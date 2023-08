12 vragen (én antwoorden) over ontrouw: “Ik verlang naar een avontuurtje, maar wil mijn man niet kwijt”

Je bent vreemdgegaan, wat nu? Vertel je het aan je partner of kun je dit maar beter geheim houden? Relatietherapeut Blanca van den Brand geeft antwoord op deze en andere vragen over ontrouw.

In gedachten

Agnes (48): “Sinds kort fantaseer ik over een mannelijke collega, en dan gaat het er in gedachten behoorlijk heet aan toe. Is dat ook overspel?”

Blanca: “De vraag is altijd: waar ligt de grens en wie bepaalt die? Voor de meeste mensen zijn gevoelens voor een ander goed te praten zo lang er (nog) geen lichamelijk contact is. Maar er bestaat ook zoiets als mentaal overspel. De lijn daartussen is flinterdun, want de wens gaat aan de daad vooraf. Mijn advies: vertel het je partner meteen als je van iemand gecharmeerd bent geraakt. We zijn geneigd om hierover te zwijgen omdat we bang zijn dat de ander boos wordt of ons dingen gaat verbieden. Zo werkt het niet. Zwijgen werkt een parallel leven in de hand, open zijn zorgt juist voor begrip. Wees open voordat het te laat is.”

One-night-stand

Sandra (44): “Mijn man heeft een onenightstand gehad. Ik wil met hem verder, maar kan niet geloven dat je vrijt met iemand voor wie je geen gevoelens hebt.”

Blanca: “Wat dit betreft bestaat er een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen. Voor vrouwen is seks bepalend voor verbinding. Mannen hebben dat juist bij het delen van een geheim. Daardoor kunnen vrouwen rigoureus te werk te gaan bij overspel. Ik zie in mijn praktijk opvallend vaak vrouwelijke cliënten die in principe in een goede relatie zitten en toch hun gezin opbreken vanwege het overspel van hun man. Zo’n grote stap is niet altijd nodig.”

Verliefd op een vrouw

Aysha (39): “Ik ben verliefd geworden op mijn beste vriendin. Zij weet van niets, mijn man ook niet. Ik voel me verschrikkelijk, maar ik kan dit gevoel niet stoppen.”

Blanca: “Wat communicatie betreft pleit ik vrijwel altijd voor openheid, maar we zijn daar nog slecht op ingericht. Ik hoor vaak van stellen dat ze open willen zijn naar elkaar, terwijl dat in de praktijk lastiger is dan monogamie. Mijn ervaring is dat je iets moois van jezelf laat zien als je kwetsbaar kunt zijn naar je partner, ook als dat nieuw, vreemd of spannend is. Neem je partner daarin mee en het leidt ongetwijfeld tot een belangrijk gesprek. Grappig genoeg vindt een man je verliefdheid op een vrouw vaak minder bedreigend dan op een andere man. Trek de stoute schoenen aan en kijk wat jullie er samen mee kunnen. Is de verliefdheid een fantasie of wil je er iets mee? Het kan veel moois opleveren.”

Open kaart

Petra: (42): “Ik heb mijn man bedrogen. De affaire is voorbij, maar ik wil het toch opbiechten. Hoe zorg ik ervoor dat ik hem daarmee niet kwets?”

Blanca: “Veel mensen zeggen aan het begin van een relatie dat de ander vrij is en dat ze het niet willen weten als er overspel plaatsvindt. Zo’n ‘vrijbrief’ kan in je systeem zijn blijven hangen terwijl de situatie allang veranderd is, bijvoorbeeld doordat er kinderen kwamen, je samen een huis hebt gekocht of gewoon door een andere kijk op zaken van je partner. Wat voor de een dus maar een flirt was, of iets eenmaligs, kan voor de ander een dreun zijn. Het is moeilijk om die status quo te doorbreken. Kwetsend is dat sowieso, maar het niet vertellen gaat ten koste van de eerlijkheid in je relatie. Bovendien ontneem je de ander het recht om er óók iets van te vinden. Neem allebei de ruimte om alle gevoelens van woede, schaamte, verdriet en gemis er te laten zijn, ook bij de ‘schuldige’. Als alles gehoord mag worden, kunnen jullie samen sterker uit de strijd komen.”

