Win: 2 kaarten voor de boekpresentatie van ‘If I'm being honest’ van Dan Karaty

Holland’s Got Talent-jurylid en choreograaf Dan Karaty maakte in 2021 bekend dat hij 25 jaar lang alcoholverslaafd is. Hoe succesvoller hij werd, hoe meer hij ging drinken. In zijn boek If I’m being Honest, dat op 12 september verschijnt, vertelt hij openhartig over zijn leven voor, tijdens en na zijn opname in een verslavingskliniek. “Ik wil dat anderen weten dat je dit kunt overwinnen”, zegt Dan Karaty in gesprek met Libelle.

Boekpresentatie Dan Karaty - If I’m being honest

Op dinsdag 12 september 2023 presenteert Karaty zijn boek If I’m being honest in de Rode Hoed in Amsterdam. Hij gaat die avond in gesprek over de risico’s op en van alcoholafhankelijkheid en de normalisatie van ons drankgebruik. Aan het woord komen Dike van de Mheen, hoogleraar Transformaties in de zorg en hoofd van Tranzo, ervaringsdeskundige Esther ten Hove en Floor van Bakkum, hoofd van de afdeling Preventie van verslavingszorginstelling Jellinek.

