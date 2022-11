Yosha (53): “Huib zal met zo’n lijf niet oud worden, maar ik koester de tijd die ik met hem heb”

Hun relatie voldoet misschien niet aan het ideale plaatje. Desondanks kiest Yosha (53) er volmondig voor om bij haar man te blijven.

Yosha (53): “Waar mijn jaargenoten vooral in de kroeg hingen en pizza bestelden, was een colaatje voor Huib genoeg. Of water. Lang hield hij het niet vol bij de studentenvereniging, want zijn talent voor rugby bleef niet onopgemerkt. Vijf dagen in de week trainde hij en in het weekend speelde hij een wedstrijd. En soms twee, als hij inviel bij een ander team. De rest van zijn tijd was voor zijn rechtenstudie en voor mij. Als het kon, ging ik mee naar de wedstrijd. Huib was goed, maar een profcarrière wilde hij niet. Rugby is een aanslag op je lichaam en daarbij is een leven als topsporter maar van korte duur. Met slechts een jaar vertraging studeerde Huib af en werd advocaat. Hij vond snel een baan, met de optie tot partnerschap, en stopte abrupt met rugby.

Losse huls

De overgang van zes dagen sporten naar zes dagen werken en afhaalmaaltijden eten was niet op te lossen met af en toe een uurtje fitness. Huib werd zwaarder, zijn spieren werden slapper en zijn brede postuur werd een soort losse huls. Dat klinkt onaardig, maar ik denk dat dat wel een deel van het probleem is. Huib was zo gewend aan een groot en sterk lijf, dat hij de verandering zelf niet zo zag. Met zijn bijna twee meter is hij een beer van een vent, dus hij is gewend om in een gezelschap de grootste te zijn. Hij was nog steeds breed, en riep tegen iedereen die het horen wilde, dat hij de boel zo weer strak kon trekken als het op het werk wat rustiger was.

Maar ja, het werd niet rustiger en Huib werd wel zwaarder. Hoeveel hij precies woog, wisten we niet, aangezien onze huis-tuin-en-keukenweegschaal ‘maar’ tot honderdvijftig kilo ging. Hij moest zijn pakken op maat laten maken en als we met de kinderen door de stad wandelden, liepen de zweetdruppels langs zijn nek. Zijn buik, rug, gezicht: alles was bol. Geen bierbuik, maar algeheel uitgedijd.”

Roomboter bij de wijn

“Huib zegt altijd dat alles goed komt, dus ook over zijn lichamelijke gesteldheid bleef hij zorgeloos. Ik ging eerst voorzichtig het gesprek aan, en later ook direct, maar Huib wuifde het weg. ‘Ik heb er geen last van’, zei hij dan. Of: ‘Maar jij houdt toch nog van me?’ En dat is ook zo, maar tegelijkertijd doet het me verdriet. Het was pijnlijk om te zien hoe Huib zichzelf verwaarloosde. Hij leek niet meer op de man op wie ik ooit verliefd werd, al zag ik in zijn ogen nog steeds diezelfde fijne blik.

Ook in bed zat zijn lijf in de weg, zo’n beer past niet op een klein vrouwtje, maar daar waren we handig genoeg in. Op onze relatie had zijn veranderende postuur geen invloed. Dat zware lijf vond ik niet mooi, maar Huib zelf vind ik nog altijd aantrekkelijk. Wel vond ik het naar dat mensen tegen mij gingen mopperen over Huibs gewicht. Alsof ik het zelf niet zag. Zoals zijn zus die vroeg of ik soms roomboter bij de wijn serveerde en mijn baas die tijdens een kerstborrel zei dat Huib nu bijna even breed is als-ie lang is.



Huilen

Wat moest ik ermee? Heel even schaamde ik me zelfs, maar dat vond ik niet eerlijk. Ik wil de liefde van mijn leven niet verloochenen. Ondertussen merkte ik wel op dat hoe zwaarder Huib werd, hoe beter ik op mijn eigen eten en conditie ging letten. Onze kinderen waren tieners en ik voelde de verantwoordelijkheid, de plicht zelfs, om gezond te blijven voor hen. Pas toen ik dat aan Huib vertelde, viel het kwartje. Voor het eerst zag ik hem huilen om zijn gewicht en zag ik dat zijn enorme omvang hem wel degelijk wat deed. Hij vertelde dat hij ook veel opmerkingen kreeg en dat hij soms het gevoel had dat cliënten hem niet meer serieus namen. Hij wilde ook graag weer een gezonde vader zijn.



Samen bezochten we de huisarts en een internist en met een maagoperatie verloor hij gewicht, ruim zestig kilo. Maar inmiddels zijn we vijf jaar verder en eet hij ook gewoon door zijn maagband heen. Ik vermoed dat zeker de helft weer terug is. Gelukkig sport Huib weer en zorgt hij wel beter voor zichzelf dan voorheen. Ik ga hem niet meer op de huid zitten, tegenwoordig kies ik liever voor rust en liefde. Huib zal met zo’n zwaar lijf niet oud worden, maar de tijd die ik met hem heb, koester ik.”