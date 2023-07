Wat is tantra? Maak kennis met de voordelen voor meer innerlijke rust

Tantra komt namelijk in verschillende vormen, waardoor er wellicht voor jou ook wel wat wils tussenzit. Ja, zélfs als het een ver-van-je-bed-show lijkt.

Wat is tantra?

Tantra, ook wel tantrische yoga of tantra-yoga genoemd, is gericht op geestelijke verruiming en bevrijding door middel van meditatie, yoga en seksualiteit. In tegenstelling tot wat sommigen denken, is tantra dan ook geen religie, maar een levensfilosofie. Hanteer je die, dan koester je een grote liefde voor de schoonheid van het bestaan. Dat kan op verschillende manieren én op verschillende momenten, waardoor er verschillende vormen van tantra zijn.

Tantra betekent vanuit het Sanskriet letterlijk: expansie (tan) en bevrijding (tra).

Witte tantra

In grote lijnen zijn er drie verschillende vormen tantra te benoemen: de witte, de rode en de zwarte. De witte tantra beoefen je samen met je partner(s) en bestaat uit verschillende meditatie houdingen die je uitvoert terwijl je tegenover elkaar zit. Je kunt die houdingen zowel uitvoeren met je ogen open als met je ogen dicht en in stilte of terwijl jullie beide een mantra (een positieve spreuk die bestaat uit bevestigende of inspirerende woorden) opnoemen.

Het idee is van oudsher dat je werkt met mannelijke- en vrouwelijke energie, maar eigenlijk gaat het met name om het uitwisselen en voelen van elkaars energie. Deze vorm is dus geschikt voor iedere relatievorm.

Rode tantra

Waar de witte tantra zich focust op tantra met elkaar, ligt de focus bij de rode tantra op jezelf. Deze vorm van tantra zou er namelijk voor moeten zorgen dat je je vrijer voelt, in het moment leeft en dat je leert manifesteren wat je hoopt te krijgen of te bereiken. De bedoeling is dat je hiervoor je lichaam goed aanvoelt en daarom naar binnen keert. Deze vorm is voor sommigen uitdagender, omdat de rode tantra gevoelens van positiviteit en negativiteit afwisselt. Als je naar binnen keert, kom je immers niet alleen maar de mooie kanten van jezelf tegen. Toch zou het doel van rode tantra dat de moeite waard maken: als je goed weet wie je bent, is het immers makkelijker om dichtbij jezelf te blijven.

Zwarte tantra

De zwarte tantra is minder liefdevol. Zwarte tantra wordt niet voor niets ook wel ‘zwarte magie’ genoemd, maar écht magisch is-ie niet. Bij zwarte tantra gebruik je namelijk mantra’s en visualisatie voor manipulatieve doeleinden. Door middel van je eigen energie probeer je iets te bereiken wat niet goed is voor een ander, maar wel voor jezelf. Dat klinkt onaardig, en dat is het (helaas) vaak ook. Veel liefhebbers van tantra slaan deze vorm dan ook over.

De voordelen van tantra seks

Een bekende vorm van tantra is tantra seks. Deze vorm van tantra komt voort uit de witte tantra, omdat de focus hierbij ligt op het samen zijn en elkaar aanvoelen. Waar seks in de Westerse wereld vaak draait om vaker, sneller, beter en harder (met het orgasme als doel), draait tantra seks veel meer om verbinding, spiritualiteit en bewustwording. Een diepe, emotionele verbinding met elkaar staat centraal en ook het durven genieten van je eigen lichaam en dat van je bedpartner(s) is belangrijk.

Kom je bij tantra seks wél tot het hoogtepunt, dan is dat mooi meegnomen en zou dat extra intens zijn. De opbouw van seksuele spanning kan namelijk een enorme en lange explosie van genot teweegbrengen. Libelle sprak onlangs met Merel in de rubriek ‘Slaapkamergeheimen’. Daarin vertelt zij hoe haar seksleven beter is dan ooit door tantra.

