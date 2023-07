Zó herken je de ware: dit is ’m! Of toch niet?

Liefde is niet altijd rozengeur en maneschijn, dat weet journalist José Rozenbroek ook. Toch blijft ze verlangen naar die ene leukerd en wil ze graag weten: hoe herken je de ware?

Tien jaar geleden was ik op zoek naar een appartement. Het land verkeerde toen al bijna vijf jaar in crisis en op de huizenmarkt was het doodstil. Ik bekeek 27 woningen in een paar maanden tijd. Sommige vielen meteen af, een paar vond ik leuk, maar mijn hart ging er niet van tekeer. Tot ik na een bezichtiging van een hoekhuis met een lawaaiige tram voor de deur door de makelaar werd gelokt naar een ander appartement, een paar honderd meter verderop. Ik had er niet zo’n zin in, het leek me te groot en te duur, maar de man wist me over te halen: kom nou éven kijken, het is echt de moeite waard. Een kwartier later stond ik op de vierde verdieping van een oud herenhuis met uitzicht op een beeldschone kastanjeboom. Op slag was ik verliefd. Na flink onderhandelen was het huis van mij. Nu nog een grote liefde en mijn geluk kan niet meer stuk, dacht ik.

De accountant

Sinds mijn scheiding, vijftien jaar daarvoor, had ik een aantal relaties gehad, maar geen enkele had standgehouden. Ik val op hyperintelligente, spannende, autonome mannen, maar helaas bleken die niet altijd betrouwbaar of stabiel en zéker niet gemakkelijk.

Na weer zo’n affaire-met-tragische-afloop had ik mezelf stevig onder handen genomen: de volgende man met wie ik in zee zou gaan moest evenwichtig, betrouwbaar, ongecompliceerd en lief zijn. Al snel diende zich zo’n man aan, in de vorm van een accountant die ik tijdens een etentje bij vrienden ontmoette. Laten we hem Tom noemen. Tom was fysiek niet mijn type, mager en tanig, terwijl ik op groot en stevig val. Maar vooruit, het zou flauw zijn om daarop af te knappen. We gingen een paar keer uit, dat was best gezellig. Maar bij het afscheid pakte hij nooit door, hij bleef schutteren en stamelen en talmen. Totdat ik hem op een keer voor de deur van het restaurant bij de kladden greep en hem zoende. Het was donker, maar ik voelde dat hij bloosde. Lang verhaal kort: met deze Tom kreeg ik een relatie. Hij kon geweldig koken, had een zeilboot, was lief en attent en zou mij nooit bedriegen: op papier helemaal de man die ik mezelf had gewenst. Alleen, het werkte niet. Ik begeerde hem niet, ik had nooit zin om hem de kleren van het lijf te rukken. Ik vond hem langdradig, een beetje saai, te afwachtend ook.

Op een sombere oktoberdag waren we op weg naar de Veluwe, waar we zijn verjaardag zouden vieren. Hij zat aan het stuur, de regen kletterde op het dak, desondanks hoorde ik zijn ademhaling die zwaar was. Af en toe zuchtte hij. Hij is zenuwachtig, realiseerde ik me opeens. Niet op zijn gemak. En ik, ik voelde me evenmin op mijn gemak, maar gejaagd, geïrriteerd en daardoor schuldig.

Swipen en liken

Na dat weekend maakte ik het uit. Een paar jaar erna kocht ik mijn huis en besloot ik die vermaledijde zoektocht naar de ware op te pakken door te gaan daten via Tinder. Als ik het net zo systematisch en grondig zou aanpakken als mijn huizenjacht, kon daar weleens een mooie liefde uit rollen, bedacht ik. Ik maakte een profiel aan, zette er wat leuke foto’s op en schreef een puntig berichtje. Het spel van swipen en liken kon beginnen. Ik werd een ware Tinderdeskundige. In een jaar tijd had ik afspraakjes met tientallen mannen, met wie ik koffie en wijn dronk, een hapje at, langs het strand of in het park wandelde, naar het museum ging. Bij het gros wist ik al binnen een seconde dat het niks zou worden, bij een enkeling wilde ik meteen weghollen. Met sommigen wilde ik best zoenen en met een paar had ik seks. Met die éne, die getrouwd bleek te zijn, beleefde ik een paar prachtige, onvergetelijke nachten. Maar de ware zat er niet tussen. Tinderen bleek emotioneel uitputtend, meer dan ik ooit had kunnen denken. En opnieuw werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt dat ik val op slimme, spannende, maar ingewikkelde mannen. Niet handig als je duurzaam gelukkig in de liefde wil worden.

