de media dan corona. Namelijk dat bijles de kansongelijkheid in het onderwijs vergroot. Wie het kan betalen, stuurt zijn kind naar bijles.

Bijles

Ik weet het, ik kreeg vroeger zelf bijles, omdat ik op de basisschool geen bal snapte van die afschuwelijke beredeneersommen: als A om 17.51 met de trein naar X vertrok, dat zoveel kilometer van Y lag, wáár ontmoetten B en A elkaar dan, als B om 17.58 met de trein uit Y vertrok? Deze som klopt niet, zegt u? Precies. Daarom moest ik dus naar bijles. Toen al dacht ik: waarom zou je zoiets in vredesnaam willen weten? Ga gewoon in die trein zitten en dan zie je het wel. Dit is vast een bekrompen gedachte, maar ik sta er nog steeds achter.

Zesje

Mijn vader besliste dat ik naar het lyceum moest en met een onvoldoende voor rekenen zou dat niet lukken. Ik herinner me hoe een select groepje uit de toenmalige zesde klas met de bovenmeester naar zolder vertrok, om daar te trainen voor het toelatingsexamen. De rest van de klas moest het doen met de meester die ook al de klassen 4 en 5 onder zijn hoede had. Over kansongelijkheid gesproken.

Ik vermoed dat mijn vader me naar die zolder heeft gekletst met zijn: ‘Ze krijgt bijles in rekenen, dus het komt zeker goed!’ Het kwam ook - tijdelijk - goed. Met een zesje voor rekenen. Op het lyceum: wéér bijles. Nu wiskunde. Als ik ergens niks van snap, en er het nut er niet van inzie, hou ik er lekker mee op. Dat doe ik al mijn hele leven en het scheelt enorm veel tijd, chagrijn en getob.

En nu?

Olaf Tempelman haalt in zijn rubriek Stekel (de Volkskrant van 8 december) een Finse leraar aan, die dit zegt: hoe meer kinderen in een land na schooltijd betaalde bijles krijgen, hoe beroerder de toestand van het onderwijs er is. In zijn land komt bijles niet voor. Ook Nederland was vroeger grotendeels ‘bijles-vrij’. En nu, aldus Tempelman, wordt ineens ook de Onderwijsraad wakker: de kansongelijkheid neemt toe door al die peperdure bijlessen. Joh. Dat is al járen zo. Maar hoe nu verder dan?

Denk eens om! Richt dat onderwijs helemaal anders in en nu echt. Stem de schooltijden af op werkende ouders. Maak de klassen kleiner. Zet er docenten voor die hun tijd niet hoeven te verdoen met te veel administratie en vergaderingen. Geef ze een goed salaris en de kans iets moois te maken van hun fantastische beroep. Dat kost natuurlijk geld. Het jammeren over hoe erg het is dat het onderwijs zo slecht is en dat dit de schuld is van achtereenvolgende kabinetten die het onderwijs en het beroep van docent (en het salaris) hebben uitgehold, heeft niet geleid tot een doeltreffende aanpak. Kijk naar de scholen waar ze het wél goed doen (die zijn er), ga bij die Finnen kijken, hoe zij het aanpakken. De overheid doet hier iets volkomen verkeerd. Ouders wellicht ook.

Verwacht niet méér van je kind dan het aankan. Kinderen hoeven niet allemaal naar de universiteit. Denk niet dat jij als ouder altijd beter weet wat goed is voor je kind dan het kind zelf. Waar is hij goed in? Borduur daar eens op door. Dat kost geen geld. Wel tijd en aandacht.