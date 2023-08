Zorgdilemma: kun je als mantelzorger wel op vakantie?

Een weekendje weg of lekker op vakantie, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar niet voor mantelzorgers. Terwijl juist zij wel wat rust en ontspanning kunnen gebruiken.

Een midweek naar zee terwijl je vader ziek is of toch maar niet? Een paar dagen naar de zon of thuisblijven om je moeder te verzorgen, omdat ze dat zelf niet meer kan? Als één van je ouders – of misschien allebei – ziek is of hulp nodig heeft, is op vakantie gaan minder vanzelfsprekend. Wel broodnodig. Mantelzorgen en daarnaast werken, aandacht besteden aan een partner, misschien ook nog zorgen voor kinderen én een sociaal leven onderhouden, is niet eindeloos vol te houden. Bovendien maakt een kleine break, even niet aan al die verantwoordelijkheden denken, het zorgen voor een dierbare makkelijker.

In Nederland verlenen jaarlijks zo’n 4,4 miljoen 16-plussers mantelzorg aan een partner, familielid, vriend of buur. Naar schatting zorgen 750.000 mantelzorgers langer dan drie maanden meer dan acht uur per week voor een dierbare. Zij kunnen dus niet zomaar hun koffers pakken en vertrekken, hoe graag ze dat ook zouden willen. Zoals Bauke. “Mijn omgeving zegt vaak: ‘Denk je wel aan jezelf?’ Het is aardig bedoeld, maar mensen begrijpen niet wat zorgen voor een dierbare betekent. Ik reis graag en zou wel vaker weg willen, maar door de zorg voor mijn ouders is vakantie al langer geen echte vakantie meer. Ik help ze zoveel mogelijk. Een vakantie kan ik inmiddels goed gebruiken, maar van rustig weggaan is geen sprake. Wat helpt is denken: tijd voor mezelf komt wel weer.”

Ingrid (54) zorgde samen met haar vader, zus en tante voor haar moeder: “De ziekte van mijn moeder was progressief en veeleisend. Ze was ook lang ziek, namelijk zo’n vijftien jaar. In die tijd leerde ik dat vakantie en tijd met mijn gezin nodig was. Anders hield ik het niet vol. In het begin voelde ik me al schuldig over een dagje sauna, maar naarmate de jaren vorderden ging ik met een geruster hart weg. Pas op vakantie kon ik echt ontspannen en bijtanken.

Wel was ik dan altijd bang dat er iets zou gebeuren. Mede daarom volgde ik de laatste jaren haar elektronisch patiëntendossier. Mijn vader vond het mentaal zwaar om voor mijn moeder te zorgen en daarom belde ik hem regelmatig tijdens mijn vakanties. Verder planden mijn zus en ik het altijd zo dat we niet tegelijk weg waren. Ook vroegen we een tante om die weken bij te springen. Juist omdat de zorg zolang duurde, merkte ik dat het slecht was om vakanties op te geven. Ik moest ook voor mezelf zorgen. Dat was niet egoïstisch, maar verstandig. Het was de manier om de zorg voor mijn moeder te kunnen volhouden.”

Zorg delen

De zorg voor een ouder is anders dan die voor een partner of kinderen. De rollen zijn omgedraaid en dat kan ingewikkeld zijn. Else-Marie van den Eerenbeemt is familietherapeut en onderzoeker, ze houdt zich al ruim veertig jaar professioneel bezig met de ouder-kindrelatie: “De zorg voor een vader of moeder brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Ieder kind heeft een eigen reden om veel of weinig te doen wanneer ouders ziek worden. Vaak delegeert de oudste en voert de jongste uit”, vertelt ze. “Ook is er een verschil tussen zoons en dochters. Die laatsten hebben de neiging alle zorg op zich te nemen, terwijl ze ook een broer om hulp kunnen vragen.” Zoals Namfon deed. Na het overlijden van haar vader zorgde ze – naast haar fulltimebaan – samen met haar broer voor hun moeder die door een hersenbloeding in een rolstoel zat. Ook haar tantes sprongen wekelijks bij. “Elke dag naar mijn zieke moeder gaan brak me op. Door mijn werk kon ik er niet altijd heen. Mijn broer en ik waren de hoofdverzorgers en het was fijn dat we de zorg met elkaar en andere familieleden konden delen.”

