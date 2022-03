Wieke: “Ik wil absoluut stemmen, zeker in deze tijd”

Wieke beseft zich hoe kostbaar het stemrecht is, maar hoe beslis je op wie je gaat stemmen?

Ik ga stemmen, want doe ik dat niet, dan moet ik ook mijn grote mond houden over alles wat er niet deugt. Wij wonen hier nog maar net. De rol behang met daarop de kandidaten valt in de bus, met maar liefst elf partijen.

Van die elf zijn er zes lokaal en die hebben het beste met ons voor. Ze willen hetzelfde: meer woningen, meer groen, meer duurzaam zus en duurzaam zo. Waarom bundelen ze zich niet tot één enorme partij? Werken ze wel samen en zo ja, hoe dan? Ik heb er, als nieuweling, totaal geen zicht op. PvdA, CDA, D66, VVD en Groen Links willen ook al hetzelfde: meer woningen, meer groen, duurzaam zus en duurzaam zo. O ja, en géén hondenbelasting en meer gratis parkeerplaatsen voor de inwoners. Rob en ik raadplegen een stemwijzer. Er komt voor ons allebei PvdA uit, voor hem ook nog D66 en voor mij Groen Links. Rob kijkt op LinkedIn en ontdekt een vrouw met een indrukwekkend cv.

“Ze komt uit Brielle,” zegt hij opgetogen, “dat zegt toch wat over de degelijkheid van zo iemand?”

Huh?

“Sinds wanneer heb jij iets met Brielle, hoezo wonen daar degelijke mensen en je weet niet eens waar het ligt”, zeg ik.

“Zeeland”, zegt hij.

“Zuid-Holland”, weet ik en ik heb dus gelijk. Altijd fijn.

Maar de vrouw die in Brielle werd geboren, is van de partij die wij hadden afgezworen, omdat we het optreden van de landelijke lijsttrekker teleurstellend vonden.

Ik wil absoluut stemmen, zeker in deze tijd, waarin ik me realiseer dat het een kostbaar recht is, waar ik in vrijheid, zonder dwang, gebruik van mag maken. Toen ik de dappere tv-producer op de Russische staatstelevisie voor de camera zag springen met haar poster, waarop alleen maar stond dat de oorlog moest stoppen en waarmee ze haar vonnis meteen ondertekende, besefte ik dat eens te meer.

Wat moet het afschuwelijk zijn om in een land te leven waar je met argusogen wordt gevolgd, waar je op straat wordt aangehouden omdat de autoriteiten in je telefoon willen kijken om te controleren of je niets opruiends de wereld in slingert. Waar je, omdat je oorlog in plaats van ‘militaire vredesmissie’ zegt, zomaar 15 jaar naar een strafkamp moet. Hoeveel Nederlanders zouden er wel niet naar Rottumerplaat moeten, als ze aangehouden zouden worden omdat ze tegen iets waren en daarom protesteerden? Dan heb je aan alle Waddeneilanden nog niet genoeg.

Ik krijg een advertentie van de plaatselijke afdeling van de PvdA met de wervende tekst: ‘Heb jij het ooit weleens in een hokje gedaan?’ Met de groeten van de lijsttrekker. Wat een onzinnig geblaat. Het is woensdag 16 maart als ik dit stukje tik. Ik moet naar het stemlokaal en ik weet het nog steeds niet. Onbekend maakt onbemind. We gaan toch maar voor de mevrouw uit Brielle. Tenslotte is zij niet de landelijke lijsttrekker.

Iemand zit de stemmers te turven en Rob is de 250ste stemmer deze ochtend. Daarom krijgt hij een zakje M&M’s. In een taartdoos. Zodat je eerst denkt dat je een taart krijgt. “Je moet de humor er wel inhouden”, grijnst de teller. Het is een gebaar dat wel klopt met verkiezingen: kandidaten beloven veel, maar omdat dit met elf partijen nooit waargemaakt kan worden, blijven wij achter met iets kleins.

Twee dagen later is de uitslag binnen. De partij van ‘onze’ mevrouw heeft één zetel. Hebben we nu spijt? Nee. Iedereen die niet heeft gestemd, mag dat natuurlijk zelf weten, maar dan heb je wel een grondrecht laten liggen. En – eventueel – een zakje M&M’s. Nu maar hopen dat die versplintering een keer ophoudt.