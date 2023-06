Drukke dag? Met micromeditaties blijf je van binnen kalm

Een te drukke planning is voor niemand fijn, maar komt al snel voor in de huidige maatschappij waarin we altijd meer, meer, meer lijken te willen. Om even tot rust te komen en meer energie te krijgen bieden micromeditaties uitkomst.

Micromeditaties tijdens een drukke dag

Mediteren lijkt misschien alleen weg te zijn gelegd voor mensen die zeeën van tijd hebben, maar niets is minder waar. Er bestaat namelijk ook zoiets als micromeditaties; kleine meditaties die overal en elk moment kunnen worden uitgevoerd. Je hoeft er geen plaats voor vrij te houden in je agenda en creëert er op elk gewenst moment rust mee. In principe verschillen micromeditaties niet veel van langere meditaties -enkel de lengte ervan is anders.

Micromeditaties kunnen er zo uitzien zoals jij ze het liefste hebt. Word jij kalm en rustig door aan ademhalingsoefening? Dan is dat je moment van rust. Liever een flinke stretch? Kan ook. Elke vorm van mindfull bezig zijn is geschikt, en dat hoeft maar een minuut of vijf te duren, aldus meditatie-expert Susan Chen.

Kalmer gevoel

Volgens haar is een meditatie van drie minuten al voldoende om stresslevels te verlagen en een kalmer gevoel te creëeren. Bovendien blijkt uit onderzoek dat je hiervoor geen eerdere ervaring met mediteren nodig hebt: zelfs wanneer je voor je gevoel maar iets doet, kan bewuster bezig zijn met je gevoel leiden tot positieve verandering.

Chen vertelt tegen Well and good dat een korte meditatie zelfs beter kan werken dan een lange meditatie. Het gaat volgens haar namelijk om kwaliteit, niet om kwantiteit. Vijf minuten die je volledig aan jezelf besteedt zijn beter dan vijftig minuten waarbij je afgeleid wordt door drukte van de dag.

Bron: Well and Good