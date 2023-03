Hoeveel JOMO heb jij nodig?

Als je hoogsensitief bent komen er meer prikkels binnen en ben je van nature ook erg gericht op je omgeving. Bij jezelf blijven en kiezen voor wat je nodig hebt, kan dan een uitdaging zijn. Terwijl je JOMO dan juist extra hard nodig hebt. Ben jij hoogsensitief? Beantwoord de volgende vragen om hierachter te komen.

Tip: pak pen en papier erbij. Schrijf ‘ja’ en ‘nee’ op en turf vervolgens je antwoorden onder de ‘ja’ en ‘nee’. Op die manier heb je snel overzicht hoevaak je ‘ja’ en hoevaak je ‘nee’ hebt gezegd voor de uitslag!

Ja /Nee

1. Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.

2. Ik word beïnvloed door stemmingen van anderen.

3. Ik ben nogal gevoelig voor pijn.

4. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken op een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.

5. Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne.

6. Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.

7. Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld.

8. Ik voel mij niet op mijn gemak bij harde geluiden.

9. Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek.

10. Ik ben consciëntieus (wil dingen volgens mijn geweten doen).

11. Ik schrik gemakkelijk.

12. Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.

13. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.

14. Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.

15. Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of tv-shows.

16. Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt.

17. Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.

18. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan.

19. Het vermijden van situaties die me van streek maken heeft bij mij een hoge prioriteit.

20. Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.

21. Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen.

22. Als ik erge honger heb heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.

23. Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.

0 – 12 keer JA

Niet alle prikkels uit je omgeving komen bij jou even sterk binnen. Het is interessant om voor jezelf te kijken wat het is waar jij sterk op reageert en hoe jij hierin goed voor jezelf kunt zorgen. Kies regelmatig voor JOMO om lekker datgene te doen waar jij zo blij van wordt.

12 of meer JA

Je bent waarschijnlijk hoogsensitief. Veel prikkels komen bij jou direct binnen. En omdat je veel aanvoelt, herken je wellicht de neiging om mensen om je heen te pleasen. Dit betekent dat gezond egoïsme en JOMO voor jou essentieel is om in balans te blijven. Het is geen luxe, maar een múst. Dat is belangrijk om te weten. Plan structureel tijd in je agenda om bij te komen en op te laden. Daar wordt je leven meer ontspannen en heel veel leuker van.

Met dank aan: Inger Strietman, coach, spreker en auteur op het gebied van gezond egoïsme en hoogsensitiviteit. Met haar coachprogramma en haar boeken 100 dingen die je eerder had willen weten en Mag ik even mijn aandacht leert zij je hoe je kunt leven op een manier die bij je past. Lees meer op www.inger.nl en volg haar op Instagram.

Bron: Hoog Sensitieve Personen, door Elaine N. Aron