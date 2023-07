Ben je weleens onzeker? Dít zijn de positieve kanten daarvan

We leggen je uit waarom onzekerheid óók voordelen met zich mee kan brengen.

Je ziet kritiek als een kans

Ben je wel eens onzeker, dan is de kans groot dat je er veel mee bezig bent om daar iets aan te veranderen. Zelfreflectie is je dan ook niet vreemd, waardoor je het niet erg vindt als anderen je daar een handje bij helpen. Het brengt je immers een stap verder naar wie en waar je uiteindelijk wilt zijn en die kans wimpel je niet af.

Anderen vinden je vaak vriendelijk

Hoewel het soms onterecht is, worden mensen met veel zelfvertrouwen sneller als onvriendelijk beschouwd. Veel mensen houden immers van een bescheiden karakter en met iets minder zelfvertrouwen vink je die box eerder aan. Hoe dat komt? De kans is klein dat je jezelf niet beter vindt dan anderen, waardoor je dat ook niet overbrengt of uitstraalt.

Je hebt een realistische kijk op het leven

Barst je van het zelfvertrouwen, dan heb je vaak het gevoel dat je de wereld aankan. Dat kán goed zijn, maar je kunt jezelf daardoor soms ook overschatten. Heb je minder vertrouwen in jezelf, dan neem je vaak beslissingen op basis van wat je vanuit een realistisch perspectief aankunt. Hierdoor ben je minder roekeloos en maak je weloverwogen keuzes, iets wat je vaak ten goede komt. Fijn!

Je bent hardwerkend en ambitieus

Heb je een realistische kijk op het leven, dan weet je ook dat geluk en succes niet uit de lucht komen vallen. Daardoor weet je maar al te goed dat je hard moet werken en je prioriteiten bij de juiste ambities moet leggen om zo het gewenste resultaat te bereiken. Je werkt hard en doet er alles aan om de kloof tussen waar je bent en waar je heen wilt te dichten en dat siert je.

Je bent nooit uitgeleerd

Als persoon met een soms minder groot zelfvertrouwen wil je niet alleen groeien in dat wat je al kunt, maar ga je nieuwe vaardigheden ook niet uit de weg. Hoe meer je kunt, hoe zelfverzekerder je je immers voelt. Hoewel je hierdoor soms als een rupsje nooit genoeg wordt gezien, vindt je het zelf juist heerlijk om nieuwe talenten te omarmen. Die maken je immers tot de veelzijdige persoon die je bent!

Een groot empathisch vermogen

Onzekerheid zorgt er in veel gevallen voor dat je je niet alleen bewust bent van je eigen gevoel, maar ook van dat van anderen. Hierdoor voel je veel aan en begrijp je al snel waar de gevoelens van anderen vandaan komen. Je beschikt over een groot empathisch vermogen en bewijst daar veel mensen een dienst mee. Sterker nog: voor veel mensen ben je zelfs hun steun en toeverlaat.

Je bent beter voorbereid op onverwachte situaties

Wanneer je je er bewust van bent dat niet alles jou in één keer voor de wind gaat én je dat omarmt, reken je ook sneller onverwachte situaties en risico’s in. Hierdoor ben je goed voorbereid op onverwachte situaties, waardoor je niet snel voor vervelende gevolgen komt te staan. Bovendien loop je in gedachten vaak op de zaken vooruit, waardoor je op voorhand vaak al weet hoe je zou kunnen handelen wanneer onverwachte situaties zich voordoen.

Bron: Psyblog