Spannende chat

Coleen (51): “Via Facebook heb ik weer contact met een vlam uit mijn studietijd. Onze berichtjes waren eerst neutraal, maar ze worden steeds intiemer. Ik vind die aandacht opwindend en voel dat ik een grens over aan het gaan ben. Wat nu?”

Blanca: “Het voordeel van sociale media is dat je in de virtuele wereld heel snel een vrij en intiem contact kunt krijgen. Dat is ook meteen het gevaar, want online contact is iets anders dan contact in het echte leven, waar je te maken hebt met de tand des tijds, rugzakjes in de vorm van (ex-)partners en kinderen of simpelweg tegenvallende humor waardoor de glans er snel af is. Er gaat niets boven het echte leven, maar als je die stap maakt gaat er ook veel verloren. Kortom: een droombeeld of fantasie koesteren is mooi, ik denk dat veel mensen daar behoefte aan hebben. Geniet ervan en bewaak de grens tussen je echte leven en je verbeeldingskracht.”

Flirten

Nicole: (48): “Ik zag de partner van mijn beste vriendin in de kroeg met een vreemde vrouw flirten en friemelen. Hij zag mij niet. Moet ik hem of mijn vriendin hiermee confronteren?”

Blanca: “Dit is een moeilijke situatie... Misschien weet je vriendin dat haar man soms flirt en vindt ze dat oké. Misschien was het iets eenmaligs onder invloed van een drankje. Voor deze situatie geldt dat er geen eenduidig advies is en dat je moet doen wat je denkt dat goed is. Het wordt iets anders als je vriendin je duidelijk om advies vraagt. Dan kun je zeggen: ‘Nou, ik heb ooit dit en dat gezien en vond dat best vreemd.’ Lang niet iedereen vindt het prettig om direct op de hoogte gebracht te worden van een overspelige partner. Het kan ook zijn dat je vriendin het straks jammer vindt dat ze het niet eerder van je heeft gehoord, maar daarover hoef jij je niet schuldig te voelen. Onthoud dat het nooit jouw taak is om andermans eventuele overspel aan te pakken. Deze man deelt bed en bank met jouw vriendin en hun relatie is hun verantwoordelijkheid.”

Betrapt online

José (54): “Ik ben single en bezoek soms online datingsites. Daar kwam ik laatst mijn zwager, de man van mijn schoonzus, tegen. Moet ik het aan haar vertellen?”

Blanca: “Dit hoor ik zó vaak! Dankzij de Tinders van deze wereld staat bijna iedereen in de etalage, maar dat zegt niets. Ik heb zelf ook een Tinder-account vanwege een onderzoek dat ik doe. Anderen staan erop als grapje na een vrijgezellenavond, of uit nieuwsgierigheid. Ik zou het eerst aan je zwager voorleggen zonder je schoonzus erbij te betrekken. Een online profiel is niet hetzelfde als iemand op heterdaad betrappen en je moet er niet meteen van alles achter zoeken.”

Vertrouwen

Afke (56): “Mijn vrouw heeft destijds haar vriendin voor mij verlaten. Is ze wel te vertrouwen?”

Blanca: “Een belangrijke vraag, want in de praktijk blijkt vaak dat de manier waarop je je partner vindt, ook de manier is waarop je hem of haar kwijtraakt. Maar iedereen verdient vertrouwen in een relatie tot het tegendeel bewezen is. Daarbij kan het ook je eigen verlatingsangst zijn waardoor je vreest dat er iets aan de hand is bij de ander. Dit kan zelfs een selffulfilling prophecy worden, dan krijg je dus wat je verwacht. Als je vaak boos bent op je partner omdat je die van vreemdgaan verdenkt, kan er een punt komen dat de ander denkt: ze is toch al boos, ik kan haar net zo goed een reden geven.”

