Waarom je beter niet kunt multitasken

Telefoneren terwijl je in de keuken een kop koffie pakt. Of tegelijkertijd een tv-programma kijken én langs de tijdlijn op je mobiel scrollen. Inparkeren en radio luisteren. Er zijn talloze voorbeelden van dingen die we tegelijk of vlak achter elkaar doen. Vaak achteloos. We doen het op grote schaal, maar het is af te raden, zeggen verschillende onderzoekers.

De Amerikaanse psychologen David Strayer en Jason Watson van de universiteit van Utah deden veel onderzoek naar multitasken. Zij concludeerden al tien jaar geleden dat ons brein er niet voor is gemaakt. Je moet je aandacht steeds verleggen. Want dat is wat multitasken is: van de ene taak naar de andere taak schakelen.

Multitasken bestaat niet

Hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner deed onderzoek naar multitasken en is stellig: het bestaat niet. “Wij kunnen simpelweg geen twee dingen tegelijk doen als we daarover moeten nadenken”, vertelde hij aan RTL Nieuws. “Twee of meerdere taken uitvoeren die niets met elkaar te maken hebben en elkaar niet beïnvloeden, kunnen alleen sommige computers. Mensen hebben maar één brein.”

Multitasken maakt moe (en traag)

De verschillende wetenschappers zeggen allemaal dat je multitasken beter kunt laten, omdat het je echt moe maakt. Daarnaast word je er ook trager van. Een test waarbij mensen een stuk tekst moesten lezen en daarna inhoudelijke vragen beantwoorden, leverde een duidelijk verschil op. De mensen die niet gestoord werden door apps op hun telefoon, kenden de tekst binnen 5 minuten. De groep die wel afgeleid werd, deed er ruim anderhalf keer zo lang over.

De tweeminutengewoonte

De gouden tip is voor de hand liggend, maar niet minder goed: maak je taken een voor een af. Je maakt dan minder snel fouten en raakt minder vermoeid. Voedings- en wellnessdeskundige Cristina Barrous spreekt over de tweeminutengewoonte. Geef twee minuten lang je volledige aandacht aan één taak en doe dat minstens tien keer per dag. Dat heb je nodig om je niet langer moe te voelen.

Deze microstops zijn volgens Barrous een manier om je hersenen een positieve en geruststellende boodschap te sturen. Dit signaal krijgen ze niet als je meerdere dingen tegelijk doet. “De tweeminutengewoonte maakt je ervan bewust wat je doet en dat je geen twee dingen tegelijk kunt doen. Breng dus geen crème aan terwijl je tegelijkertijd naar een podcast luistert. En bereid je eten zonder ondertussen je mail te checken.”

