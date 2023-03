Omgaan met introverte óf juist extraverte mensen? Zó doe je dat

We leggen je uit hoe je als extravert persoon op een fijne manier omgaat met een introvert persoon, en vice versa.

Extravert vs introvert

Een introvert persoon is iemand die energie krijgt van alleen zijn. Omdat onze samenleving grotendeels is ingericht op extraverte mensen is het belangrijk om je bewust te zijn van de grenzen en wensen van introverten. Hoewel niet iedere persoon hetzelfde is, hebben veel introverten in de omgang vaak behoefte aan deze vijf dingen.

Gesprekken met diepgang

Koetjes en kalfjes zijn leuk, maar introverte mensen hebben vaak toch nét iets meer behoefte aan gesprekken die de diepte ingaan. Dit komt omdat introverten vaak diepe denkers zijn, die veel mijmeren over zichzelf en de wereld. Ze vinden het fijn om het hier, ook met jou als extravert, over te kunnen hebben.

Samen stil kunnen zijn

Waar jouw batterij misschien wordt opgeladen door het hebben van zoveel mogelijk prikkels om je heen, laadt die van introverte mensen juist op in stilte. Hierdoor hebben zij behoefte aan mensen die, naast gezellig, ook goed stil kunnen zijn. Niet omdat er niks te zeggen valt, maar omdat het soms gewoon heel fijn is om even niets te hoeven zeggen óf horen.

De ruimte om na te denken

Extraverte mensen leunen vaak op hun kortetermijngeheugen in hun respons. Introverte mensen hebben soms wat langer de tijd nodig om na te denken voordat ze antwoord geven. Voor een introvert is het dan ook prettig als je hem of haar hiervoor de ruimte geeft.

Tijd om bij te komen

Extraverte mensen kunnen meer prikkels aan dan introverte mensen. Introverte mensen verwerken prikkels en informatie namelijk op een heel diep niveau, waardoor het van groot belang is dat zij niet alleen de tijd némen om bij te komen, maar dat ze die ook krijgen. Zo hebben ze uiteindelijk weer de ruimte voor het ontvangen van nieuwe prikkels.

Begrip voor behoefte aan rust

Waar je de extravert (bijna) altijd wel wakker kunt maken voor gezelligheid, heeft de introvert vaker behoefte aan ‘even niets’. Niet omdat ze niet evenveel van sociaal contact houden als jij of dit niet belangrijk genoeg vinden, maar omdat ze de juiste balans nodig hebben om zich staande te kunnen houden in een wereld die al zoveel prikkels met zich meebrengt. Onthoud dus goed dat het niets persoonlijks is als ze ervoor kiezen om een avondje thuis te blijven.

Introvert en extravert

Een extravert persoon is iemand die energie krijgt van de wereld om zich heen. Als introvert ben je vaak het tegenovergestelde van een extravert, waardoor het soms - net als andersom - even puzzelen kan zijn om op de best mogelijke manier met de behoeften van deze persoon om te gaan. Ook in deze geldt: niet iedere extravert is hetzelfde. Wel hebben veel extraverten baat bij de volgende vijf dingen.

Blijf luisteren

Extraverte mensen zijn vaak spontaan, enthousiast en goed in small talk. Als introvert heb je waarschijnlijk vaker meer behoefte aan diepgang, maar probeer de ander daarin niet voorbij te lopen. Zoals jij het fijn vindt om de diepte in te gaan, vindt de extravert het heerlijk om het te hebben over alles - en soms over niets. Probeer dan ook goed te blijven luisteren naar de ander, want iedereen vindt het immers fijn om gehoord te worden.

Begrip voor behoefte aan prikkels

Extraverte mensen gaan heerlijk op prikkels en vinden het daardoor soms lastig om alleen te zijn, omdat ze die dan minder hebben. Daarom kan het wringen als de ander vaak en veel tijd samen door wil brengen, terwijl dat voor jou misschien niet altijd hoeft. Probeer op zulke momenten begripvol te blijven en geef bijvoorbeeld aan dat je wel snapt dat de ander dit graag wilt, maar dat het er voor jou op dit moment even niet inzit.

Wees duidelijk

Extraverte mensen houden van duidelijkheid; van hen hoeft het vaak allemaal niet zo langdradig en diepgaand. Probeer dan ook gewoon lekker direct te zijn, maar let er hierbij wel op dat dit, waar nodig, met een beetje nuance gebeurt. Aftasten, dus!

Vat het niet altijd persoonlijk op

Naast dat veel extraverte mensen van duidelijkheid houden, zijn ze zelf ook vrij recht door zee. In combinatie met het vaker reageren vanuit hun kortetermijngeheugen kan dit ervoor zorgen dat er soms iets op een verkeerde manier uitflapt. Vat het niet persoonlijk op. Tenzij je het echt bij het verkeerde eind had en de ander in zijn of haar recht staat, natuurlijk.

Omgaan met gevoelens

Iedereen gaat anders met zijn of haar gevoelens om. Ook extraverten en introverten hebben daar hun eigen manieren voor. Probeer daarom goed te praten over wat de extraverte persoon in kwestie fijn vindt als het op emoties aankomt. Jij hebt er soms misschien wat langer de tijd voor nodig om je gevoelens op een rijtje te krijgen, omdat je vaak lang en diep nadenkt, maar dit hoeft voor de extravert niet altijd zo te zijn. Voor extraverten zitten sommige dingen simpelweg nét iets praktischer in elkaar. En dat is prima, maar wel goed om te weten.

