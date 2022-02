Wieke: “Hun levens worden verwoest. Alles wat er is opgebouwd, gaat verloren”

Ik keek naar de toespraak van president Zelensky, vooral bedoeld voor de Russen, die continu valse informatie voorgeschoteld krijgen, maar ook voor ons, in de westerse, vrije wereld.

Ik heb net het boek van Nausicaa Marbe Wachten op het Westen uit. Een aanrader. En actueel. Want wachten op het westen, dat is wat Oekraïne nu doet en er gebeurt niet genoeg. Nausicaa doet verslag van haar jeugd in het toen nog communistische Roemenië, waar je altijd op je hoede moest zijn. Overal verklikkers. Dat is de zogenaamde vrijheid die Poetin nu naar Oekraïne denkt te brengen. Dat is het soort vrijheid wat wij in het Westen kunnen missen als kiespijn.

Vrij? Zijn we dat nog wel, nu er een machtswellusteling, niet ver van onze bedden, tekeer gaat als een dolle stier? Overtuigd van zijn gelijk? Met een morbide plan dat zoveel levens kost? Wat bezielt hem? ‘Ik zie geen ziel’, zei president Biden, toen hij hem in de ogen keek. Zou Poetin een gelukkig mens zijn, en opstaan met de gedachte: ‘ik heb weer echt zin in mijn werk vandaag?’ En gaan slapen met de wetenschap dat zijn handelingen deugen?

Ik werd gisteren naar van al het nieuws en stopte met kijken. Vannacht werd ik wakker en keek op mijn telefoon naar de ontwikkelingen in Oekraïne. Al die mensen op de vlucht. Kinderen met knuffels, een vrouw met een kat in haar armen, propvolle auto’s. Ze vluchten en weten vaak niet eens waarheen. Als ze maar weg kunnen van het aanstaande geweld. Hun levens worden verwoest. Alles wat er is opgebouwd, gaat verloren. Ik kijk naar buiten en hier gaat het leven gewoon door. De zon schijnt. Ik ben wakker geworden in een fijn huis, ik stap uit een warm bed en kan zo aanschuiven aan een tafel waar genoeg eten op staat. Zo doodgewoon altijd. Zo bedrieglijk doodgewoon.

Een dag en een nacht rijden verderop is dat inmiddels niet meer gewoon en dat zal het ook heel lang niet zijn. Eén gek maakt de dienst uit in de wereld, zo lijkt het, en de vingers van die man kunnen bij de rode knop. Hij dreigt er openlijk mee. De Verenigde Staten boden Zelensky evacuatie aan. ‘Ik heb geen lift nodig, maar munitie!’ was zijn antwoord. Dapper, maar het gaat hem misschien zijn leven kosten. Als je terugkijkt, de geschiedenis in, zijn er grove fouten gemaakt, waardoor we nu wereldwijd in deze situatie zitten. Niemand heeft om dit buitensporige geweld gevraagd, dit is een oorlog die is ontsproten aan een ziek brein. Een brein dat de ene leugen na de andere produceert en die genadeloos de wereld inslingert. Hoe stop je dat? Hij is onberekenbaar, zoals Jaap de Hoop Scheffer zei.

Ik hoop dat het Westen de rug recht houdt en keuzes durft te maken. En dat wij ons niet verliezen in geweeklaag over wat voor pijn die gemaakte keuzes ook ons zullen gaan doen. Somber stukje deze week? Klopt. Maar ik krijg er niets anders uit. Het houdt me bezig en ik houd mijn hart vast.