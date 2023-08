Het vrijwilligersdilemma: Eva wandelt met de demente Toon, maar moet ze niet méér voor hem doen?

Journalist Eva wandelt om de week als vrijwilliger met de demente Toon. Hartstikke goed. Toch voelt ze zich schuldig dat ze niet nóg meer voor hem doet.

Om de week wandel ik met Toon. Hij heet niet echt Toon, maar door zijn dementie is hij niet helder genoeg om toestemming te geven voor het feit dat ik zijn naam hier vermeld. Vandaar. Toon is 68, verloor zijn familie, zijn benen en zijn herinneringen en slijt zijn dagen sindsdien in een verzorgingshuis. Toon is gek op vogels, wandelen en kletsen, maar kan niet meer zelfstandig de hort op. Zo kwam ik drie jaar geleden als vrijwilliger via Stichting senior&student bij hem terecht met slechts één simpele taak: hem meenemen op gezellige ommetjes. En sindsdien wandelen we dus, Toon en ik. Hij vertelt me alles over vogels en zijn verleden als tekenaar. Ik leer hoe een tjiftjaf klinkt en dat roodborstjes in dialect zingen, terwijl we op een bankje in het park de molen natekenen. “Wij zijn vrienden, hè?” zegt hij dan. “Ik voel me vaak zo somber nu ik niet meer kan lopen. Maar als jij er bent, ben ik blij.”

Leed wegnemen

Als ik na uren wandelen en kletsen op de fiets naar huis zit, voel ik me vaak rot. Vrijwilligerswerk doe je om je beter te voelen over jezelf, zeggen ze vaak. Maar zelden ga ik met een voldaan ‘kijk mij eens een goed mens zijn’-gevoel op huis aan. Vaker malen in mijn hoofd allerlei gedachten en schuldgevoelens over dingen die ik níet heb gedaan of níet kan oplossen voor Toon, of over dingen die hij niet heeft en ik wel. Leuk, dat ommetje, maar moet ik niet op zoek naar een nieuwe woning voor hem, waar hij zelfstandig naar buiten kan? Kan ik geen manier vinden om hem ondanks zijn brein- en beenbeperking bij een tekenclub te krijgen? Kan ik de 13 dagen en 21 uur dat ik niet bij hem ben minder leeg voor hem maken? Ik overweeg het, al zal het nooit lukken om al Toons verdriet weg te nemen en is het onmogelijk om dat te proberen zonder mezelf te verliezen. En zie daar de vrijwilligersklem: de spagaat waarin veel vrijwilligers terechtkomen als de liefdadigheid en het leed van anderen hun persoonlijke grenzen overschaduwen.

Zo’n 39 procent van de Nederlanders heeft in 2021 weleens belangeloos de handen uit de mouwen gestoken voor een ander, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over het algemeen ervaren zij dat vrijwilligerswerk gelukkiger maakt, stress vermindert en sociale contacten oplevert.

Uit een onderzoek uit 2019 blijkt ook dat bijna de helft van de Nederlandse vrijwilligers weleens last heeft van stress door hun vrijwilligerswerk. Het is niet makkelijk om je níet oververantwoordelijk te voelen voor eenzame ouderen, getraumatiseerde jongeren, nieuwkomers die een helse reis achter de rug hebben of mensen die in armoede leven. Leed waar de meesten zich makkelijk voor kunnen afsluiten, zien vrijwilligers van dichtbij. Het liefst nemen zij dit leed weg, al is dat vaak niet mogelijk. En dat zorgt ervoor dat sommigen te veel tijd, energie en emotie in vrijwilligerswerk steken, ten koste van zichzelf en met alle sluimerende schuldgevoelens van dien.

Communiceer: bespreek verwachtingen en gevoelens met de persoon die je bijstaat zodat jullie beiden weten waar je aan toe bent.

Wat hoort in het takenpakket en wat niet? En welke (schuld)gevoelens ervaar je? Doe het niet alleen: schakel familie, vrienden of het buurtteam in van de persoon die jij bijstaat om de last mee te delen. Stel een overgangsmoment in: pak na een dag vrijwilligerswerk even een moment voor jezelf.

Schuldgevoel

Ik bel met Charelle van der Hoek, regiocoördinator bij Stichting senior&student. Ik ben benieuwd of zij meer vrijwilligers spreekt met dit probleem. “Van onze vierhonderdvijftig vrijwilligers zijn er zo’n tien à twintig gestopt vanwege stress. Concrete cijfers hebben we helaas niet, maar het probleem bestaat zeker”, beaamt ze. “Natuurlijk ligt aan stress en een burn-out meer ten grondslag, maar het emotionele gewicht van vrijwilligerswerk is er soms wel een onderdeel van.”

Stichting senior&student doet veel om die zwaarte te verminderen. Zo geven ze vrijwilligers trainingen over verwachtingen, communicatie en grenzen. Van der Hoek: “Maar wat als iemand tóch van je vraagt dat je boodschappen doet? En hierdoor zo afhankelijk van je wordt dat je niet meer durft af te zeggen? Of als een senior blijft praten om je daar te houden, terwijl jij echt naar huis toe moet? Daarom vullen onze vrijwilligers wekelijks een logboek in. Zo zien wij op tijd of ze ergens tegenaan lopen. En ze kunnen ons altijd bellen voor advies.”

Ook, of misschien wel juist, als je goed je grenzen bewaakt, kan je toch schuldgevoel bekruipen over wat je niet doet. Van der Hoek: “Ons advies is dit soort gevoelens niet op te kroppen. Anders loop je de kans over je grenzen te gaan en overspannen te raken. Je kunt altijd bellen naar de organisatie waar jij vrijwilligerswerk doet. Ze kunnen je advies geven of samen met jou het gesprek aangaan met de persoon die jij helpt. En als je dat laatste niet wil, lucht je gevoel uitspreken vaak al erg op.”

Grenzen stellen

Wie niet aangesloten is bij een vrijwilligersorganisatie kan terecht bij buurtteams voor advies. Ook zijn er talloze trainers en coaches die vrijwilligers ondersteunen om overbelasting te voorkomen. Diana Matenahoru is zo iemand. Vanuit haar eigen ervaringen als vrijwilliger schoolde zij zichzelf om tot trainer in grenzen stellen. “Als Molukse is het me met de paplepel ingegoten om voor anderen klaar te staan”, vertelt ze. “Ik werkte in een opvangcentrum voor slachtoffers van huiselijk geweld, deed vluchtelingenwerk en ben mantelzorger.” Matenahoru ziet in de praktijk dat vrijwilligers vaak meer willen geven dan ze kunnen. “Toen ik zelf vluchtelingenwerk deed, was het mijn taak om mensen te koppelen aan taalbuddy’s die hen konden helpen met Nederlandse grammatica. Toch stond ik binnen de kortste keren nieuwkomers aan mensen uit mijn netwerk te koppelen om ze aan werk te helpen. Ook nam ik eens de kinderen van een vrouw uit het opvangcentrum in huis. Plotseling was ik twee jaar lang surrogaatmoeder van twee kleintjes. Natuurlijk kostte dat allemaal veel meer tijd en energie dan ik vooraf had voorzien. Maar als je leed van dichtbij ziet, is het moeilijk je ervan af te sluiten.”

Toen Matenahoru zeven jaar geleden als mantelzorger bij haar moeder introk, werd het haar te veel. “Ik wilde er voor mijn moeder zijn toen ze dementie kreeg. Het liefst nam ik al haar verwarring, paniek en verdriet weg. Ik was dag in dag uit met haar bezig, hielp haar twintig keer per dag naar het toilet en als iemand het even van me overnam zodat ik kon werken, rende ik nog van kantoor weg als ik werd gebeld. Ik kon mijn moeder toch niet aan haar lot overlaten als ze verward en gillend door het huis liep? Steeds vaker cancelde ik afspraken met vriendinnen en liet ik mijn werk schieten. ‘Je moet haar wat meer loslaten’, zei een collega. In eerste instantie werd ik woest. Maar toen ik tegen een burn-out aanliep, moest ik haar toch gelijk geven.”

Meer loslaten

Stukje bij beetje probeerde Matenahoru meer ruimte voor zichzelf te nemen.

