Britt (28): “We hebben afgesproken dat ik bij klanten niet klaarkom”

“Mijn vriend had er in het begin wel een beetje moeite mee dat ik dit werk ging doen. Hij vond het lastig dat mannen aan me zaten en had bijvoorbeeld liever niet dat klanten mij zouden vingeren of beffen”, vertelt de 28-jarige Britt. Maar sinds ze als escort werkt, ziet ze dat het soms onmogelijk is om zich in te houden. Ondanks dat mag haar vriend niet met andere vrouwen naar bed.

Luister naar ‘Slaapkamergeheimen’

Benieuwd naar haar hele verhaal? Je hoort het in de podcast Slaapkamergeheimen: