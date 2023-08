10x gevoelige relatievragen, beantwoord door experts: “Soms haat ik mijn partner, is dat normaal?”

Er zijn van die relatievragen die je liever niet in de groep gooit. Daarom vroegen we drie experts om advies voor tien gevoelige kwesties.

Moet ik mijn geliefde wel of niet vertellen over mijn inmiddels afgelopen affaire?

Intercultureel relatie-therapeut en cognitief therapeut Dina Monteiro: “Stel jezelf de vraag: als ik dit vertel, draagt dit dan bij aan het mentale welzijn van mijn partner of doe ik het om van mijn eigen schuldgevoel af te komen? Levert jouw bekentenis schade op voor je partner en profijt voor jou? Of andersom? Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk en iedereen moet voor zichzelf bepalen waar hij of zij mee kan leven. De hamvraag is natuurlijk: waarom had je die affaire? Meestal ligt vreemdgaan niet aan de kwaliteit van de relatie, maar aan onvervulde behoeften. Als je bijvoorbeeld ontevreden bent met je carrière die is gestagneerd, kun je waardering gaan zoeken bij een ander. Wat trok je aan in de ander? Affectie, humor, erkenning, bevestiging, aandacht? Wees eerlijk naar jezelf en vraag je af: ontbreekt dit in mijn relatie of in mijn leven? Onderzoek manieren om deze behoefte meer aandacht te geven zonder een stiekeme, slopende affaire aan te gaan.”

Mijn partner ziet er heel anders uit dan toen ik hem leerde kennen en ik vind hem niet meer aantrekkelijk. Kan ik daar iets van zeggen?

Relatietherapeut Jeroen Stek: “Meestal groei je met de ander mee, ook lichamelijk. Je eigen ‘verval’ en dat van je partner gaan vaak hand in hand. Toch kan het zo zijn dat je partner door overgewicht, slonzigheid of een andere oorzaak er voor jou niet meer aantrekkelijk uitziet. Voel je daar niet schuldig over, iedereen heeft bepaalde voorkeuren en daar heb je weinig invloed op. Hoe groot de rol van fysieke aantrekkelijkheid is bij je partnerkeuze is persoonlijk. De een heeft een sterke voorkeur voor een mooi lijf, de ander valt in de eerste plaats voor een scherpe geest. Wees je wel bewust van onrealistische, onrechtvaardige of veeleisende verwachtingen. Niemand is op z’n zestigste nog zo kwiek als toen hij of zij dertig was. Het is bovendien logisch dat het uiterlijk verandert in de loop der jaren. Maar het is ook logisch dat je je best voor elkaar blijft doen. Sporten, niet elke dag kroketten eten en een leuke outfit aantrekken, dat is voor iedereen te doen en dit kun je best met elkaar bespreken. Wees wel geduldig. Als je wil dat je partner iets aanpakt, laat hem (of haar) dit dan in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier doen.”

Ik kijk geregeld porno. Is dit schadelijk voor mijn relatie?

Relatie-therapeut en seksuoloog Carolien Roodvoets: “Dit is normaal. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, komt seksuele opwinding niet uit de lucht vallen. Om in de juiste stemming te komen, is een prikkel nodig. Je ziet, hoort of bedenkt iets opwindends, dan pas krijg je zin. Porno kijken kan een effectieve strategie zijn om opgewonden te raken. Het is ook normaal om bepaalde voorkeuren te hebben, maar pornovoorkeuren zijn geen wensenlijst. Dat kan wel, maar hoeft zeker niet. Soms is iets alleen opwindend in je hoofd en moet je er niet aan denken om het in de praktijk te brengen. Kijk wel bij voorkeur vrouwvriendelijke porno, want er is veel mis in de porno-industrie. Zorg ook dat je jezelf niet conditioneert. Als je alleen nog maar opgewonden raakt van porno en niet meer van je partner, dan is het tijd om flink te minderen.”

De vrouw van mijn beste vriendin is heel knap. Af en toe denk ik: hoe zou het zijn om iets met haar te hebben? Ik ben overigens heel tevreden over de relatie met mijn vriendin.

