Dít kunnen stellen leren van singles

Een hardnekkig misverstand, dat is het idee dat mensen met een liefdesrelatie gelukkiger zijn dan singles. Aldus psycholoog Bella DePaulo van de universiteit van Californië. Zij is expert op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar singles en gaat in tegen vastgeroeste mythes: “Nog steeds concluderen veel wetenschappers dat getrouwde mensen gelukkiger en gezonder zijn dan singles. Dat komt omdat het huwelijk in veel onderzoeken een oneerlijk voordeel heeft gekregen. Zo’n veertig procent van de huwelijken en langdurige relaties strandt en deze mensen zijn uiteindelijk een stuk minder gelukkig. Deze groep wordt meegenomen met de singles en dit trekt het geluksgemiddelde flink naar beneden. Als je die gescheiden mensen niet meetelt, dan blijkt dat singles niet minder gelukkig zijn. Pasgetrouwden zijn wel gelukkiger, maar na een paar jaar niet meer dan singles. En ook niet minder depressief en gezonder.” Dit blijkt uit uitgebreid Amerikaans onderzoek en uit een zestien jaar durende studie onder Zwitserse volwassenen. “Over het algemeen zijn getrouwde mensen zelfs een tikkeltje ­minder gezond”, gaat DePaulo verder, “want singles ­sporten meer en gemiddeld worden mensen ­dikker als ze getrouwd zijn.” Een relatie is dus zeker geen recept voor gezondheid en geluk.

Leer van de singles:

Onderzoeken laten zien dat er meerdere verschillen bestaan tussen singles en mensen in een relatie. Psycholoog Bella DePaulo vat de resultaten samen:

Als bejaarde ouders hulp nodig hebben, zijn het hun vrijgezelle kinderen die er eerder voor hen zijn.

Ook staan singles vaker klaar voor hun vrienden, buren en collega’s die vervoer nodig hebben, hulp bij boodschappen of morele steun.

Ze hebben vaak meer kwalitatieve vriendschappen, en hechten daar meer waarde aan, dan mensen in een relatie.

Ze doen vaker vrijwilligerswerk.

Ze hechten meer waarde aan zinvol werk.

Singles hebben meer aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling: ze leren doorgaans meer over zichzelf omdat ze veel tijd alleen doorbrengen en dus oprecht en voluit kunnen kiezen voor de passies en interesses in hun leven.

Ze zijn zelfredzamer en kunnen beter hun eigen boontjes doppen.

Opmerkelijk onderzoek over singles

Alleenstaanden worden niet geloofd als ze zeggen dat ze gelukkig zijn, wees onderzoek van Bella DePaulo en haar collega’s uit. Als een single bijvoorbeeld een geluksniveau van 7,2 rapporteerde, dan vermoedden de andere ondervraagden dat het werkelijke geluk slechts 5,9 was. Want ze veronderstelden dat de vrijgezel er niet echt zo over denkt, dat die nog wel van gedachten verandert of dat de juiste persoon nog niet was ontmoet. Nog een opmerkelijke uitkomst: wanneer singles negatieve emoties ervaren, zoals verdriet en eenzaamheid, werd dat verklaard als gevolg van hun vrijgezellenstatus: ze waren verdrietig omdat ze single zijn. Deze gedachtekronkel zou betekenen dat als mensen in een relatie verdrietig of eenzaam zijn dit ook automatisch de schuld van hun relatie is.