Zeven menstypes

Maar hoe vind je dan wél de ware? Monica Wardenaar, typedating expert en relatiedeskundige, weet het precies. Ze schreef er zelfs een boek over: Jij past echt bij mij. Herken je ideale partner aan uiterlijk en gedrag. Volgens haar zijn er zeven menstypes te onderscheiden: Maan, Venus, Mercurius, Saturnus, Mars, Jupiter en Zon. Deze types kun je herkennen aan hun uiterlijk en een aantal karaktereigenschappen. Zaak is om uit te vinden wat voor menstype je zelf bent. Je kunt ook een mix van twee menstypes zijn, bijvoorbeeld een Saturnus-Mars. Als je dat eenmaal weet, weet je ook wie wél of niet bij je past. De menstypes die het allerbest bij je passen zijn het tegenovergestelde type én je eigen type. Ze legt het uit aan de hand van ‘supermatch’ Máxima en Willem-Alexander: “Onze koning is een echte Jupiter, hij heeft een fors lichaam met neiging tot overgewicht en een warme, sympathieke uitstraling.

Máxima is een Venus-Mercurius: een sensuele, charmante, vurige vrouw. Deze twee menstypes hebben een maximale aantrekkingskracht over en weer. Sommige mensen denken: wat ziet Máxima in Willem-Alexander, maar als Venus-Mercurius vindt ze dit soort types aantrekkelijk. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook hoe hij is. In de basis houden ze van dezelfde dingen: een sociaal leven, een luxueuze levensstijl. Ze zijn levensgenieters. En je ziet dat het werkt, deze supermatch.”



Is het niet wat oppervlakkig om naar het uiterlijk te kijken, werp ik tegen, als je op zoek bent naar de ware? “Je doet het vaak al vanzelf”, zegt Wardenaar. “Ga maar na, je valt vaak op een bepaald type. En onbewust deel je mensen altijd al in categorieën in. Zoals je ook in één oogopslag bij een hond ziet of het een poedel, een labrador of een herder is. Aan het uiterlijk kun je bepaalde karaktereigenschappen afleiden en daardoor weet je of iemand jouw ideale partner kan zijn.”

Ideaalbeeld

Die ideale partner moet je overigens niet verwarren met de blauwdruk van de ideale partner die je van jongs af aan hebt ingevuld, je ‘mentale liefdeskaart’, zoals seksuoloog en psycholoog John Money dat noemt. Die blauwdruk wordt bepaald door verschillende facetten van mensen die je hebben beïnvloed: ‘De ogen van je moeder, de glimlach van je vader, de humor van je buurjongen en de stem van de juffrouw op school’, schrijft Wardenaar in haar boek. ‘Steeds wanneer je iemand ontmoet die aan de eisen van je liefdeskaart voldoet, voel je je tot deze persoon aangetrokken. Zo ontstaat dus je beeld van een ‘ideale partner’. Maar je weet niet of deze partner écht ideaal is voor jou.’ Pas bij het juiste menstype is er een klik, zegt ze, echte chemie.

Hoewel ik weerstand voel bij de typologie van Wardenaar – te makkelijk, te schematisch – raak ik toch geïntrigeerd. Ik probeer uit te vinden wat ik zelf ben. Een Mars waarschijnlijk: rechte, slanke lichaamsvorm, doordringende blik, temperamentvol, energiek, ongeduldig, ondoordacht. Hoewel, ik val absoluut niet op Venusmannen – mijn maximale aantrekking – die vol, rond, zacht en rustig zijn. “Dat kan”, zegt Wardenaar. “Je moet ook kijken naar je wil. Dat is stap twee. Eérst bepalen wat voor menstype je zelf bent, daarna bedenken wat je zoekt in een relatie. Stap drie: een van de twee menstypes kiezen die bij jou passen. Als energieke Mars kun je rust zoeken, dan moet je bij Venus zijn – opposites attract. Misschien wil je liever herkenning, dan past een Marstype met wie je een actief leven kunt leiden beter bij jou.”