Carolien Roodvoets: “Hier hoef je niet moeilijk over te doen, fantaseren mag, ook over iemand ‘dicht bij huis’. Het is een illusie dat jouw partner de enige geschikte vrouw voor je is, je zult in je leven veel meer mensen ontmoeten die bij je passen. Vertel dit niet aan je vriendin en aan je partner, dat is nergens voor nodig. Voed je fantasie ook niet. Als je voortdurend gaat dagdromen over de echtgenote van je vriendin, gaat dat richting verliefdheid. Dat is wél schadelijk voor je relatie. Ga deze vrouw ook niet ophemelen. Dat iemand knap en leuk is als je haar eens in de zoveel tijd ziet, betekent niet dat zij altijd zo is. Even wegdromen mag, daarvan genieten ook, maar schiet niet door.”

Mijn partner gaat een opleiding volgen tot spiritueel coach. Zijn plan is om zijn goedbetaalde vaste baan op te zeggen en ‘zijn hart te volgen’. Ik heb niks met spiritueel geneuzel en vrees de financiële gevolgen voor ons gezin.

Carolien Roodvoets: “Het is belangrijk om allebei een open houding aan te nemen. Respecteer zijn interesse, al denk je er het jouwe van. Maak er geen welles-nietes discussie van, dat drijft jullie uit elkaar. Soms kun je bij verschillende interesses ervoor kiezen deze te omzeilen vanuit liefde: we verschillen nu eenmaal op dit vlak, we parkeren dit onderwerp en richten ons op wat ons verbindt. In dit geval heeft zijn beslissing verregaande consequenties voor het hele gezin. Het gaat tijd kosten – wie zorgt voor de kinderen als hij de opleiding volgt? – en er wordt financieel een andere koers gevaren. Als hij deze weg wil kiezen, moet hij beseffen dat hij dit niet zonder jouw steun kan doen omdat het gevolgen heeft voor jullie gezin. Bespreek de consequenties uitgebreid en beslis samen. Dit vraagt veel van beide partners. Jij moet zonder te oordelen proberen ruimte te maken voor zijn dromen. Hij moet het accepteren als blijkt dat er geen ruimte voor is.”

Is het normaal om je partner af en toe te haten, en ook fysiek pijn te willen doen?

Dina Monteiro: “Haat je je partner, of haat je zijn of haar gedrag? Dat is een belangrijk onderscheid. Je ergeren aan je partner, gefrustreerd raken, ruzie maken, dat komt in de beste relaties voor. Dit is het logische gevolg van de verschillen tussen twee mensen die samen een relatie aangaan. Tijdens een ruzie echt een hekel aan iemand hebben, kan ook. Zulke gevoelens gaan meestal snel voorbij. Je partner haten als persoon, dat is ongezond voor de relatie en voor jezelf. Vraag je eens af: waarom roept mijn partner deze gevoelens in mij op? Doe dit ook als je iemand pijn wil doen. Die behoefte ontstaat uit een gevoel van onmacht, misschien kun je niet met bepaalde gevoelens omgaan. Welke gevoelens zijn dit en waarom vind je die zo lastig? Komen jullie er zelf niet uit, zoek dan hulp bij een neutrale derde persoon.”

Ik houd van mijn partner, maar ik vind zijn kinderen niet leuk.

Jeroen Stek: “Als je een nieuwe relatie krijgt, kunnen daardoor ook andermans kinderen in je leven komen. Nieuwsgierigheid is een goede ingang om hen te leren kennen en te gaan waarderen, maar soms lukt dat niet. Kinderen zijn nu eenmaal niet altijd leuk. Ouders houden onvoorwaardelijk van hen, met onvolkomenheden en al. Anderen, ook een nieuwe partner, hoeven dat niet te doen. Het hoeft gelukkig niet de doodsteek voor de relatie te betekenen. Bij co-ouderschap kun je afspreken dat jullie elkaar alleen zien als de kinderen bij de andere ouder zijn. Zijn ze er altijd, dan kun je een latrelatie beginnen waar de kinderen zo min mogelijk bij betrokken zijn. Zij zitten misschien ook niet te wachten op jou als nieuwe partner van hun vader of moeder. In het ergste geval zul je de relatie moeten beëindigen. Er zijn maar weinig ouders die de nieuwe partner vóór de kinderen laten gaan.”

Mijn man weet nog steeds niet hoe hij mij tot een hoogtepunt moet brengen en heeft weinig zin in seks. Ik voel die behoefte wel. Wat nu?