“Als ik thuiskwam met boodschappen voor mijn moeder zat ze vaak nog precies zo op de bank als toen ik wegging. Steeds vaker dacht ik: als ik iets langer was weggebleven om bij een vriendin langs te gaan, had dat voor haar geen verschil gemaakt.” Het werd de eerste stap in het loslaten. En zo zag ze: meer doen kán, maar minder doen is ook goed. Inmiddels heeft Matenahoru aan de hand van haar eigen ervaringen stappenplannen ontwikkeld om grenzen te leren bewaken. “De eerste stap is communicatie. Het is belangrijk open te zijn over wat je voelt tegenover de persoon die je helpt. Zo zei ik tegen mijn moeder: ‘Het voelt soms alsof ik niet genoeg voor je doe, maar ik hoop dat je ziet dat ik mijn best doe.’ Doordat zij dat beaamde, kromp mijn schuldgevoel.”

Ook communicatie over verwachtingen is belangrijk: “De kans dat je je grenzen voorbijgaat is groter bij vrijwilligerswerk dan bij betaald werk. Je baan heeft vaak een duidelijke functieomschrijving. Bij vrijwilligerswerk zijn de grenzen van jouw takenpakket vager.” Matenahoru adviseert dan ook om zo vroeg mogelijk met de persoon die jij bijstaat te bespreken wat jouw rol inhoudt. “Maak duidelijk wat je wel en niet kunt bieden, hoelang je iemand helpt en waar je grenzen liggen. Als je dit vooraf bepaalt, is de kans kleiner dat je jezelf voorbijrent of de ander teleurstelt.”

Uit handen geven

De tweede stap om grenzen te bewaken is taken uit handen geven. Matenahoru: “Eerst wilde ik alles zelf voor mijn moeder oplossen. Maar je kunt pas goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Later nam ik vijf zorgverleners in de hand. Zo kreeg ik meer ademruimte en mijn moeder de hulp die ze nodig had.” Hulp inschakelen kan door contact op te nemen met familieleden of vrienden van de persoon die jij helpt, of door aan te kloppen bij een buurtteam.

Tot slot is het volgens Matenahoru belangrijk om een ‘overgangsmoment’ in te stellen: “Het is moeilijk om op de fiets naar huis te stappen als je weet dat je iemand eenzaam achterlaat of na een dag vol schrijnende situaties. Wat mij hielp was om na mijn vrijwilligerswerk een moment voor mezelf te nemen: op het station dronk ik een kop koffie en daarna las ik iets luchtigs in de trein. Zo neem je een bewust moment voor bezinning en kun je de zwaarte van de dag van je schouders laten glijden.”

Matenahoru geeft toe dat ze zich ondanks alles nog steeds weleens schuldig voelt. “Mijn moeder wandelde altijd graag, maar door de vele prikkels en haar verwardheid gaat dat niet meer. Stom genoeg voel ik me soms schuldig dat ik daar geen oplossing voor heb, al is het buiten mijn macht.” Het helpt dan om te focussen op de positieve dingen die ze haar moeder brengt. “In trainingen raad ik mensen aan een positiviteitspot te maken: een pot vol briefjes met mooie herinneringen, dankbare opmerkingen en hoogtepunten. Houd in het oog hoeveel je voor iemand betekent, niet wat je allemaal níet voor iemand kunt doen.”

Ook ik ben begonnen met zo’n positiviteitspot, al is de mijne digitaal. Elke keer als ik vertrek na een leuke middag met Toon, zegt hij iets liefs: ‘Dankjewel dat je er was’, ‘ik ben zo dankbaar dat je me altijd opzoekt’, ‘ik waardeer je’ en zijn standaardopmerking ‘wij zijn vrienden, hè?’. Zijn opmerkingen neem ik op met mijn telefoon. Als ik even twijfel of ik genoeg doe of als ik meer voor hem wil betekenen, luister ik deze fragmentjes terug en denk ik: ik kan absoluut meer doen, maar misschien doe ik wel gewoon genoeg.

Hulp en ondersteuning: waar vind je dat?

Buurtteams

Zoek op internet naar ‘buurtteam’ en de naam van jouw gemeente. Op de website van je buurtteam staat een lijst met wijken en telefoonnummers die je kunt bellen bij vragen of problemen waar jij in je vrijwilligerswerk tegenaan loopt.

Ondersteuning voor vrijwilligers

De Vrijwilligersacademie biedt een scala aan cursussen, artikelen en contactgegevens van instanties die kunnen helpen bij vragen of problemen.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Humanitas biedt ondersteuning aan mantelzorgers door een deel van de zorgen uit handen te nemen.