Hoe begin je met tantra seks?

Zorg dat jullie allebei een open houding hebben. Een open houding is het halve werk. Probeer je verwachtingen los te laten en zorg ervoor dat je in het moment bent. Vergeet niet samen te genieten van het proces! Begin met regelmatige sessies. Dit zorgt er niet alleen voor dat jullie ook daadwerkelijk tijd maken voor deze vorm van tantra, maar ook dat jullie allebei al goed in de sfeer komen én iets hebben om naar uit te kijken. Ook kun je vast bedenken wat je met elkaar wil delen, maar probeer ook daarbij je verwachtingen van de ander en jezelf los te laten. Verder jullie omgeving. Tantra seks in een ongezellige ruimte is doorgaans een stuk minder fijn dan in een knusse ruimte. Maak de omgeving waarin jullie zitten daarom extra gezellig, bijvoorbeeld door middel van kaarsjes en wierook. Ook kan het fijn zijn om kleedjes en kussentjes neer te leggen. Bereid je lichaam zelfstandig voor. Neem een warme douche of laat je lichaam op een andere manier ontspannen. Hoe je het ook doet: zorg dat je lijf rustig aanvoelt. Tantra seks draait namelijk ook om rust en ontspanning. Maak je lichaam los. Om je verwachtingen los te kunnen laten en je vrij te voelen, kan het fijn zijn om samen te bewegen. Dans of beweeg er daarom even lekker op los! Lachen mag ook; tantra is namelijk lang niet zo’n serieuze bedoening als het lijkt. Ga samen mediteren. Ga tegenover elkaar zitten met je ogen dicht en mediteer. Richt je op je ademhaling en probeer stil te staan bij hoe de adem van je neus door je lichaam gaat en je buik vult – en adem dan rustig uit. Misschien kunnen jullie zelfs samen een ritme vinden om in te ademen. Dat kan jullie tantrische liefdesspel dieper en intenser maken, waardoor jullie nog meer genot zouden kunnen ervaren. Kijk elkaar diep in de ogen. Open je ogen en kijk je partner(s) voor minstens vijf minuten aan. In het begin zal het misschien raar aanvoelen, maar probeer dat er te laten zijn. Uiteindelijk zal het waarschijnlijk wennen en misschien zelfs fijner zijn dan je denkt! Deel complimentjes uit. Vertel nu wat je zo mooi vindt aan je partner(s). Waar je van houdt bij de ander en wat je aantrekt. Doe dit om de beurt en probeer geen reactie te geven wanneer je ontvangt. Dingen open kunnen ontvangen is namelijk ook onderdeel van tantra seks. Wees een open boek. Vertel je partner nu wat je verlangens zijn. Wat je leuk zou vinden om te doen, waar je zin in hebt, wat je fijn vindt en waar je nieuwsgierig naar bent. Dit hoeft niet per se te gaan over tantra of seks, maar voornamelijk over wat er in je hart leeft en wat je diepste verlangens zijn op dit moment in je leven en in je relatie. Zo volgt de seksuele energie als het goed is vanzelf en misschien komen er wel hele nieuwe dingen aan bod.

Tantra massage

Bij een tantra massage denken veel mensen meteen aan seks. Hoewel er bij een tantra massage wel met seksuele energie wordt gewerkt, is dat alleen niet waar het allemaal om draait. Bij een tantra massage wordt er namelijk met bewuste, liefdevolle aanrakingen seksuele energie opgewekt die ervoor zou kunnen zorgen dat er levensenergie gaat stromen en dat zou zowel je partner als jouzelf een goed gevoel kunnen geven. Een tantra massage gaat dan ook niet om het ‘ontladen’, maar juist om het opladen door middel van seksuele energie. Dit komt doordat de (seksuele) levensenergie ervoor zou kunnen zorgen dat je je partner(s) tijdens deze vorm van tantra extra goed aanvoelt en je ook beter in je eigen levensenergie zou komen te zitten.