Carolien Roodvoets: “Verschil in verlangen is het meest voorkomende probleem op het gebied van seks in relaties. Liggen de behoeftes ver uit elkaar, dan komen die nooit helemaal op één lijn. Maar je kunt wel naar elkaar toe bewegen. Je man zou eerst eens kunnen laten onderzoeken of zijn seksuele verlangen wordt verstoord door factoren zoals hormonen, gezondheid of medicijngebruik. Heeft hij daarna nog steeds weinig zin, kijk dan hoe je weer dichter tot elkaar kunt komen. Niemand moet met tegenzin vrijen, maar je mag wel moeite doen om zin te krijgen. Seks vereist een actieve houding van beide partijen. Om iets te veranderen, moet je allebei uit je comfortzone stappen, gewoonte en herhaling zijn funest voor verlangen. Verras elkaar en maak er tijd voor. Ga bijvoorbeeld eens allebei bloot naar bed, in plaats van in een pyjama. Wees daarnaast ook zelf actief, want hem maar laten uitzoeken wat jij lekker vindt en erbij liggen als Doornroosje, daarvan komt niemand tot een hoogtepunt. Laat hem zien hoe het bij jou ‘werkt’ of vertel wat je wil. Begin altijd met een compliment en formuleer wensen in plaats van verwijten: ‘Ik vond het fijn wat je daarnet deed, en weet je wat ik ook lekker zou vinden?’ Vrouwen kunnen, vaak onbewust, mannen het gevoel geven dat ze tekortschieten door hem te verwijten, met woorden of een blik, dat ze weer niet zijn klaargekomen. Hierdoor krijgt hij telkens de boodschap: je doet het verkeerd. Dat motiveert niet.”

Mijn man wordt steeds rechtser. Niet alleen zijn we het vaak oneens en voeren we veel nutteloze discussies, hij zegt ook dingen waarvoor ik me schaam tegenover onze vrienden.

Jeroen Stek: “In elke relatie zijn er onderwerpen waar je heel verschillend over denkt. Toon interesse. Je eigen zin, mening of visie doordrukken zorgt op den duur voor verwijdering en leidt vaak tot het einde van de relatie. Luister dus naar elkaar en probeer de ander te begrijpen. Daarna kun je afspreken hoe je met deze tegenstelling omgaat, zowel binnen de relatie als in gezelschap. Het is helemaal niet gek om het onderwerp politiek te mijden met elkaar of in sociale situaties. Staan zijn overtuigingen heel ver van jou af, wordt er een ontzettend belangrijke waarde van jou aangetast en blijft het schuren, dan passen jullie misschien niet meer zo goed bij elkaar. Sommige verschillen zijn onoverkomelijk.”

Mijn partner zit al twee jaar met een burn-out op de bank. Ze krijgt hulp, maar ik merk weinig verbetering. Ze maakt niks mee, heeft geen drive, is negatief. Ik heb beloofd om er in voor- en tegenspoed voor haar te zijn, maar ik trek het niet meer.

Dina Monteiro: “Krijgt ze wel de juiste hulp? En steun je haar hierin? Jij bent geen hulpverlener, maar in een relatie sta je als het goed is wel voor elkaar klaar. Als er nog liefde tussen jullie is, kijk dan vooral wat jij zelf kunt doen om de relatie te verbeteren. Een gezonde relatie voldoet aan zes basisvoorwaarden: warmte, liefde, validatie, veiligheid, autonomie en ruimte voor wie je bent. Onderzoek aan welke voorwaarden momenteel niet wordt voldaan en kijk of dit aan je partner ligt of aan de manier waarop jij erom vraagt. Bedenk ook: je krijgt terug wat je geeft. Heb je meer behoefte aan veiligheid en warmte, wees dan zelf wat zorgzamer. In een gezonde relatie ontvang je dit dan ook. Denk ten slotte eens terug aan wat jullie verbindt, want ooit heb je voor deze partner gekozen. Herinner je waarom je dat deed. Hoe was het toen? Hoe was de seks? De verbinding? Herinneringen kunnen de liefde aanwakkeren.”

Zij weten raad: dit zijn de experts van de relatievragen

v.l.n.r.

Dina Monteiro

is intercultureel relatie-therapeut en cognitief therapeut in Rotterdam.

Jeroen Stek

is relatie-therapeut en provocatief therapeut in Leeuwarden.

Carolien Roodvoets

is relatie-therapeut en seksuoloog in Deventer.

Beeld: Stocksy