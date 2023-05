12 ‘groene vlaggen’ die veel goeds voorspellen voor je relatie

1. Je partner kan goed luisteren

Iemand die je constant onderbreekt en nauwelijks interesse toont, is foute boel. Aandachtig kunnen luisteren, bedachtzame vragen stellen op het juiste moment en ruimte creëren voor een goed gesprek, zijn belangrijke groene vlaggen in een relatie. Actief kunnen luisteren is essentieel voor een gezonde relatie op lange termijn, want het vergroot jullie emotionele band.

Ook is het voor de spreker in het gesprek makkelijker om zich kwetsbaar op te stellen als de ander oprecht goed luistert. En kwetsbaarheid komt volgens experts je relatie ten goede.

2. Je partner kan over emoties praten

Emotionele bereikbaarheid is een belangrijke pijler van een gezonde relatie. Je kunt immers niet ruiken wat in iemands hoofd omgaat. Niet voor niets wordt overal het belang van communicatie in een relatie benadrukt. Praat je partner openlijk over gevoelens? Dan is dat een goed teken voor de toekomst.

3. Woorden en daden komen overheen

We kennen allemaal mensen die het één zeggen en het ander doen. Beloftes zijn makkelijk gemaakt, ze nakomen is een tweede. Onderneemt iemand actie en komt diegene ook afspraken na? Dan is dat een geweldige groene vlag! Het spreekwoord ‘daden spreken luider dan woorden’ bestaat niet voor niets.

4. Je partner heeft een goede band met vrienden en familie

Het is een goed teken als je lief is omringd door vrienden en familie. We voelen ons namelijk automatisch aangetrokken tot mensen die in staat zijn om gezonde relaties aan te gaan en te behouden. Dat geeft ons een gevoel van vertrouwen en stabiliteit.

Het omgekeerde speelt ook: spreekt iemand slecht over vrienden, familie, collega’s of exen? Tenzij er natuurlijk écht iets ergs is gebeurd, kan dat een teken zijn van weinig zelfinzicht of eigen problemen bij iemand anders neerleggen. Veel problemen die zichtbaar zijn in romantische relaties, komen ook voor in platonische relaties.

Een emotioneel gezond persoon verwerkt gebeurtenissen en begrijpt de eigen rol daarin. Hij of zij is volwassen genoeg om te weten dat sommige dingen soms niet werken, en dat dit niemands schuld is.

5. Je partner is zelfbewust

Iemand die zelfbewust is, investeert eerder in een relatie. Is je partner bewust van eigen emoties, gedrag, hoop, dromen, angsten, patronen en het effect van diens gedrag op anderen? Dan wijst dat erop dat iemand goed kan reflecteren en zichzelf goed begrijpt. Deze vaardigheid is dan ook essentieel als zich uitdagingen voordoen in de relatie. Een zelfbewuste geliefde kan deze beter herkennen én oplossen.

6. Je partner onthoudt wat je vertelt

Niets vervelender dan een verhaal vertellen en een volgende keer erachter komen dat iemand helemaal is vergeten wat je zei. Hierdoor voel je je wellicht klein en onbelangrijk, het tegenovergestelde van wat je wil in een relatie.

Natuurlijk is het menselijk om een keer iets te vergeten, maar vergeet jouw geliefde aan de lopende band details als de naam van je huisdier, je favoriete drankje en je verjaardag? Dan is het misschien tijd om je af te vragen of deze persoon wel goed naar je luistert, zoals bij punt één.

7. Je partner voorziet in je behoeften en spreekt je liefdestaal

De vijf liefdestalen zijn populairder dan ooit. Weten welke taal jouw lief spreekt, helpt je tegemoet te komen aan zijn of haar behoeften, en andersom. Heb je bijvoorbeeld bemoedigende woorden nodig? Hulpvaardigheid? Geef je veel om cadeautjes, samen tijd doorbrengen of juist om lichamelijke aanrakingen? Het is geweldig als jouw geliefde hiervan op de hoogte is en op een natuurlijke manier in je behoeften voorziet.

8. Je partner respecteert je grenzen en stelt duidelijke eigen grenzen

Grenzen stellen is essentieel om een relatie te laten werken. Of het nu gaat om seks, geld, tijd of iets anders, ‘nee’ betekent altijd ‘nee’. Dit van elkaar begrijpen en respecteren is een grote groene vlag en cruciaal om je bij iemand op je gemak te voelen. Jezelf verliezen is in geen enkele relatie oké.

9. De relatie ontwikkelt zich op een gezond tempo

Een gezonde relatie beweegt zich op een tempo dat voor beide personen goed voelt, zodat je op eigen tempo kunt nadenken, reflecteren, lol kunt hebben en gevoelens voor elkaar kunt ontwikkelen. Het is een groene vlag als je elkaar ruimte en tijd geeft. Druk, of iets doen waarvoor je niet klaar bent, is in geen enkel geval oké.

10. Je partner steunt je onvoorwaardelijk en veroordeelt je nooit

Laat iemand je vrij in de keuzes die je maakt en steunt deze persoon al je doelen, zelfs als die niet overeenkomen met de zijne of hare? Dan is dat een grote groene vlag. Iemand die echt om je geeft, wil dat je gelukkig bent. Elkaar de ruimte en vrijheid geven om te ontplooien en dromen na te jagen, zonder bezitterig of controlling te zijn, is een geweldige basis voor een langdurige relatie.

11. Je geliefde behandelt anderen goed

Een oude tip luidt dat je iemand kunt beoordelen op basis van hoe hij of zij anderen in het openbaar behandelt, bijvoorbeeld een ober. Behandelt jouw geliefde zelfs een ex goed? Dan is dat een goed teken. Hoe iemand anderen behandelt, is een afspiegeling van hoe hij of zij jou uiteindelijk zal behandelen, als jullie meer zijn gesetteld in de relatie.

Niemand is 100% van de tijd perfect, maar je wilt écht het liefst bij iemand zijn die consequent goed is voor anderen.

12. Jullie hebben je eigen levens

In een gezonde relatie voel je niet de behoefte om elke seconde van de dag te weten wat iemand doet. Individualiteit en onafhankelijkheid zijn belangrijke waarden. Stellen die continu op elkaars lip zitten, lopen het risico op (emotionele) afhankelijkheid, wat een relatie onder druk kan zetten. Geef elkaar ruimte en zet je zelfontwikkeling voort.

Bron: Mindbodygreen.com, Theguardian.com, Womenshealthmag.com