Tegen de sleur

Suzan (58): “Ik vind mijn (seks)leven al jaren een sleur en verlang naar een avontuurtje, bijvoorbeeld via secondlove.nl. Mijn man zou dat nooit goedkeuren en ik wil niet bij hem weg. Zal ik het achter zijn rug doen?”

Blanca: “Mijn eerste vraag is: wat denk je daar te halen? Na jaren relatietherapie geven weet ik dat het verlangen vaak mooier is dan het hebben. Dit stiekem doen is niet respectvol tegenover jezelf en je relatie, en je ontneemt jezelf en de ander uit angst een kans. Overspel veroorzaakt gevoelens die door merg en been kunnen gaan, daarom zijn we er bang voor. Maar ieder mens is vatbaar voor complimenten en aandacht, en we zijn seksuele wezens. Accepteer dat en heb het erover met je partner. Misschien zegt hij zelfs: ‘Ik waardeer je eerlijkheid, ik gun je dit, doe maar.’ Mocht dat niet zo zijn, dan kun je altijd nog dieper ingaan op wat jij nodig hebt in jullie relatie. Maar dan ben je het gesprek tenminste wel eerlijk aangegaan.”

Bericht van ‘die ander’

Marian (49): “Een vrouw stuurde me een mail waarin ze opbiecht dat ze al jaren regelmatig seks heeft met mijn man. Zij wil met hem verder, hij niet met haar. Ik ben wanhopig maar scheiden is geen optie, dan verlies ik het leven dat ik nu heb. Wat moet ik doen?”

Blanca: “Bij de verwerking van overspel maakt het veel uit of je partner het je eerlijk vertelt of dat je er zelf achter komt. Dat laatste is het meest schokkend, omdat je in je privésfeer wordt geconfronteerd met een geheim waar je niets mee te maken wil hebben. Al is het gedeeld met de beste bedoelingen. Soms houden partners elkaar uit pure liefde weg bij hun gevoelens of behoeftes om samen goed te blijven functioneren. Als er eenmaal een derde in het spel komt, sta je voor keuzes: kijk je weg? Ga je het gesprek aan? Neem je (al dan niet tijdelijk) meteen afstand of ga je over op drastischer consequenties? De manier waarop jij erachter bent gekomen, kan zeer ingrijpend zijn. Neem daarom iemand in vertrouwen die er alleen voor jou is. En neem vooral goed de tijd om je reactie vorm te geven; zeker in het begin kan die van dag tot dag wisselen. Voorkom haast en zoek eventueel hulp.”

Telefoongeheim

Amber (41): “Ik denk dat mijn partner vreemdgaat, kan ik zijn telefoon checken?”

Blanca: “Dit vind ik altijd een lastige. Waarom ben je wantrouwig? Zijn er signalen of eerdere ervaringen? Iemand die nog nooit een trauma heeft opgelopen door overspel en dit gevoel heeft, heeft meestal gelijk. Ga in dat geval niet controleren, maar vraag je partner rechtstreeks of je vermoeden klopt en eis een eerlijk antwoord. Een andere optie is om die telefoon wel te controleren, maar als je iets vindt moet je alsnog beslissen wat je doet: zwijg je erover of ga je het gesprek aan? Alleen al het vermoeden van overspel is pijnlijk. In al mijn jaren als relatietherapeut heb ik nog nooit iemand gezien die het koud liet. Het is namelijk niet een vijand die jou verraadt, maar de persoon die jou het intiemst kent. Die kwetsbaarheid mag je delen met je partner.”

25-30% van de Nederlanders is weleens vreemdgegaan

De kans dat je ooit in je leven door je partner wordt bedrogen, is 76%

39 is de ‘gevaarlijkste’ leeftijd voor overspel

Emotionele ontrouw komt vaker voor dan seksuele ontrouw

Als de vrouw vreemdgaat, leidt dat vaker tot een scheiding

Koppels met kinderen gaan vaker vreemd