De slaapkamergeheimen van Bibi (45): “Wil je me in mijn gezicht slaan?”

Deze week vertelt de 45-jarige Bibi over hoe ze zichzelf na een seksloos huwelijk van twintig jaar helemaal uitvond in de slaapkamer. Ze ontdekt dingen over zichzelf die ze nooit had verwacht. “‘Wil je me in mijn gezicht slaan?’ Hoorde ik mezelf laatst vragen tijdens de seks. Waar het vandaan kwam weet ik niet, maar hij deed het. En ik werd er supergeil van.”

