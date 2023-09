Wijzer & echter... de voordelen van ouder worden

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Best gek, want ouder worden heeft veel moois te bieden. Zoals wijsheid en zelfvertrouwen, bijvoorbeeld. En ook dat is best sexy.

Carlijn Simons Getty Images

Ze zijn vriendelijk en loyaal, maar vooral ook afhankelijk, kwetsbaar, niet ambitieus en ouderwets. Het algemene beeld van ouderen is niet iets om vrolijk van te worden, valt te lezen in een rapport van het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn uit 2019, dat de resultaten van verschillende nationale en internationale onderzoeken doorspitte. Dan hebben we het nog niet eens over uiterlijk. Want welke vrouw met een paar decennia op de teller voldoet nou nog aan het heersende schoonheidsideaal? Dat beeld is namelijk niet alleen leeftijdsloos, maar ook perfect, desnoods met behulp van fotobewerking. Oneffenheden, rimpels, grijze haren, bobbelige knieën, kipfilets onder de armen en uitgezakte borsten komen daarin niet voor. Massaal beginnen we na ons veertigste met smeren, haren verven en sporten. Dat ouder worden niet echt aantrekkelijk is schreeuwen allerlei commercials, berichten op sociale media en de buitenwereld in het algemeen ons van alle kanten toe.

Strak is de norm

‘Bij kinderen spreken we over ontwikkeling, bij volwassenen over verandering en bij ouderen over aftakeling’, schrijft Liesbeth Woertman (69), gepensioneerd hoogleraar psychologie, in haar boek Wie ben ik als niemand kijkt? over de rol van schoonheid en identiteit in het leven van vrouwen boven de veertig. In een cultuur waarin een geslaagd iemand per definitie mooi en jong is, geldt dat al helemaal voor de vrouwelijke sekse. Wat betekent dat voor vrouwen die de twintig al een tijdje zijn gepasseerd, vraagt Woertman zich af. Hoe is het om een ouder lichaam te hebben in deze tijd van perfecte ideaalbeelden? Hoe verhouden oudere vrouwen zich tot hun zogenaamd ‘aftakelende’ lichaam als de norm strak en knap is?

Hoe gaan ze om met zichzelf als ze niet meer zo gestroomlijnd zijn? Woertman: ‘Als het over uiterlijk en seksuele aantrekkelijkheid gaat, worden vrouwen van veertig al oud genoemd. Aan een vrouw moet je niet kunnen zien dat ze heeft geleefd en daardoor tekeningen in haar gezicht maakt. Wat zetten wij daartegenover? Duiken we weg en verbergen we ons onder een dikke laag make-up? Hollen we naar de cosmetisch arts of durven we in onze kracht te gaan staan?’

Zie advertentiefoto’s, reclames en plaatjes op internet van ‘perfecte’ vrouwen voor wat ze zijn: gemanipuleerde, bewerkte beelden. Niet echt dus.

Waardeer je lichaam om wat het doet en kan. Het staat elke dag op, ademt, loopt en lacht. Het heeft misschien kinderen gebaard en een ziekte overwonnen. Wat doet dat buikje er dan toe?

Besef dat het lichaam dat je in spiegels, etalageruiten en op foto’s ziet alleen buitenkant is, niet het levende wezen met gevoel dat jij bent.

Verbreed je idee over de interpretatie van het begrip schoonheid. Oké, je bent minder strak dan toen je dertig was, maar als je gaat dansen, fietsen of wandelen met een (klein)kind of met handen en voeten een verhaal vertelt, is je lichaam ook wonderschoon.

Veel te bieden

Redenen genoeg om dat laatste te doen. Je zelfvertrouwen bereikt namelijk een piek rond je zestigste, zo laat een onderzoek van psychologen van de Universiteit van Bern (2018) zien. Van de ruim 164.000 deelnemers tussen de 4 en 94 jaar oud gaven degenen tussen de 60 en 70 jaar zichzelf het hoogste cijfer. Inge (60) kan dat beamen. “Vroeger vond ik mezelf maar niets”, vertelt ze. “Niet lang genoeg, niet slank genoeg, niets was eigenlijk genoeg. Zo rond de overgang dacht ik zelfs: dit is het, ik heb mijn beste tijd gehad, vanaf nu wordt het alleen maar minder. Voor mijn gevoel werd ik ouder en lelijker, waardoor ik geloofde dat ik niet meer meetelde. Tot ik mezelf leerde waarderen als een uniek persoon, die ook anderen veel te bieden heeft.”

Psychologen denken dat die spurt in zelfvertrouwen ermee te maken heeft dat we op latere leeftijd vaak in wat stabieler vaarwater komen in ons leven. We zijn emotioneel meer in balans, hebben in werk en relaties meestal onze weg gevonden. Omdat we niet meer zo bezig zijn met onszelf, ontstaat er ruimte om meer sociale rollen te gaan vervullen. Dat geeft het zelfbeeld een extra boost. Ook dat herkent Inge: “Ik doe mijn hele leven al van alles voor iedereen: mijn man, mijn kinderen, vrienden. Alleen deed ik dat voorheen meer vanuit een gevoel van presteren. Ik ontleende mijn bestaansrecht eraan, omdat ik vond dat ik zonder dat niemand was. Nu weet ik dat ik van alles ben. Dus als ik tegenwoordig af en toe kook voor de buurman wiens partner onlangs is overleden, doe ik dat echt voor hem. Natuurlijk geeft mij dat ook een goed gevoel, maar ik heb het niet meer nodig om te bepalen wie ik ben.”

