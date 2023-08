Zo wordt je vaatdoekje weer brandschoon zónder het te wassen

Hoe krijg je dat doekje écht goed schoon, zodat je niet meer de neiging hebt om het direct in de vuilnisbak te gooien? Hierbij eindelijk het verlossende antwoord.

Bacillenbron

Onderzoekers van de Universiteit van Florida ontdekten dat de magnetron dé plek is waar veel bacteriën het loodje leggen. Maar liefst 99 procent van alle huishoudbacteriën zou in de magnetron doodgaan, en zelfs veel hardnekkige virussen overleven het apparaat niet.

Slim trucje

Hoe reinig je dat vaatdoekje dan écht goed? Houd het onder de kraan en maak het goed nat. Leg het daarna 1 tot 2 minuten in de magnetron op vol vermogen, tot het doekje helemaal droog is. Let er wel op dat het doekje echt goed nat is, anders ligt er brandgevaar op de loer. Blijf in de buurt van de magnetron om het droogproces goed in de gaten te houden. En, let op: schuursponsjes die metaal bevatten, mogen absoluut niet in de magnetron.

Je kunt vochtige schoonmaakdoekjes ook zelf maken, kijk maar:

