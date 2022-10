Willem (42) en Gemma (37) maken van besparen een sport: “De deurbel is uit en de oven mag maar eens in de twee weken aan”

Het huishoudboekje van Willem en Gemma

Willem (werkzaam in de logistiek) en Gemma (onderwijs) Bosma verdienen per maand 3300 euro netto. Het maandinkomen voor een gezin met twee kinderen, dochters van 12 en 9 jaar oud.

Ze betalen 1700 aan vaste lasten, sparen maandelijks 400 en houden zo 1200 over voor boodschappen, benzine en levensonderhoud. “En horecabezoek, we proberen wekelijks met de kinderen een terrasje te pakken, bewust leven hoeft comfort niet in de weg te zitten”, zeggen de twee. Ze wonen in de Bomenbuurt in Bemmel in een hoekhuis van een rijtje. In een koopwoning.

Het gezin Bosma verbruikt jaarlijks 1500 kwh aan stroom, dat is net zoveel als een gemiddeld éénpersoonshuishouden. De gasrekening omvat 750 kubieke meter per jaar, ook ver onder het gemiddelde voor een gezin, net als het waterverbruik: 35 kubieke meter per jaar. “We wassen met regenwater dat we zelf opvangen, dat scheelt een hoop drinkwatergebruik”, zegt Willem.