Blijer dan ooit

Behalve dat betere zelfbeeld komt uit een onderzoek van een Australische hoogleraar psychologie uit 2013 opmerkelijk genoeg ook naar voren dat we vanaf ons 55e blijer zijn met ons lichaam dan ooit tevoren. Al waren de meest gebruikte woorden ‘dik’, ‘lelijk’ en ‘afgeleefd’, toen Woertman deelnemers in een enquête naar het lichaamsbeeld van volwassenen van verschillende leeftijden vroeg het zinnetje ‘Het lichaam van een oudere vrouw is…’ af te maken, toch lijken we zulke oordelen van de buitenwereld goed van ons af te kunnen laten glijden. ‘Veel vrouwen hebben in de loop van hun leven geleerd dat hun geluk niet afhangt van hun uiterlijk’, schrijft Woertman.

Wat ook helpt, is dat we inmiddels beseffen dat er belangrijkere dingen in het leven zijn dan een strak en sexy lichaam. Bovendien gaan we minder af op de ideaalbeelden. Door ons verbeterde zelfbeeld weten we inmiddels wat we zelf waard zijn. ‘En als we onszelf vergelijken met levende vrouwen van onze eigen leeftijd, zal de tevredenheid met ons uiterlijk veel groter zijn’, aldus Woertman.

Carla (59) gaat nog een stapje verder: “Ik denk dat de oudere vrouwen van nu het ideaalbeeld aan het veranderen zijn. Net als veel anderen laat ik mijn haar grijs. Niet uit verloedering, maar omdat ik er trots op ben. Ook ben ik modellen- en acteerwerk gaan doen. Vroeger dacht ik: dat kan niet want ik ben niet lang genoeg, heb geen benen van hier tot Tokio, ik ben te lelijk en te dik. Maar nu ben ik op een punt gekomen dat ik me prima voel over hoe ik eruitzie en me niet wil laten beperken door rimpels en grijs haar. Er zijn zo veel leuke dingen die je kunt doen op deze leeftijd.”

Zo sexy is grijs Veel vrouwen kleuren hun grijze haar, anders is echt alle jeugdige aantrekkingskracht verdwenen. Want grijs haar is niet-sexy... Is dat zo? Journalist Wies Verbeek, die op haar website blow.nl schrijft over een Beetje Leuk Ouder Worden, ging op onderzoek uit: klopt het dat vrouwen met grijs haar ouder worden geschat en minder aantrek-kelijk worden gevonden? In de mini-documentaire De reis naar grijs (te zien op YouTube) laat ze zes foto’s van grijze vrouwen aan vijfhonderd mensen zien en vraagt ze naar hun leeftijd en hoe aantrekkelijk ze worden gevonden. Oké, de vrouwen met grijs haar werden drie jaar ouder geschat, maar geen greintje minder aantrekkelijk.

Zie je echte ik

Hoe kijk je eigenlijk naar jezelf in de spiegel? Waarschijnlijk niet met een open blik. De meeste vrouwen vergelijken zichzelf met een ideaalbeeld in hun hoofd en speuren naar groeven en kwabjes alsof ze een etalagepop controleren. Hoe je eruitziet in actie, als je lacht, praat of zelfs huilt, weet je meestal niet. Je kent alleen dat statische beeld.

Het gekke is: dat verdwijnt als je van binnenuit naar jezelf kijkt.

Als je je ogen sluit en jezelf voor de geest haalt, zie je je levende ik.

De emoties, gedachten, de liefde voor anderen, de dingen die je blij en verdrietig maken.

Die manier van kijken zal vaak een beter gevoel geven dan voor de spiegel staan.

Hoe ouder, hoe beter

Ouderdom heeft mooie voordelen, ontdekte neuro­wetenschapper

Daniel Levitin: Mensen die al wat langer meedoen…

… vertonen meer pro-sociaal gedrag. Ze zijn minder op zichzelf gericht en helpen anderen actief. Ze zijn bereid hun ervaringen en wijsheid in te zetten en te delen.

… zijn emotioneel beter in balans en hebben vaak meer positieve emoties. Ze zijn minder onzeker over zichzelf, hebben rust en zelfvertrouwen.

… kunnen beter omgaan met onzekerheid. Ze weten dat ze een bulk aan levenservaring hebben om op te bouwen en dat ze ook dit wel weer zullen overleven.

Gekke bekken

Het doel van deze derde levensfase, vindt Woertman, is om ons lichaam meer te gaan bewonen in plaats van het tentoon te stellen. Om er minder naar te kijken en het juist meer te voelen, om de wijsheid, waardigheid en authenticiteit die erin huist te laten zien in plaats van vooral de buitenkant. Dat is precies wat Petry (63) doet. Terwijl ze vroeger nooit zonder make-up de deur uit ging, omdat ze zich dan naakt voelde, maakt ze tegenwoordig ongegeneerd gebruik van haar lijf om zich uit te leven in passies die haar plezier en energie geven. “Ik geef workshops en trainingen in gezichtsfitness. Dat zijn oefeningen om de spieren in je gezicht dikker en korter te maken zodat je rimpels minder zichtbaar worden. Het werkt, maar je moet er wel allerlei gekke bekken voor trekken. Er zijn genoeg mensen die dat raar vinden. Daar trek ik me niets van aan, ik post er gewoon foto’s van op sociale media. Net als video’s van mijn pilatesklassen. Ja, ik heb een buik en die zie je, maar die hoort bij mij en bij deze leeftijd. Ik laat me daardoor niet stoppen in wat ik leuk vind om te doen.”

Er bestaan geen schoonheidsidealen voor vrouwen van veertig, zestig of tachtig, stelt Woertman. Misschien is dat maar goed ook. Het biedt de kans om je eigen schoonheid vorm te geven en deze periode in je leven aan te grijpen om er alles uit te halen wat erin zit. Zowel vanbuiten als vanbinnen.