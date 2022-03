Libelle is op zoek naar vrouwen die blij zijn in hun bikini

Je hoeft natuurlijk geen model te zijn om blij te zijn met je lichaam. Daarom zijn we voor een vrolijke serie in Libelle op zoek naar vrouwen in alle vormen en maten die (soms na een lange weg) tevreden zijn met hun lijf én in bikini op de foto willen.

Geef jezelf op

Wil jij meedoen en kun je op vrijdag 29 april of zaterdag 30 april op de foto in (omgeving) Amsterdam? Mail dan je verhaal en een foto van jezelf naar oproep@libelle.nl o.v.v. ‘Blij in bikini’ en wie weet sta jij binnenkort in Libelle.