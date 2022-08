Zou vreemdgaan het einde van mijn relatie betekenen?

Ik schreef onlangs over vreemdgaan. Of, nou ja, over in de verleiding komen. En dat zette me aan het denken. Hoe erg zou dat zijn?

Het was geen weloverwogen beslissing om op ons achttiende te gaan samenwonen. Het pakte alleen wonderwel uit. Het geheim van onze langdurige relatie? Een combinatie van geluk en gewoon doorgaan, denk ik. Het was echt niet altijd een roze wolk. Sterker nog, het is al veel langer géén roze wolk. Daarmee bedoel ik niet dat het een grauwe, grijze of donderwolk is, maar gewoon: een wolk. Die regenbogen en eenhoorns blijven natuurlijk niet ruim drie decennia shinen.

We vertrouwen elkaar blind en willen de ander geen pijn of onrecht aandoen, hoewel het per ongeluk natuurlijk wel eens gebeurt. We geven elkaar de ruimte om, naast de helft van een stel, ook een eigen persoon te zijn. We hebben geen gemeenschappelijke hobby’s en denken over sommige, ook belangrijke, onderwerpen volkomen verschillend. En waar hij het heerlijk vindt om in z’n eentje thuis een beetje met gitaren te rommelen, kom ik graag onder de mensen.

Je wordt natuurlijk niet ineens blind of ongevoelig voor anderen als je in een relatie zit. Is het logisch dat je decennialang niet in de verleiding komt of daaraan altijd weerstand biedt? En is het ’t einde van de wereld als er een keer wel iets gebeurt? Zegt dat iets over (de kwaliteit van) je relatie?

Ik zag het in mijn omgeving meerdere malen gebeuren. Ik weet van sommigen dat ze een oogje toeknijpen of onwetendheid veinzen. Anderen grijpen het overspel van hun partner aan om zélf de bloemetjes buiten te zetten. En niet elke relatie overleeft het.

De keren dat ik in de verleiding kwam, voelde ik me op dat moment zó begeerd. Weer even die vlinders, hartstocht en dat onstuitbare verlangen naar iemand met wie je geen wasmand en nagelschaartjes deelt. Maar ik koester mijn relatie. Ik weet dat ik er veel voor terug krijg. De liefde voor elkaar en onze inmiddels volwassen zoon, alle hoogte- en dieptepunten die we hebben meegemaakt, in sickness and in health... het hele riedeltje. Altijd staan we aan elkaars zijde. Of in ieder geval in de buurt. Hij is de grote liefde van mijn leven.

Toen ik hem vroeg wat hij ervan zou vinden als ik zou vreemdgaan (en geloof me, daar moest ik zelf ook even van slikken), reageerde hij laconiek. “Als je dit twintig jaar geleden had verteld, zou ik misschien anders reageren”, zei hij. “Maar nu denk ik: kan gebeuren.”

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders wel eens vreemdgaat. De twee belangrijkste redenen zijn gebrek aan liefde en de behoefte aan meer seksuele partners. Ja, ik ben nieuwsgierig naar seks met een ander, maar over een gebrek aan liefde heb ik niet te klagen. Wat er ook gebeurt, het einde van onze relatie is nog niet in zicht.