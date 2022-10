“Zet bakjes water in je tuin voor de egels, geen melk!”

STerke vrouwen die hun Energie inzetten voor Resultaat, dat zijn Libelle Sterren. Tien weken lang zet Libelle een STER in het zonnetje die zich inzet voor het welzijn van dieren. Vanaf 27 oktober is het mogelijk om via libelle.nl/ster te stemmen op de vrouw die jij ziet als dé Libelle STER 2022. De winnares ontvangt een speciaal ontworpen wisselster.

DEZE WEEK KANDIDAAT 9:

Elfi Skaric (67) zet zich in voor egels bij de Egelopvang Zoetermeer.

“Ik heb een zwak voor dieren. Zelf heb ik een hond en een kat, maar ik zorg ook al jaren voor dieren in nood. Zoals die keer dat ik anderhalf uur bij een gewonde vogel heb gezeten tot de dierenambulance kwam.

Voordat ik als vrijwilliger bij de egelopvang aan de slag ging, had ik er al twee egeltjes naartoe gebracht. Ik vind egels fantastische dieren en dat bleef niet onopgemerkt. Toen ik twee jaar geleden stopte bij de naschoolse kinderopvang omdat ik met pensioen ging, kreeg ik allerlei cadeautjes met egeltjes erop. Mijn hele huis stond vol foto’s, kaarten en beeldjes van egels. Toen ik daarna op zoek ging naar vrijwilligerswerk, was de keuze voor de egelopvang snel gemaakt.

De egels die bij ons binnenkomen, worden meestal overdag gevonden en zijn vaak ziek. Verzwakt zijn ze een gemakkelijke prooi voor honden en kraaien. Dikwijls worden ze ook aangereden als ze op zoek zijn naar water. Niet voor niets roep ik tegen iedereen dat je in je tuin vooral bakjes water voor de egels moet neerzetten. Geen melk, dat is niet goed voor ze.

We ontwormen en ontvlooien de egels en halen eventuele teken weg. Maar ze worden bij ons vooral ontzettend vertroeteld, zodat ze na een tijdje weer sterk genoeg zijn om op eigen pootjes naar buiten te kunnen. Sommige egels zijn zwanger en krijgen bij ons in de opvang hun jongen. Zo’n nestje is zó schattig dat het me totaal geen moeite kost om hier zondagochtend aan de slag te gaan. Misschien beeld ik het me in, maar ik denk ook dat ik kan communiceren met de egels. Er is er eentje die altijd wacht tot ik de kamer uit loop voordat hij voor het raampje weggaat. En als ik tegen hem praat, steekt hij zijn tong naar me uit.

Als de egels zo’n zevenhonderd gram wegen, kunnen ze weer naar buiten. We rijden dan het bos in om ze uit te zetten. Dat geeft me een dubbel gevoel. Het is prachtig dat ze voldoende aangesterkt zijn, maar het liefst zou ik ze mee naar huis nemen omdat ik ze anders zo mis. Ik hoop dat ik tot mijn honderdste bij de egelopvang kan blijven werken.”

egelopvang.nl/zoetermeer

Volgende week:

Annemiek van Rheenen vangt huisdieren op van vrouwen die zijn gevlucht voor huiselijk geweld.

Styling: Ronald Huisinga, Roos Louwers (assistentie). | Haar en make-up: Miranda Ademi, Carmen Zomers Agency. M.m.v. Mango (jurk), COS (riem), Nolten (schoenen)