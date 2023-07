Waarschijnlijk ben je niet introvert of extravert, maar ambivert

De een zegt energie te krijgen van sociale gezelschappen, terwijl de ander juist beweert veel tijd alleen nodig te hebben. We noemen onszelf vaak extravert óf introvert, maar eigenlijk is dit vreemd. Extraversie en introversie zijn namelijk twee uitersten, en met uitersten kunnen de meeste mensen zich doorgaan niet identificeren. Dat geldt hier ook: het overgrote deel van de maatschappij is niet extravert of introvert, maar ambivert.

Aanpassen aan de situatie

Ambivert houdt in dat je niet slechts van het één (sociale interacties) of het ander (alleen-tijd) houdt, maar dat je je aanpast aan de situatie en aan hoe je je op dat moment voelt. Dat kan er voor iedereen anders uitzien. Misschien klap je dicht als je onverwacht het woord krijgt, maar ben je op feestjes de grootste gangmaker. Of ben je bij de ene vriendin wat rustiger, terwijl je bij de andere vriendin niet kunt stoppen met praten.

Om die reden bestaan persoonlijkheidstypes eigenlijk niet, zegt hoogleraar psychologie en pedagogische wetenschappen Peter Kuppens tegen Quest. ‘‘We spreken eerder van gradaties.’’

Niet saai

Toch is er in iemands persoonlijkheid volgens Kuppens altijd een rode draad te vinden. ‘‘Het gaat erom hoe je je gemiddeld genomen gedraagt. Als je iemand op verschillende momenten een week lang zou observeren, dan zul je ongeveer dezelfde patronen zien.’’

Het is overigens helemaal niet verkeerd of ‘saai’ om, net als zo’n beetje de rest van de wereld, ambivert te zijn. Volgens Kuppens is het juist iets om blij mee te zijn. Wie zich aan de extreme kant van het spectrum bevindt, heeft namelijk een grotere kans op psychische ziektes. ‘‘Sociale fobieën bevinden zich bijvoorbeeld aan de extreem introverte kant van het spectrum. En de manische fase van een bipolaire stoornis zit aan de extreem extraverte kant.’’

Zo herken je een ambivert

Ben je er nog niet helemaal uit of je een ambivert bent? Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

Je houdt van praten, maar bent ook een goede luisteraar

Je voelt goed aan wat jouw rol is in een gesprek en hoe je een gesprek stimuleert

Je voelt de emoties van anderen aan

Je houdt van tijd alleen, maar je hebt ook gezelligheid nodig

Je gaat sociale situaties niet uit de weg, maar ze hoeven van jou niet te lang te duren

Je kunt zowel goed werken in groepen als in je eentje

Je zit vaak in tweestrijd (bankhangen of naar de kroeg?)

Je kunt rustig of juist sociaal zijn

Je vindt het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, maar in grote groepen ben je wat gereserveerder

Je vindt het soms leuk als de aandacht op jou gericht is, maar niet te lang

Bron: Quest.nl, Fem-fem.nl