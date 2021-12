Zó krijg je snel de gourmetgeur uit je kleding

Vaak gourmetten Nederlanders als ze iets te vieren hebben en daar hoort dan weer je mooiste outfit bij. Maar voor je het weet ruikt je nieuwe setje naar die welbekende gourmetgeur. Maar maak je geen zorgen. Zo snel als de geur in je kleding trekt, zo snel krijg je het er weer uit.

Gourmetgeur uit je kleding

Met producten die je waarschijnlijk al in huis hebt, haal je eenvoudig de gourmetgeur uit je kleding. Wat je hiervoor nodig hebt, lees je hieronder.

1. Baking soda

Dat baking soda onmisbaar is in het huishouden, weet je waarschijnlijk al. Het witte poeder biedt in talloze situaties de ideale uitkomst. Oók als je kleding naar een gourmetstel ruikt. Sprenkel een beetje over de kleding en laat een paar uur liggen voor je het afspoelt. Of stop je kleding in een zak, doe er baking soda bij en laat tien minuten zitten na het schudden. Even afspoelen en je kleding ruikt weer hartstikke fris.

2. Kattenbakvulling

Raar maar waar: kattenbakvulling is voor jou misschien wel de ideale oplossing als je een kat in huis hebt. Ergens heel logisch, want de vulling werkt natuurlijk absorberend. Maak je eigen 'geurzakje' met de kattenbakvulling en hang het in de kast bij de rest van je kleding. Na een paar uur maakt de geur van vet voedsel plaats voor de originele geur.

3. Droogtrommeldoekjes

Als je kleding verder nog schoon is, is het zonde om het meteen in de wasmachine te gooien. Stop het tien minuten in de droger en doe er meteen wat droogtrommeldoekjes bij. De droger doet voor jou het werk, waardoor de gourmetgeur uit je kleding trekt.

4. Stomer

Heb je een stomer in huis? Dat komt in dit geval dan goed van pas. De doordringende geur van het gourmetten verdwijnt namelijk uit je kleding als je het even stoomt. Als je geen stomer hangt, is het altijd nog een idee om de outfit in de badkamer te hangen tijdens het douchen.

Huishoudgoeroe Elsbeth heeft de tip om je huis weer lekker te laten ruiken na het gourmetten.