In een jaar tijd kan een hoop gebeuren: het gezin heeft namelijk nóg een kindje mogen verwelkomen.

Verhaal van Rebecca

Maar even terug naar het bijzondere verhaal van Rebecca: op 17 september 2020 werden haar twee kinderen geboren. Tegelijk, maar een tweeling is het officieel niet.

Superfoetatie

Toen ze in verwachting was van haar zoontje Noah, kreeg Rebecca tijdens de 12 wekenecho te horen dat er nóg een kindje in haar buik zat. De tweede baby (een meisje dat ze Rosalie noemde) is verwekt toen baby Noah al drie weken in de buik zat. Dit fenomeen is ontzettend zeldzaam en wordt een superfoetatie genoemd. In dit artikel leggen we uit hoe dit kan.

Tegelijk ter wereld

Door een probleem met de navelstreng kwamen beide baby’s tegelijk ter wereld via een keizersnede. Rebecca was toen 33 weken zwanger van Noah en 30 weken van Rosalie. Erg vroeg dus. Rosalie moest nog 95 dagen in de couveuse liggen, Noah mocht na 24 dagen naar huis.

Broertje

Flashforward naar nu: Noah en Rosalie zijn inmiddels 1,5 jaar oud. En dat niet alleen, ze hebben er namelijk een broertje bij. Op 21 januari 2022 is baby George ter wereld gekomen. Het zesde lid van de familie, want Rosalie heeft ook dochter Summer.

‘Zwaar, maar allemaal waard’

Alle kids maken het goed en Rebecca deelt haar wel en wee als moeder van vier kinderen op Instagram. Zo noemt ze het ‘zwaar werk, maar het is het allemaal waard’. Een week geleden liet ze zien dat ze voor het eerst met de drie jongste kinderen ging wandelen.

