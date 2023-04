Gelukkiger worden? Zo doe je dat volgens de gelukswetenschapper!

Al vijfentwintig jaar is ze werkzaam als hoogleraar Genetics & Wellbeing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dus als iemand weet hoe het zit, is zij het wel. Aan Libelle legt Bartels uit hoe je mogelijk gelukkiger kunt worden.

Genetisch bepaald

Volgens Bartels wordt de mate waarin je je over het algemeen gelukkig voelt grotendeels bepaald door je genetische aanleg. “Je kunt alles wel op orde hebben, maar voelt dat in je hoofd niet zo, dan zul je daar weinig van merken”, vertelt ze. “Ben je vaak gelukkig gestemd, dan is het leven vaak, ook als het even niet op rolletjes loopt, makkelijker te relativeren. Ook kan het je maken of kraken als je van nature wel óf juist niet optimistisch en rationeel bent ingesteld. Die eigenschappen zorgen ervoor dat je, bijvoorbeeld, niet te veel overdenkt; een van de dingen die bij veel mensen een ongelukkig gevoel veroorzaakt.”

De juiste routines

Je hoeft er geen liefhebber van te zijn, maar volgens Bartels worden veel mensen blij van structuur. “In ons hoofd zorgt dat voor rust en overzicht, waardoor we ruimte overhouden voor andere zaken. Het hebben van structuur en bepaalde routines kan daarom bijdragen aan je geluksgevoel. Hoe die structuur of routines eruitzien, is per persoon verschillend. Waar de een blij wordt van een volle agenda, prijst de ander zichzelf juist gelukkig met een wat rustiger schema.” Als het aan Bartels ligt, is het belangrijk om te kijken wat voor jou het prettigst voelt.

Ook is het volgens haar goed voor je om je alledaagse taken door middel van de juiste balans af te wisselen met momenten van me-time, ofwel: tijd voor jezelf. “Laat je niet geleefd worden, maar leef je leven zoals jíj dat wilt. Doe wat leuks als je daar zin in hebt, probeer je lichaam voldoende beweging te geven en zorg goed voor jezelf. Jij bent immers de enige die kan bepalen hoe je leven er voor een groot gedeelte uitziet.”

Verschillende denkwijzen

“Als mens heb je vaak geen controle over wat er in je leven gebeurt, maar wél over hoe je daarop reageert”, vertelt Bartels. Denken in mogelijkheden en niet kijken naar het verleden, maar juist naar de toekomst, is volgens haar een van de sleutels tot het ervaren van meer geluk.

“Komen er veel tegenslagen op je pad, dan is het belangrijk om daar niet alleen de keerzijden van te zien. Natuurlijk is het vervelend en dat mag je ook zo voelen, maar probeer ook stil te staan bij wat die tegenslagen je kunnen brengen. Ga na wat je ervan kan leren, hoe je het in het vervolg wellicht kunt voorkomen of het anders aan kunt pakken.”

Ook kan het volgens Bartels helpen om in het geval van tegenslag stil te staan bij wat er wél goed gaat. “Waar haal je geluk uit? Wat waardeer je? En waarom waarderen anderen jou? Door daarover na te denken, verklein je de kans dat je mentaal in een negatieve spiraal belandt.”

Doen bij tegenslag

Hoewel Bartel gelukswetenschapper is, voelt ze zich ook weleens rot. “Ik ben ook maar een mens, dus ook ik voel me weleens even wat minder. Dat accepteer ik dan, want daar begint het mee. Vervolgens kijk ik wat ik aan de tegenslag kan doen en verzet ik mijn gedachten door even de deur uit te gaan, bijvoorbeeld om iets met vriendinnen te doen. Ik accepteer dat het mijn dag even niet is en denk: morgen is er als het goed is weer een nieuwe.”

Oorzaak ongelukkigheid

Dat het aantal mensen dat zich ongelukkig voelt tegenwoordig hoger ligt dan voorheen, is volgens Bartels te wijten aan de hoge druk vanuit de maatschappij. “Mensen denken veel te moeten, zowel van anderen als van zichzelf. Ze doen dingen die ze eigenlijk niet willen, omdat ze denken dat dat van ze wordt verwacht en voldoen daarmee aan de norm van maatschappij, maar niet aan die van zichzelf. Dat is echt funest voor de mens, zo blijkt ook uit onder andere de hoge toename in burn-outs.”

Communicatie is belangrijk

Willen we ons gelukkiger voelen, dan is het noodzaak om vaker en beter met elkaar te communiceren, denkt Bartels. “Uit genetica blijkt dat iedereen verschillend is en toch denken we vaak heel erg uit vanuit onszelf. Vanuit die gedachten oordelen we vaak over anderen en dat is zonde, want het zou ons veel meer brengen als we de ander de ruimte geven om zélf te vertellen hoe diegene zich voelt. Vraag de ander waar hij/zij/die gelukkig van wordt of wat diegene nodig heeft en heb vooral geen vooroordeel. Je kunt mensen ook vragen om hetzelfde bij jou terug te doen. Zo komen we allemáál een stukje dichterbij geluk.”