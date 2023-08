Heb jij een ronde naam? Dan denken mensen vaak dat je aardig bent

Als je al iemand kent met dezelfde naam, is de kans groot dat je denkt dat deze nieuwe persoon dezelfde eigenschappen heeft als zijn of haar naamgenoot. Dat is een bekend gegeven (‘Ik vind deze Stephanie niet aardig, want ik ken zo’n vervelende Stephanie van vroeger!’). Deze associatie speelt zeker mee bij het vormen van een mening, maar nu blijkt dat ook de klank van de naam verwachtingen creëert, volgens een Canadees onderzoek gepubliceerd in Journal of Experimental Psychology: General.

Ronde naam

Maar eerst: wat is een ronde en wat is een hoekige naam? Ronde voornamen zijn namen met ‘stemhebbende medeklinkers’ (zoals m, l, en n). Leg je vingers op je keel, spreek de letters uit, en als je een trilling voelt dan is dit een ‘stemhebbende klank’. Mensen met deze klanken in hun naam worden gezien als vriendelijk, emotioneel en georganiseerdheid. Denk hierbij aan namen zoals Lisa, Anne of Owen.

Hoekige naam

Voornamen met stemloze medeklinkers (zoals de p, k en de t) worden geassocieerd met extraversie. Wanneer je hierbij je vingers op je keel legt, voel je als het goed is geen trillingen. Mensen met voornamen met veel van deze stemloze klanken, worden vaak als open mensen beoordeeld. Voorbeelden hiervan zijn Katie, Rita of Pip.

Écht aardiger?

Let wel: het betekent dus niet dat mensen met ‘stemhebbende medeklinkers’, vriendelijker zijn, het is een associatie. Mensen met stemloze medeklinkers in hun naam zijn natuurlijk ook niet extra extravert. De psychologen toonden dat in het onderzoek aan met gestandaardiseerde persoonlijkheidsvragenlijsten. De associatie tussen namen en karaktereigenschappen die de onderzoekers zagen, is puur een vorm van klanksymboliek.

Rond of hoekig

De onderzoekers gebruikten meestal onzinwoorden om associaties met andere mensen en karaktereigenschappen uit te sluiten. En zo blijkt dan dat de meeste mensen vinden dat maloema en boeba beter bij ronde vormen passen en takete en kiki bij hoekige vormen.

Vervolgonderzoek

Hoe het komt dat de Lisa’s aardiger worden beoordeeld dan de Rita’s, is onduidelijk. De Canadese onderzoekers suggereren dat het komt doordat angstige volwassenen in harde, abrupte klanken praten. Het kan ook komen door associaties in taalpatronen, waardoor woorden met bepaalde klanken vaker bepaalde eigenschappen beschrijven. Misschien een leuk onderwerp voor vervolgonderzoek. Wij zijn benieuwd.

Bron: NRC. Beeld: iStock