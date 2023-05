Dít is waarom je de beste ideeën op de meest onverwachte momenten krijgt

Ken je het verhaal van kunstenaar Salvador Dali? Hij kreeg voor het slapengaan dusdanig vaak goede ideeën, dat hij wilde voorkomen dat hij ze de volgende ochtend weer vergeten was. Daarom bedacht hij een alarmsysteem, waarbij hij voor bedtijd een sleutel in zijn hand hield die, wanneer hij in slaap viel, op een schoteltje viel en de kunstenaar wekte. Dan pende hij nog snel even zijn parels van ideeën neer en sliep hij daarna vrolijk verder.

Geniaal idee

Ook het verhaal van Willis Haviland Carrier is een gevalletje ‘goed idee, gek moment’. Hij stond op de trein te wachten toen hij overvallen werd met zijn geniale idee, namelijk de airco. Een moment waar we de beste man nog steeds dankbaar voor zijn tijdens warme zomerdagen.

Logische verklaring

De verklaring voor goede ideeën op zulke momenten zit hem in de rust die je gedurende die momenten ervaart. Juist wanneer je ontspant ontstaat er namelijk ruimte in je hoofd en krijgen briljante ideeën de mogelijkheid zich te ontpoppen. Bovendien is het zo dat hoe meer ontspannen je bent, hoe meer alfa golven er in je brein rondgaan. Deze worden gezien als de brug tussen het onderbewuste en het bewustzijn en bevorderen je creativiteit.

Beste ideeën forceren

Kun je wel een geniaal idee of een goede oplossing gebruiken, dan is het dus noodzaak dat je tot rust komt en zo ontspannen mogelijk bent. Ga bijvoorbeeld wandelen of neem een lekker bad. Of neem een kauwgompje, want zelfs door te kauwen zou je je creativiteit kunnen verhogen - al heb je bij het komen tot goede ideeën soms ook gewoon geluk én een goed stel hersens nodig.

Bron: NPO Kennis