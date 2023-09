De slaapkamergeheimen van Lara (42): “Ik ben verliefd geworden op een stel”

De 42-jarige Lara voelde nooit iets voor de vrouwenliefde, totdat zij een stel ontmoette dat met haar wilde afspreken. Na een vrijblijvend drankje vroegen ze haar of ze wilde blijven. “Wat zouden ze van me verwachten? Moet ik het initiatief nemen?”, dacht Lara nog schuchter, om vervolgens de vrouw van het stel te zoenen. “Ze zoende terug en dat voelde heel lekker. We kleedden elkaar uit en gingen met zijn drietjes op het bed liggen...”

Luister naar ‘Slaapkamergeheimen’

Benieuwd naar haar hele verhaal? Je hoort het in de podcast Slaapkamergeheimen: