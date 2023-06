Ben jij een avondmens? Déze 8 kenmerken komen je vást bekend voor

De biologische klok, die onder andere je slaap-waakritme regelt, loopt immers niet bij iedereen gelijk...

Waarom je een ochtend- of avondmens bent

Dat mensen verschillen is niets nieuws, maar de termen ‘ochtendmens’ en ‘avondmens’ daarentegen gaan nog niet zo heel lang mee. Heb je je wel eens afgevraagd hoe het eigenlijk komt dat je een ochtend- of juist een avondmens bent?

Het antwoord op die vraag heeft alles te maken met de cellen in je lichaam. Deze hebben namelijk een systeem ontwikkeld om optimaal te functioneren gedurende verschillende tijden van de dag. Aan de basis van dit ritme ligt een rijtje klokgenen (ja, écht!) dat via een mechanisme uitkomt op een cyclus van ongeveer vierentwintig uur. Bij de één duurt die cyclus alleen nét iets langer of juist korter en dáárom ben jij dus een ochtend- of juist een avondmens.

Kenmerken van avondmensen

Wist je dat twintig tot dertig procent van de mensen avondmensen zijn? Sommige avondmensen vinden hun avondritme heerlijk, maar anderen zijn ‘m liever kwijt dan rijk. Hoe je het ook wendt of keert: dèze 8 kenmerken komen je vást bekend voor.

Moeilijk je bed uitkomen

Heb je er een heerlijke nacht met voldoende slaap opzitten, maar kom je nog steeds voor geen meter je bed uit? Het kan de beste overkomen, maar het overkomt jou als avondmens waarschijnlijk regelmatig. Niet zo gek ook, want als avondmens ben je vaak in de avond pas écht actief. En hoe fijn dat misschien ook is, voor de kwaliteit van je slaap is het niet altijd even goed.

Overdag weinig energie

Als gevolg van je verminderde slaapkwaliteit als avondmens én doordat je waarschijnlijk dus gewoon niet zo’n ochtendmens bent, is de kans groot dat je overdag vaak weinig energie hebt. Of tenminste, in een aanzienlijk mindere mate dan in de avonduren. Afijn, gelukkig ben je in de avond nét een hamster in een loopwiel: actiever dan ooit tevoren!

Weinig concentratie

Als je een liefde koestert voor de avond, dan zal het je vast óók bekend voorkomen dat je overdag niet zoveel concentratie hebt. Gelukkig spaar je die concentratie op om die vervolgens ‘s avonds te benutten, zodat-ie toch nog goed te pas komt! Zou je liever ook overdag wat meer concentratie hebben, bijvoorbeeld omdat je dan werkt? Misschien helpen deze dertien trucs voor meer concentratie je verder.

Later naar bed gaan

Gezien je ‘s avonds pas écht actief bent, ga je als avondmens ook vaak laat naar bed. Je hebt immers nog genoeg dingen te doen waar je overdag geen energie of concentratie voor had en die to-do lijst moet vroeg of laat (laat, dus) tóch worden afgewerkt.

Liefhebber van uitslapen

Als avondmens doe je weinig liever dan lekker lang blijven liggen. Logisch ook, want jouw productiviteit en energie komt tóch pas ‘s avonds goed van pas. Voor een ochtendje uitslapen mag je jou dus écht wakker maken. Of nou ja, eigenlijk liever niet dus.

Later avondeten

Veel avondmensen zijn naast geen liefhebbers van de ochtend óók geen liefhebbers van ontbijten. Ontbijten doe je als avondmens dan ook vaak het liefst zo laat mogelijk. En dat is helemaal niet erg, maar daardoor eet je vaak ook later dan de ochtendmens. Het fijne daaraan is dat je lekker lang naar je maaltijd uit kunt kijken, maar het nadeel is dat je spijsvertering daardoor ‘s nachts aan de slag moet...

Creatieve geest

Ooit een kunstenaar ontmoet die om half 10 al in bed lag? Waarschijnlijk niet. Creatieve mensen komen namelijk pas ‘s avonds tot bloei. Onderzoek heeft bovendien bewezen dat ochtendmensen een stuk meer standaard oplossingen en minder creatieve dingen bedenken. Hiermee ben jij als avondmens dus écht in je voordeel!

Avontuurlijk

Gaat jouw hart niet sneller kloppen van een lunch bij daglicht, maar wél van een romantisch diner bij kaarslicht of een feestje? Avondmensen staan er bekend om dat ze, nog nét een beetje meer dan sommige ochtendmensen, houden van romantiek, spanning en avontuur. Herkenbaar?

Bron: Quest