Van deze Scandinavische gewoontes word je zielsgelukkig

Finland, Noorwegen en IJsland mogen dan de drie gelukkigste landen zijn, wij Nederlanders zijn ook een vrolijk volkje. Wij staan namelijk op plek vijf van het jaarlijkse World Happiness Report van de Verenigde Naties. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering! Dus kijken we graag van onze mede-Europeanen af hoe zij het leven leuk maken.

Hygge

Je bent het misschien weleens tegengekomen tijdens een rondje Ikea: het Deense begrip ‘hygge’. Het woord komt oorspronkelijk uit het Noors en betekent zoiets als ‘welzijn’ of letterlijk ‘beschermd van de buitenwereld’. Met een koud, nat en guur klimaat kunnen de Denen wel wat knusheid gebruiken en dat is precies waar hygge voor staat: een pauze nemen van de dagelijkse sleur en genieten van de kleine dingen; alleen óf met je favoriete mensen om je heen.

Sisu

Om te overleven in gure omstandigheden is volharding nodig en met name Finnen houden er een bijzondere mindset op na: ‘sisu’. De term komt van het woord ‘sisus’ en andere verwante woorden, die zoiets als ‘kern’, ‘binnenste’ en ‘ingewanden’ betekenen. Sisu staat voor stoïcijnse volharding en de ijzeren wil om niet op te geven in moeilijke situaties. “Iedereen heeft toegang tot sisu: het zit in je”, schrijft Joanna Nylund in haar boek Sisu: de Finse kunst om met kracht te leven. Volgens haar is het een actiegerichte mentaliteit. Over sisu schep je niet op, je laat je daden voor zich spreken.

Hoewel sisu een mysterieus iets lijkt, wordt het thema gewoon onderzocht binnen de psychologie. Hoe sisu precies in elkaar steekt en hoe dat werkt in je brein, kun je dus opzoeken.

Fika

Een simpele, maar heel bevredigende Scandinavische gewoonte is het Zweedse ‘fika’; ook wel een koffie- en taartmomentje. Fika is meer dan alleen een korte pauze, het is een ritueel. Vandaar dat fika zowel een zelfstandig naamwoord als een werkwoord is. Fika zit zelfs zo in de Zweedse mentaliteit ingebakken, dat sommige werkgevers het recht op fika opnemen in het arbeidscontract.

In principe kun je de hele dag door ‘fika-en’ – er staat geen tijd voor. Belangrijk is dat je leuke mensen om je heen verzamelt, iets zoets bij de hand hebt en rustig de tijd neemt om te socializen. Daar kun je wat ons betreft meteen mee beginnen.

Bron: Nordicvisitor.com