Ik denk aan mijn relatie met Tom. Hij was geen Venus en zeker ook geen Mars. Zou dat de reden zijn waarom we totaal niet bij elkaar pasten? Ik denk ook aan mijn huidige liefde, een combinatie van Mars en Saturnus, schat ik. Voor hem viel ik als een blok, zoals ik ook ooit als een blok voor mijn huis viel. “Mars en Saturnus-Mars zijn een goede match”, zegt Wardenaar. “Jullie herkennen veel in elkaar. Jullie zullen ook weleens botsen, want jullie willen allebei graag de koers bepalen. En kun je omgaan met het betweterige van een Saturnus? Dan is belangrijk: weet wat je wil en niet wil binnen een relatie.”

Hechting

Wat hebben psychologen te vertellen over de ideale match? Psycholoog en relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven werkte een paar seizoenen mee aan het tv-programma Married at first sight. Als een van de matching experts koppelde hij de kandidaten op basis van drie criteria: topografie, leeftijd en attitude. Die eerste twee zijn duidelijk: mensen willen niet te ver van elkaar wonen en willen doorgaans geen enorm leeftijdsverschil. Met attitude worden overtuigingen en waarden bedoeld. Mensen met dezelfde houding ten opzichte van het leven voelen zich sterker tot elkaar aangetrokken. Stem je D66 of BBB? Ben je gelovig of breng je de zondag liever door in de kroeg? Wil je samen op de bank Boer zoekt Vrouw kijken of op een motor dwars door Afrika? Met andere woorden: soort zoekt soort – precies wat ook Monica Wardenaar zegt. Assortative mating wordt dit ook wel genoemd. Maar, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek, een goede klik is nog geen goed huwelijk. Tevredenheid met een relatie hangt niet enkel samen met attitude, maar ook met persoonlijkheidskenmerken die moeten matchen. Attitude kun je in een eerste gesprek aftasten, maar pas als je wat langer bij elkaar bent, komt aan de oppervlakte hoe je werkelijk in elkaar steekt: denk aan intelligentie, extraversie, optimisme, spontaniteit en empathie.

Deze persoonlijkheidskenmerken vormen de basis van de algoritmen van datingapps en matchingbureaus. Mensen die even slim zijn, net zo introvert of even ambitieus, zo wordt gedacht, zullen eerder samen gelukkig worden dan mensen die hierin verschillen. Maar geen enkele datingapp blijkt op basis van karaktereigenschappen een match te kunnen voorspellen die ook op de lange termijn standhoudt.



Want er blijkt nóg een kenmerk van doorslaggevend belang te zijn, namelijk de manier waarop mensen zijn gehecht. Van de Ven: “Hechting is de mate waarin je je veilig voelt als je intiem wordt met een ander. Hechting gaat over de mate waarin je je leven deelt met elkaar, over seks, maar vooral ook over verbondenheid. De manier waarop jij gehecht bent, blijkt pas gaandeweg een relatie en is daarom bepalend op de lange termijn.” Het goede nieuws, zegt hij, is dat we hechtingsstijlen kunnen veranderen. “Vaak gebeurt dit min of meer vanzelf, doordat geliefden hun diepere emoties uitspreken. En anders kan relatietherapie uitkomst bieden.”

Rechtse bal

Ik denk opnieuw aan mijn huidige liefde, met wie ik nu bijna twee jaar iets heb. Alhoewel ik hem eerst maar een rechtse bal vond en hij mij een Amsterdams bijdehandje, raken we niet uitgepraat. We vinden elkaar leuk en lekker. We dagen elkaar uit op intellectueel gebied, we hebben allebei ruimte nodig voor een eigen leven, we kunnen samen lachen, we houden allebei van kunst, natuur en actie. We zijn ook heel verschillend: hij is rationeel en ik ben emotioneel, we kibbelen wat af over politiek, over hoe de klimaatcrisis moet worden opgelost, hij eet ’t liefst alle dagen vlees en ik bijna niet. Soms zeg ik tegen hem dat ik het een wonder vind dat we nog bij elkaar zijn, gezien zijn bindingsangst en mijn verlatingsangst. Gelukkig kunnen we praten over onze verschillen, al is dat soms moeizaam. Maar we vinden elkaar blijkbaar zo de moeite waard dat we niet van elkaar weglopen. Of deze relatie duurzaam is? Zou best eens kunnen. Fingers crossed. En ik ga de raad van Jean-Pierre opvolgen: “Ga in een langere relatie het gesprek aan over behoeften, drijfveren en emoties in plaats van over verschillende denkbeelden. Je wil de ander niet overtuigen, je wil de ander leren kennen op een dieper niveau.

