Altijd aan

Kijk eens rond in de trein of in de rij voor de kassa: telefoons bepalen steeds meer ons leven. Al die handige apps lijken een verrijking, maar valt er ook wat te verliezen? De driedelige podcastserie Altijd aan onderzoekt wat er op het spel staat.

Moet je zien

Modern Love Amsterdam

Wat als een kinderwens niet zo vanzelfsprekend is? En bestaat er zoiets als trouw in een open relatie? De serie Modern Love Amsterdam bestaat uit zes verhalen over liefde en relaties in alle verschijningsvormen. In aflevering 1 zien we Roos, die de boot afhoudt omdat ze teleurgesteld is in de liefde. Tot ze zichzelf herkent in een oproep: ‘Ben jij die sportieve dame met die krullenbos? Op 15 juni zag ik je in het park.’ Zou liefde dan toch alles overwinnen? primevideo.com

Voor het hele gezin

Hotel De Blanke Top in het Zeeuwse Cadzand-Bad beschikt over maar liefst 1400 vierkante meter spa- en wellnessfaciliteiten: een groot zwembad, verschillende stoombaden, sauna’s met uitzicht over het strand. Tot acht uur ’s avonds kun je met het hele gezin terecht in de familie-spa.

blanketop.com Puur natuur

NatuurSpa Landschot in Hoogeloon is een kleinschalige spa op het Brabantse platteland. Er is een speciaal winterarrangement inclusief ontgiften in een bad van kruidig alpenhooi en stomen tussen de geurige dennentakken.

natuurspa.nl Lekker privé

Pure luxe: een spa-ruimte helemaal voor jezelf of met z’n tweetjes. Dat kan in de Oisterwijkse bossen in een van de zes verblijven van Spa Parel, Secret Wellness in Holten of in de gloednieuwe Soak Urban Wellness in Amsterdam-Zuidoost.

spaparel.nl, secretwellness.nl, soakurbanwellness.nl

Oldenallerpad

Dit 8 kilometer lange klompenpad rondom landgoed Oldenaller bij het Gelderse Putten is een van de mooiste van Nederland. Het uitgestrekte landgoed op de grens van de Veluwe en de Veluwemeerkust is nu eigendom van Natuurmonumenten. De wandeling gaat door een afwisselend landschap van heidevelden en oude bossen, langs beken, houtwallen en dwars door het boerenland. De route is eenvoudig in te korten als je minder ver wilt lopen.

natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/oldenaller

Beeld © Annemieke van der Togt

...het theater

Marja’s Relatie Advisatie Show

Een masterclass over de liefde vol ongevraagde adviezen en verkleedpartijen; de show van de Rotterdamse Marja van Katendrecht voelt als een Bonte Avond. Marja is vrijgezel nadat – zoals ze het zelf omschrijft – “Tupperware eenzijdig de relatie verbrak”. Maar Marja zou Marja niet zijn als ze bij de pakken zou neerzitten. Tijd om het fenomeen relatie te ontrafelen. Niet alleen die van haar, ook die van haar publiek.

bostheaterproducties.nl

Beeld Florine van Rees

...een expo

Koninklijk Borduren

Bij Koninklijk borduren: verhalen en vakmanschap zijn de gordijnen van Paleis Huis ten Bosch te bewonderen. De historische Chinese exemplaren inspireerden ontwerpster Liesbeth Stinissen. Samen met ruim 150 borduurders uit het hele land borduurde koningin Máxima mee aan dit nieuwe stuk cultureel erfgoed. Een veelzijdig project dat een rijkdom aan verhalen opleverde, die ontstaat als mensen samen handwerken.

textielmuseum.nl

...naar de bios

Aftersun

Tiener Sophie en haar 30-jarige vader Calum gaan op vakantie naar een Turkse badplaats. Terwijl er voor de beginnende puber een nieuwe wereld opengaat, worstelt vader Calum buiten het zicht van Sophie met de zwaarte van het leven. Twintig jaar later vormen Sophies tedere herinneringen aan deze bijzondere vakantie een krachtig en hartverscheurend portret van hun relatie, waarbij ze probeert de donkere kant van haar liefdevolle vader beter te begrijpen.

De Basiliek

Omdat er in Nederland zó veel leuke plekken zijn, toeren we door het land. Deze week schuiven we aan bij chef-kok Willem Bos van Restaurant De Basiliek in Appingedam.

Beeld Alieke Eising

Wat maakt deze plek bijzonder?

“De historische locatie in de oude Nicolaaskerk. We hebben het restaurant eigentijds en sfeervol ingericht. Je kunt ook blijven slapen in onze B&B De Vijgenhof in de voormalige Joodse school.”

Beeld Alieke Eising

Wat is dé favoriet op de kaart?

“Ons Chefsmenu, een verrassingsmenu waar we om bekendstaan. We gebruiken dagverse producten uit de directe omgeving, zoals vlees en zuivel van de Damster boerderij, varkensvlees van de biologische varkensboerderij uit Holwierde en groente en fruit van de Eikemaheert in Loppersum. Chef’s favorite wil ik ook even noemen: een steak tartaar met een eigenwijze twist.”

