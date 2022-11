Zo ver gaat de kattenliefde van Fleur: expositie, fotoboek en Mojo op sterk water naast de bank

Voor haar afstudeerproject aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten zette Fleur Huijsdens 53 katten op de foto. Het begon met poezen en katers uit de directe vriendenkring. Die vertelden het weer door aan anderen en zo trok ze van huis naar huis om portretten te maken van schoonheden als Sjefke, Pooky, Mia en Cindy. Elke kat met een eigen gezichtsuitdrukking: het lijken net mensen!

“Dat is de reactie die ik overal hoor”, zegt Fleur. “De een kijkt grappig of vrolijk, de ander boos of brutaal. Het is wonderlijk hoe snel we onze emoties kunnen projecteren op katten. Op aanvraag kom ik bij kattenbezitters langs met een camera, krukje, een koffer vol snacks en snoepjes en een achtergrondkleur naar keuze. Sommige dieren poseren heel gewillig, bij andere is het een heksentoer ze in de lens te laten kijken. Ik blijf nooit langer dan een uur, anders krijgen ze stress. Het is nog nooit gebeurd dat ik zonder foto thuiskwam.”

Verliefd op de postbode

Toen ze op 16-jarige leeftijd zelfstandig ging wonen, nam ze direct een kat in huis. Kapot van verdriet was ze toen ze 16 jaar later Mojo bij de dierenarts moest laten inslapen nadat bij hem een tumor op zijn hart was vastgesteld.

“Mojo liep altijd achter mij aan", zegt ze. “Tot aan de bushalte en dan bleef hij net zo lang zitten tot ik weg was. Hij zwaaide mij uit. Mojo was ook verliefd op de postbode. Als die de straat in kwam sprong hij op het postkarretje en liep hij de hele ronde mee. Hij kwam nooit op schoot. Omdat ik toch graag wilde knuffelen ging ik bij het dierenasiel werken.”

Na een paar maanden van rouw ging ze in Purmerend een nieuwe kitten uitzoeken. Kees lijkt niet op Mojo, is kleiner en minder slim maar wel een schootkat in optima forma. Toen ze aan haar fotoproject begon was Mojo net overleden. “Ik heb honderden foto's van hem gemaakt, maar nooit in portretstand", zegt ze. “Ik zou het kunnen ensceneren, maar dan doe ik afbreuk aan het project.”

Op sterk water

Mojo zal altijd bij haar blijven. Na zijn dood heeft ze hem op sterk water laten zetten en mee naar huis genomen, zoals wel meer kleine opgezette dieren in de woonkamer staan. “Veel mensen vinden dat luguber, maar voor mij is het heel vredig”, zegt ze. “Af en toe zit Kees bovenop de glazen pot van Mojo. Voor hem is het geen andere kat, maar een meubelstuk.”

Kees, een schattige Maine Coon, mag niet ontbreken in haar onlangs verschenen boek Felis silvestris catus (Romeinse benaming voor huiskat) en op haar eerste expositie in De Hofgalerie in Den Haag. Net zoals de naakte sphinx Botox, de eenogige - ‘tegen een tak aangelopen’ - cyperse Rosko en de elfjarige Pers Pedro Prince.

“Gelukkig wordt de laatste jaren steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het gedrag van katten”, zegt de fotografe. “Ze zijn veel intelligenter en hechten zich meer aan hun baasje dan we altijd dachten. ‘Het houden van poezen is het heerlijkste misverstand ter wereld', heeft bioloog Midas Dekkers ooit gezegd. Daar sluit ik mij van harte bij aan.”

Haar boek Felis silvestris catus is nu online te koop.

