Waarom yoga heel goed is voor je hersenen

En daar is een hele logische verklaring voor.

“Je kunt yoga doen om soepel te blijven, maar het is ook zeker een goede activiteit om connectie met je lichaam en geest te maken”, zegt de Belgische neuroloog Steven Laureys. Hij doet al meer dan 20 jaar baanbrekend onderzoek naar het menselijke brein en heeft kunnen aantonen dat meditatie je hersenen verandert.

Yoga is goed voor je hersenen

Yoga combineert fysieke houdingen, ademhalingstechnieken en meditatie om een gevoel van welzijn en innerlijke rust te bevorderen. “Yoga kan dus een vorm van meditatie zijn. Wanneer je je concentreert op het vinden van balans in een pose, dwingt dit je geest om in het hier en nu te zijn. Je kunt even aan niets anders denken. Het brengt rust in die continue gedachtenstroom die wij mensen ervaren.”

Stress verminderen

Yoga is vooral goed voor je hersenen omdat het stress kan verminderen, dat ondersteunt ook de wetenschap. Stress is in veel gevallen de ideale voedingsbodem voor psychologische en mentale aandoeningen. Eén van de manieren om stress van je af te schudden is dus het doen van yoga. Je hersenen luisteren immers naar de signalen die je lichaam uitzendt. Wanneer je je fysiek kalm en ontspannen voelt, zal de mentale rust ook snel volgen.

Maar onthoud: naast yoga kunnen meditatie, ademhalingsoefeningen en zingen de spanning ook aanzienlijk verminderen en de stress verlichten.

Beter geheugen

Door yoga wordt je geheugen beter, maar ook je time management, nauwkeurigheid en emotionele weerbaarheid krijgen een boost. Bovendien leer je de signalen van je lichaam door yoga beter herkennen. Wie de signalen van stress kan identificeren, kan er natuurlijk ook sneller op inspelen, zodat het niet uit de hand loopt.

Gewoon proberen

Maar hoe vaak moet je voor deze voordelen nu op je yogamatje gaan staan? Eén sessie kan al verschil maken in hoe je je op dat moment voelt, maar over het algemeen merk je het beste resultaat als je het regelmatig doet. Probeer dagelijks even een moment voor jezelf te pakken of ga wekelijks naar een yogaklas. Kijk wat het met je doet. Je hebt niks te verliezen.

Yoga is voor iedereen

“Veel mensen zeggen dat ze yoga om welke reden dan ook niet kunnen, maar het gaat niet om de juiste houding of pose. Het gaat om de connectie tussen je lichaam en geest en daarom is yoga voor iedereen”, zegt Laureys. “Mediteren kan het leven van iedereen veranderen. In zijn ‘No-nonsense meditatie boek’ vertelt de neuroloog ook over hoe bewust zijn je mentale en fysieke gezondheid kan versterken.

Wel benadrukt Laureys dat als je last hebt van een burn-out, angststoornis, depressie of psychische problemen? Dan raadt hij je aan om eerst contact op te nemen met een huisarts of andere professional.

Het klinkt veelbelovend: 5 yoga-oefeningen die ervoor zorgen dat je lekker vitaal oud wordt. Ook Sportvlogger Stijntje is overtuigd van het nut van deze oefeningen. In deze video laat ze zien hoe je de 5 tibetanen uitvoert:

Bron: Healthline, Dr. Steven Laureys, Goed gevoel