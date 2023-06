Vies, maar fijn: dít is waarom we zo graag naar vieze dingen kijken

Professor Peter de Jong van de Rijksuniversiteit Groningen en Midas Dekkers, bioloog en auteur van boeken over onder meer de grote boodschap, vertellen aan RTL Nieuws hoe het zit.

Informatie tot je nemen

De Jong deed onderzoek naar walging en zegt dat ons verdedigingsmechanisme in werking treedt bij het kijken naar vieze dingen. We proberen alles wat gevaarlijk of onhygiënisch is te vermijden. “En daarvoor moeten we dus wel blijven kijken, om de situatie in te schatten. Dat doen we niet heel bewust, want je weet heus wel dat je niet bang hoeft te zijn voor een hondendrol. Het is wel zo dat hoe meer je je eraan stoort, hoe meer je kijkt naar de situatie en dan vooral of alles wel weer netjes wordt”, vertelt hij aan RTL Nieuws.

Hij vervolgt: “Ons lichaam geeft vanuit de evolutionaire geschiedenis een signaal dat we uit de buurt moeten blijven en dat ons oog dan blijft hangen aan de kont van een hond of een pulkende vinger, is omdat we die informatie willen hebben. Je wilt immers ook weten wat iemand die uit zijn neus peutert dan met zijn snottebellen doet. Of, beter: dat ze vooral niet bij jou in de buurt komen. Je geeft je niet over aan de angst, maar zoekt dus eigenlijk een veilig heenkomen. En dat is er pas als die snottebellen in een zakdoek verdwijnen, die pus netjes opgeruimd is of die drol met zakje en al in de afvalbak verdwijnt.”

Behoefte aan prikkels

Dekkers vertelt ook dat het volgens hem ook voortkomt vanuit onze behoefte aan prikkels. “Walging is een uitzonderlijke emotie. Bij kleine kinderen komt het nog niet voor, we leren het aan. Walging is per definitie iets waar je je van afwend, maar als je het toch opzoekt wordt het horror. Zoals in een hoge achtbaan stappen of een heel enge film kijken. Dat doe je puur voor de pret.”

“We worden er ook alleen maar gelukkig van als die gruwel gecontroleerd is”, vervolgt Dekkers. “In een achtbaan vertrouw je erop dat de karretjes goed vastzitten. En bij zo’n puistenfilm maakt de steriele omgeving van de dokter het betrouwbaar. Als diezelfde pukkel in een keuken wordt uitgeknepen, is het heel anders. Dan kan het ineens ook jouw huis zijn en is het dus minder gecontroleerd.”

Vieze dingen

“Onze zintuigen staan biologisch gezien in dienst van ons”, voegt Dekkers toe. “Ze helpen en waarschuwen. Inmiddels lijkt het wel of wij in dienst staan van onze zintuigen, zo graag willen we geprikkeld worden. Om het volle leven te leven willen we bij tijd en wijlen alle emoties raken, en dus ook walging. Daarom zoeken we sensatie en overprikkeling. En sturen we elkaar berichten met ‘kijk eens hoe vies dit is.’ Helemaal niet nodig natuurlijk. Als we goed om ons heen zouden kijken, hadden we helemaal geen computers, internet en smartphones nodig. Het leven zit vol met prikkels die je niet ziet. Zo’n tablet of telefoon met al die filmpjes is dus eigenlijk een emotionele dildo.”

Viezigheid is soms relatief. Dat is ook het geval met dit jongetje, dat een vies woord niet uit zijn mond wil laten vloeien. Spoiler: zo vies is-ie eigenlijk helemaal niet.

Bron: RTL Nieuws