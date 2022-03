Libelle is op zoek naar mensen met een bijzondere tatoeage

Een tattoo met je dochter of beste vriendin, een afbeelding die herinnert aan een dierbare (die er niet meer is) of een woord op je arm dat staat voor een bijzondere periode in je leven: voor een interviewserie in Libelle zijn we op zoek naar vrouwen die een tatoeage hebben met een bijzonder verhaal.

Geef jezelf op

Wil jij jouw verhaal met ons delen én kun je op zaterdag 2 april op de foto in (omgeving) Amsterdam? Stuur dan een mail met daarin kort jouw verhaal + een foto van jezelf en je tatoeage naar oproep@libelle.nl o.v.v. ‘tatoeage’ en wie weet sta je binnenkort in Libelle.