Luister naar jezelf: trauma’s en blokkades hoor je terug in je stem

Zacht of juist te hard praten, snel of juist te langzaam: achter iedere manier van spreken schuilt volgens Van Dinteren een bepaald karakter. Zo kan zacht en ingetogen praten wijzen op onzekerheid, die vaak al op jonge leeftijd is ontstaan. ‘‘Een vervelende opmerking na een spreekbeurt op de lagere school kan bijvoorbeeld een zaadje in je hoofd hebben geplant’’, vertelt Van Dinteren. ‘‘Daardoor loop je misschien wel de rest van je leven rond met het idee dat je het niet waard bent om jezelf uit te spreken.’’

Ongemak

Het is volgens Van Dinteren, officieel authority voice & presence coach, daarom zonde dat we niet vaker naar onszelf luisteren. Tegelijkertijd noemt ze het ook logisch. We zijn het immers niet gewend om onze eigen stem te horen. Gebeurt dat opeens wel, bijvoorbeeld tijdens het terugluisteren van een spraakmemo of podcast, dan kan dat al snel een gevoel van ongemak geven. ‘‘Je kunt dan schrikken, omdat je bijvoorbeeld hoort dat er verdriet of twijfel in je stem klinkt.’’

Beeld Getty Images

Van Dinteren, die over dit thema het boek ‘Be your own voice’ schreef, begeleidt als coach veel zangers en sprekers. Op het podium ligt je stem onder een vergrootglas; het is dan makkelijker te horen waar de kwetsbaarheden zitten. ‘‘Veel zangers vinden hun eigen stem helemaal niet mooi. Ze horen bijvoorbeeld een bepaalde knauw in hun stem of horen hun vader of moeder terug. Als je geen goede band met (een van) je ouders hebt, is dat niet wat je wilt.’’

Misbruik

Door een diepe band met haar cliënten aan te gaan, goed te luisteren én te praten en bijvoorbeeld ademhalings- of stemoefeningen te doen, kan er een grote verandering in werking treden. ‘‘Mensen vinden de stem terug die ze jarenlang onbewust hebben weggestopt. Zo had een achtergrondzangeres die ik begeleidde altijd moeite gehad met solo zingen, omdat ze zichzelf niet goed zichtbaar kon maken en het moeilijk vond om haar volledige stem te laten horen. Door coaching ontdekten we dat die eigenschap terugging naar misbruik in haar kinderjaren.’’

Luister naar jezelf

Ook in het dagelijks leven vertelt de klank van je stem veel over jezelf. ‘‘Of je nu met familie praat of met klanten spreekt: overal hoor je in terug hoe je bent en hoe je leeft. Ik denk dat veel te weinig mensen zich dat realiseren.’’ Van Dinteren raadt daarom ook aan om júist naar jezelf te luisteren als je dat ongemakkelijk vindt. ‘‘Luister naar wat opvalt, waar je lessen uit kunt halen. Maar luister ook naar de goede dingen: misschien vind je je zachtere klanken erg mooi, of luister je graag naar je eigen lach.’’

Wat moet je nu doen als je zó ontevreden bent over je eigen stem dat het je zelfvertrouwen aantast? ‘‘Zoek een coach. Voor de een is dat een zangcoach, voor de ander is het een psycholoog of een presentatiecoach. Dat hangt er helemaal vanaf van wat je doel is.’’