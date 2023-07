Dít zijn de 5 dingen die je kunt leren van een burn-out

Opgebrand raken wordt doorgaans gezien als iets slechts, als iets wat koste wat het kost vermeden moet worden. Natuurlijk, het herstelproces zelf is allesbehalve een pretje, en er zitten waarschijnlijk dagen tussen waarop je liever even niet bestaat. Toch zijn er ook lichtpuntjes. Je bent abrupt tot stilstand gekomen en ziet in wat er de afgelopen maanden of zelfs jaren is misgegaan, waardoor je noodgedwongen een andere invulling aan je leven moet geven. En dat kan je veel moois opleveren.

5x dingen die je van een burn-out kunt leren

1. Je leert naar de signalen van je lichaam luisteren

Vóór je burn-out ging je als een kip zonder kop door het leven, terwijl je ondertussen de keihard rinkelende alarmbellen van je lichaam bleef negeren. Misschien had je continu hoofdpijn, kon je je niet meer goed concentreren of viel je steeds vaker uit naar je partner. Je had dat ergens wel door, maar tegelijkertijd dacht je dat dat allemaal normaal was, dat het ‘bij het leven hoort’. Een burn-out leert je dat dat niet het geval is. Dat je je het grootste gedeelte van de tijd goed kunt voelen, zolang je je energie maar op de juiste manier besteedt. Je leert samen te werken met je lichaam in plaats van ertegen, wat ook betekent dat je je grenzen leert aan te geven. En mocht je toch weer een keer over de schreef gaan, dan ken je inmiddels de signalen, waardoor je er nooit meer te laat bij bent.

2. Je leert jezelf beter kennen

Een burn-out houdt je een spiegel voor. Je hebt lang op een bepaalde manier geleefd en je lichaam geeft nu zonder pardon aan dat dat niet goed voor je is geweest. Dat is niet leuk - het kan zelfs erg confronterend zijn - maar het is óók ontzettend waardevol. Want hoe fijn is het om te weten hoe jouw lichaam en brein precies in elkaar steken, om daar vervolgens volledig naar te leven? Een burn-out brengt je dichter bij de kern en dat verbetert de connectie met jezelf. Je gaat betere en gezondere keuzes maken omdat je jezelf meer gaat waarderen. Je gaat wellicht meer sporten, niet omdat dat van jezelf moet maar omdat je beseft dat je lichaam daar behoefte aan heeft. Ja, je moet er ook bepaalde dingen voor laten, maar onder de streep is dat het allemaal waard.

3. Je gaat een zinvoller leven leiden

Misschien heb je heel lang werk gedaan dat eigenlijk niet helemaal bij je past. Of had je nauwelijks of geen (zinvolle) hobby’s. Elk weekend in de kroeg hangen is gezellig, maar geef toe: ook weinig vervullend. Hetzelfde geldt voor werk doen dat niet in lijn is met wie jij echt bent. Op den duur gaat je lichaam je dat niet in dank afnemen, en dat probeert het je luid en duidelijk te vertellen. Wanneer je opgebrand raakt, is het tijd om eerlijk naar jezelf te worden. Waar word je blij van en waarvan juist niet? Wat geeft je voldoening, en wat doe je stiekem vooral om anderen te plezieren of om aan een bepaald beeld te voldoen? Je lichaam accepteert op dit punt geen smoesjes meer. Jezelf ontdekken kan een lastig proces zijn, en in het begin zul je misschien vaker vallen dan opstaan. Uiteindelijk wijst je lichaam je hoe dan ook de weg.

4. Je ontwikkelt meer empathie

Je bent tijdens je burn-out diep gegaan en dat hoop je nooit meer te hoeven meemaken. Het mooie hieraan is dat het wél je wereldbeeld heeft verbreed. Nu je weet hoe het is om je écht slecht te voelen, opent dat wellicht ook je ogen voor de misère van anderen. Je kunt je beter in anderen verplaatsen en begrijpt dat mensen bepaalde keuzes niet uit kwade wil maken, maar vanuit een onbalans in zichzelf. Denk maar eens aan je eigen gedrag tijdens je burn-out. Waarschijnlijk kon je de mensen om je heen veel minder goed verdragen en liep je regelmatig te katten tegen je partner. Dit had niets met je partner te maken, maar met hoe jij je op dat moment voelde. Hierdoor lukt het je ook het gedrag van anderen minder zwart-wit te bekijken. Daarnaast helpt een burn-out je diepere connecties aan te gaan. Je begint je meer te verdiepen in de mensen om je heen en dat verbetert je relaties in positieve zin.

5. Je leert je vrienden beter kennen

Doordat je sociale leven tijdens een burn-out op een laag pitje staat, ontdek je wat je aan de mensen hebt die er wél nog zijn. Dit verdiept je relaties en brengt dynamiek. Bij de ene vriend(in) kun je bijvoorbeeld ongegeneerd je hart luchten, terwijl de ander een kei is in het creëren van gezelligheid. Dat heeft ook z’n waarde, want tijdens een burn-out krijg je al genoeg ellende te verduren. Andere vriendschappen zullen verwateren of zelfs helemaal wegvallen: besef dat dat bij het proces hoort en dat dit ook onderdeel is van dichter bij jezelf komen. Niet iedereen past bij je, en dat is prima. Het werkt bevrijdend wanneer je dat voor jezelf durft toe te geven; dat maakt namelijk ook dat je niet meer door iedereen aardig gevonden hoeft te worden. En dat levert je een hoop mentale ruimte en energie op.