De voordelen van tantra

Tantra zou, naast de ontspannende en verruimende werking, nóg meer voordelen met zich meebrengen. We zetten de grootste voordelen voor je op een rijtje. Ben jij al overtuigd om je aan deze vorm van yoga te wagen?

Een betere zelfkennis. Tantra bestaat voor een groot deel uit mediteren, wat ervoor zorgt dat je vaker naar binnen moet keren. Doe je dat regelmatig, dan zul je merken dat je jezelf beter leert kennen en aanvoelen.

Innerlijke rust en kracht. Wanneer je aan tantra doet, ben je voortdurend bezig met het in balans brengen van je geest en lichaam. Hierdoor kun je leren om beter op je lijf en geest te vertrouwen, waardoor er innerlijke rust en kracht kan ontstaan.

Lichamelijke inspanning en flexibiliteit. Doe je aan tantra, dan ben je regelmatig in beweging. Hierdoor doe je de nodige inspanning op en blijf je flexibel. Fijn voor je mentale welzijn én voor je lichaam!

Stress makkelijker loslaten. Tijdens tantra-oefeningen ben je vaak bezig met je ademhaling. Dit zorgt voor ontspanning van het lichaam en de geest, waardoor je minder stress zou kunnen ervaren. Ook zouden er tijdens tantra gelukshormonen worden aangemaakt die gevoelens van angst en depressie tegengaan.

Een boost voor je seksleven. Veel mensen onderdrukken of negeren hun verlangens tussen de lakens. Wanneer je regelmatig aan tantra doet, zou je dan ook beter in verbinding met je lichaam kunnen worden. Fijn voor jezelf, je partner(s) en jullie relatie!

Goed voor je gezondheid. Tantra heeft veel gezondheidsvoordelen. Zo wordt je immuunsysteem sterker en zou je gifstoffen loslaten, waardoor je lijf gezond blijft.

Bevorderlijk voor je relaties. Tantra is niet alleen goed voor jou en je eventuele partner(s), maar ook voor andere relatievormen. Tijdens tantra ben je immers op een bijzondere manier in verbinding met elkaar, waardoor je een unieke vertrouwensband opbouwt op spiritueel niveau.

Tantra voor beginners

Hebben de voordelen van tantra je overtuigd om ermee te beginnen? We zetten drie eenvoudige oefeningen voor je op een rijtje om alvast lekker in de flow te komen.

De inner smile. Ga in je hoofd alle stukjes van je lichaam langs en probeer je in te beelden dat je naar deze lichaamsdelen kijkt met een glimlach. Hiermee stuur je namelijk als het ware een glimlach naar jezelf, waardoor je overspoelt kunt worden door fijne hormonen. Probeer er wel écht bij te glimlachen, want dan werkt deze oefening het beste. Raak jezelf aan. Door jezelf aan te raken krijgt je bewustzijn en zenuwstelsel een signaal dat alles veilig is en dat je mag ontspannen. Probeer het eens tijdens een moeilijk gesprek of tijdens een andere situatie die rust veroorzaakt. Wellicht helpt het je wel! De Yin kosmische orbit. Tijdens deze oefening bedenk je bij je inademing dat de energie vanuit je seksuele gebied omhoog gaat langs de voorkant van je lichaam tot over je hoofd. Met het uitademen stuur je de ademhaling over je hoofd en langs je rug terug naar beneden. Herhaal dit een paar keer om zo je levensenergie op te wekken. Een goede oefening voor beginners, want bij tantra is die levensenergie een belangrijk onderdeel.

Met yoga niet alleen ontspannen, maar ook je hormonen stimuleren... Kan dat echt? Overgangsvloggers Pien en Juul nemen de proef op de som en vragen de instructrice het hemd van het lijf: heb je met deze vorm van yoga écht minder last van overgangsklachten?

