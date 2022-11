Zus Rikje (56): “Ik heb alleen maar geschreeuwd en zitten rillen”

Op 14 december 2018 werd Wilma de Jager (50) op klaarlichte dag vermoord door haar ex-vriend Ron. Wilma’s beste vriendin Marit, haar zus Rikje en haar dochter Julia kijken terug op die verschrikkelijke gebeurtenis.

Rikje: “Als om een uur of zes de sensorlamp in mijn tuin aangaat, denk ik nog steeds: daar zul je Wilma hebben. Ik weet dat het niet kan, maar het zegt alles over hoe ongelooflijk ik haar nog steeds mis. Wilma was niet alleen mijn lieve zusje, maar ook mijn vriendin en collega. Ze was vanbinnen en van-buiten een mooi mens. Niets was haar te veel en ze maakte tijd voor je als je haar nodig had. We waren close, vooral na haar scheiding trokken we steeds meer naar elkaar toe. We hadden gezellige zussenuitjes en zijn zelfs samen een week naar Curaçao geweest. Toen ze Ron ontmoette, had ik daar geen sterke mening over. Maar een hecht contact had ik niet met hem en ik merkte dat Wilma het laatste jaar steeds meer aan hem twijfelde. Ze had tijd nodig, maar toen ze het eindelijk uitmaakte ging het een stuk beter met haar. Op 12 december 2018 zag ik haar voor het laatst, ze was toen net terug van een ontspannen weekje vakantie met onze moeder. Die avond liet ze mij zijn berichten zien. Toen ik die las, zei ik nog: ‘Wil, je moet echt héél duidelijk tegen deze man zeggen dat hij niet meer moet bellen of appen.’ Dat ging ze hem blijkbaar vertellen die vrijdag, wat haar uiteindelijk haar leven heeft gekost.”

Schreeuwen

“Op het moment waarop ik hoorde wat er was gebeurd, zat ik toevallig in een restaurant in Hoogland, Rons woonplaats, waar ik normaal gesproken bijna nooit kwam. Mijn manager van het ziekenhuis belde en toen ik hem wegdrukte, appte hij dat hij onderweg naar me was. Daar nam hij mij en mijn man apart en vertelde dat er reden was om aan te nemen dat er iets heel ergs was gebeurd met Wilma. De politie had contact opgenomen met het ziekenhuis omdat het twee medewerkers betrof. Omdat ik het niet wilde geloven zijn we naar Rons huis gereden, maar vlak voordat we de straat in draaiden belde mijn dochter dat ik nú naar huis moest komen. Ik zei: ‘Zeg alsjeblieft dat Wilma niet dood is.’ Maar ze zei dat ze dat niet kon zeggen. Daarna heb ik alleen maar geschreeuwd en zitten rillen. Mijn dochter heeft nog lang schuldgevoelens gehad dat ze mij de boodschap toen doorgaf, omdat ze voelde dat het de grond onder mijn voeten vandaan sloeg. Ik ben alleen maar blij dat ze belde, want het huis was inmiddels met politielint afgezet en de nieuwsploeg van SBS6 stond er al, dat had ik niet willen zien.”

Rechtszaak

“In de dagen daarna bleef veel onzeker omdat de politie vanwege het onderzoek niet veel tegen ons mocht zeggen. Daardoor hoopte ik nog dat het een vreselijk ongeluk was geweest, maar in het mortuarium werd meteen duidelijk dat mijn zus iets gruwelijks was aangedaan. Na haar uitvaart was er nog zo veel te regelen. Het meest emotionele was dat ik samen met Martijn, Jasper, Julia en hun vader haar huis heb leeggeruimd. Wilma was zo trots op die plek en deed er alles aan om het er gezellig te maken. Toen de rechtszaak na een halfjaar startte, gingen we met de hele familie en veel vrienden als één front naar die zittingen. Ron heeft nog geprobeerd om zijn daad als een crime passionnel te laten wegzetten. Maar het was gewoon moord, punt. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan mijn lieve zus denk. Ook voor mijn moeder is dit ondraaglijk; ze verloor in maart haar man en in december op deze verschrikkelijke manier haar dochter. Er is zo veel dat Wilma niet meer heeft mogen meemaken, maar wel fantastisch had gevonden. Haar zoon Martijn is gaan samenwonen, haar andere zoon Jasper heeft een succesvolle basketbalvereniging opgericht, Julia heeft al twee diploma’s gehaald en er zijn drie kleinkinderen in de familie gekomen. Het gemis slijt nooit en het verdriet draag ik voor altijd met me mee.”

Vermoord

Op 14 december 2018 werd Wilma de Jager vermoord door Ron K., in zijn huis in Hoogland. Hij wurgde haar en stak haar terwijl ze nog leefde meerdere malen met een keukenmes in haar hals en nek. Nog dezelfde dag werd hij gearresteerd. Ron K. kon zich niet beroepen op ontoerekeningsvatbaarheid. In juli 2019 bepaalde de rechter ‘opzettelijke doodslag’ en kreeg hij een gevangenisstraf van elf jaar.

