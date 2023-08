Ben je hoogsensitief? Dan zijn dit waarschijnlijk je talenten

En nee, hoogsensitiviteit praat je jezelf niet aan. Het is een eigenschap, net als ongeduld, spontaniteit of gedrevenheid.

Valkuilen van HSP’ers

Een HSP’er cijfert zichzelf vaak weg. Belangen van de groep staan voorop en hun eigen belang is vaak ondergeschikt. Ook faalangst is een valkuil. “Ruim zestig procent van de hoogsensitieve kinderen is faalangstig volgens hun ouders. Vanaf de leeftijd van vier jaar vertonen ze dit gedrag al. Ook onder volwassenen is het percentage hoog. 64 procent noemt zichzelf faalangstig”, staat beschreven in het boek Het hoogsensitieve brein van Esther Bergsma.

Talenten van HSP’ers

Vaak wordt er dus negatief over gedacht, maar dit vindt Bergsma, tevens auteur van een website over hoogsensitiviteit én zelf hoogsensitief, onzin. Het HSP-brein komt namelijk ook met een heleboel kwaliteiten. “De meeste HSP’ers ervaren hun inlevingsvermogen als hun grootste kwaliteit.”

Dit zijn de talenten die 5.500 internationale HSP’ers noemden:

Empathisch (85%)

Betrouwbaar (83%)

Verantwoordelijk (83%)

Sterk intuïtief (79%)

Goede luisteraar (78%)

Open-minded (76%)

Zorgzaam (76%)

Creatief denkend (70%)

Detailgericht (70%)

Grotere geheel zien (69%)

Grotere geheel én details

Ben je HSP’er, dan kun je subtiele en gedetailleerde dingen goed waarnemen, maar ook het grotere geheel zien. “Ze hebben even tijd nodig om de nieuwe informatie te plaatsen ten opzichte van wat al bekend is, maar daarna zijn ze goed in staat om verbanden te signaleren. Verbanden die soms door anderen over het hoofd worden gezien”, aldus Bergsma.

Weloverwogen beslissingen

Een weloverwogen beslissing nemen is daardoor gemakkelijker. Datzelfde geldt voor een sterke intuïtie. Bergsma: “Als je gevoeliger bent voor sensaties in het lichaam, kun je die informatie meenemen in je besluitvorming. Hoewel we denken dat we vooral rationeel beslissen, nemen we de meeste beslissingen onbewust. Het is dan ook een groot voordeel als je toegang hebt tot deze ‘onbewuste’ informatiebron.”

Genieten van de kleine dingen

“Hoewel het waarnemen van al die prikkels vaak als negatief wordt ervaren, is dat niet het hele verhaal. Aan de ene kant leidt die waarneming inderdaad vaak tot overprikkeling en tot stress. Aan de andere kant zijn hoogsensitieve mensen ook zeer ontvankelijk voor positieve emoties, zeker als het hun naasten betreft. Ze kunnen enorm genieten van de ‘gewone’ dingen, zoals in het zonnetje een kop thee drinken met een geliefde.”

Empathisch

Ook ten opzichte van anderen brengt het voordelen mee: een groot inlevingsvermogen bleek op nummer 1 te staan van talenten die hooggevoelige mensen benoemen. “Hun brein stemt automatisch af op de gevoelens en het perspectief van de ander”, besluit Bergsma.

Bron: Womenshealth. Beeld: iStock