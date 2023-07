Nóg beter flirten dankzij deze TikTok-trend

Volgens de nieuwste TikTok-trend is flirten écht niet zo moeilijk als je denkt. Het heet ‘de triangle method’ en alles wat je moet doen is je date aankijken. Daar zit namelijk het geheime ingrediënt in. Op TikTok heeft deze techniek al meer dan 24 miljoen views en de video’s claimen dat het dé manier is om je geliefde verliefd te laten worden.

Hoe werkt flirten volgens de triangle method?

Terwijl je naar je date kijkt, kijk je eerst naar één van de ogen, dan naar de mond én dan naar het andere oog. Je vormt dan een driehoek met je ogen. Het is geen nieuwe methode, het is eigenlijk juist een hele oude flirttechniek die nu toevallig viraal gaat op TikTok. Tip van ons: oefen de techniek wél eventjes voor de spiegel of op een vriendin. Het gaat namelijk om subtiel aankijken. Als je iemand aan gaat staren in één oog en vervolgens in het andere oog is het eerder creepy dan sexy.

Relatiedeskundige Tina Fey vertelt aan Elite Daily dat deze methode werkt omdat “het een gevoel van intimiteit creëert zonder te agressief of te voorbarig over te komen”. “Het is een subtiele manier om te laten zien dat je geïnteresseerd bent in hem of haar. Het komt zelfverzekerd over en laat zien dat je hoopt een gesprek te kunnen starten.”

Waarom is goed kunnen flirten belangrijk?

Zo’n flirttechniek is niet alleen handig als jij de man of vrouw van je dromen wil verleiden. Volgens onderzoeker Jeffrey Hall van de Universiteit van Kansas flirten we op vijf verschillende manieren. We flirten dus niet alleen omdat we iemand leuk vinden, om hem of haar het bed in te krijgen of om te ontdekken of je nog goed op de markt ligt. Maar óók om je zelfvertrouwen een boost te geven of omdat je iets van de ander wil, bijvoorbeeld op werk. Ook je charmes in de strijd gooien omdat je iets gedaan wil krijgen valt onder flirten. Je kunt dus prima met iemand anders flirten als je in een relatie zit. Als je het maar platonisch houdt.

Relatiecoach Judith Reinsma benadrukt dat: “Flirten gaat in de eerste plaats om verbinding maken.” “In feite zeg je als je flirt, zonder die woorden te gebruiken: wat een leuk mens ben jij. Je kunt ook flirten op je werk, met de buurvrouw of de tramconducteur. Zeker in deze tijd waarin ­meningen ­verharden, kunnen we wel wat meer verbinding met elkaar gebruiken. En het hoeft echt niet zo ingewikkeld te zijn en kan wat spanning doorbreken.” In dit interview met Libelle legt ze je nóg meer kneepjes van het flirt-vak uit.

Dus of je nou een date wil versieren óf charmant wil zijn: een goede flirt zijn komt altijd goed van pas. Bovendien houd je je relatie ook lekker spannend.

Bron: Elite Daily, BedRock, TikTok