Wie enig kind is, hoeft niet te denken: dit is alleen mijn zaak. Delegeer juist, geeft Van den Eerenbeemt als tip. Schakel bijvoorbeeld een buurvrouw of goede vriend in of vraag iemand anders uit de omgeving. Ook oudere kleinkinderen of neven en nichten zijn mogelijke zorgverleners. Van den Eerenbeemt: “Voor hen kan die een-op-eentijd met opa of oma juist speciaal zijn. Breng het zorgen niet als een loodzware taak, maar als iets positiefs en zorg dat iedereen weet waar-ie aan toe is. Maak ook aan je vader of moeder duidelijk wanneer je weg bent en dat een ander de zorg tijdelijk overneemt. Noteer dit desnoods op de kalender van je ouders. Dat klinkt overdreven, maar het geeft steun en zorgt voor rust bij iedereen die betrokken is.”

Positief effect

Voor mantelzorgers voelt het misschien alsof ze moeten kiezen tussen thuisblijven – en voor de ouders zorgen – en op vakantie gaan. Van den Eerenbeemt: “Besef dat je naast je ouders ook je relatie en kinderen hebt. Het is geen kwestie van óf je ouders óf op vakantie met het gezin. Wat kan helpen is om dicht bij huis te blijven. Ga bijvoorbeeld een paar dagen naar de Waddeneilanden of de Belgische kust.” Namfon gunde zichzelf tussen het zorgen door wel vakantie maar voelde zich vooraf vooral schuldig. “Toen mijn vader nog leefde, had ik daar niet zo’n last van. Dat werd erger nadat hij overleed en ik me heel verantwoordelijk voelde voor mijn moeder. Zeker in het begin. Ik wilde niet dat ze doorhad dat ik niet kwam en daardoor boos zou zijn.”

Even ertussenuit zorgt voor rust in het hoofd en lichaam. Vakantie draagt bij aan positieve gevoelens en vermindert negatieve emoties en depressies. Ook de psychologische veerkracht neemt toe, waardoor de zorg beter is vol te houden. Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Pittsburgh.

Regelmatig een vrije dag of op vakantie gaan is dus niet alleen goed voor een mantelzorger, maar ook voor de relatie met degene voor wie gezorgd wordt. Dat ondervond ook Namfon. “Na mijn vakantie naar Thailand, het geboorteland van mijn moeder, liet ik allerlei foto’s en filmpjes zien. Het waren momenten waarop ik echt verbinding kon leggen.”

Vaste momenten

Om goed op vakantie te gaan, helpt het om de zorg over te dragen en daar goede afspraken over te maken. “Je trekt niet zomaar de deur achter je dicht. Je moet dingen concreet maken en piketpalen uitzetten”, zegt Van den Eerenbeemt. Ze vervolgt: “Stem bijvoorbeeld af wie wanneer op vakantie gaat en wat de thuisblijver doet. Doe dat niet pas een week of de avond van tevoren, maar zorg dat iedereen is voorbereid. Laat ook weten waar je bent en spreek vaste momenten af om met elkaar te bellen. Zo heb je niet de hele dag het gevoel dat je nog van je moet laten horen.” Namfon: “Ik voelde me verantwoordelijk voor het feit dat mijn moeder genoeg zorg kreeg tijdens mijn vakantie en dat alles gewoon doorliep. We spraken daarom af dat mijn broer en tantes vaker naar mijn moeder gingen als ik op vakantie was.”

Naast schuldgevoelens kan ook de praktische organisatie van een vakantie voor stress zorgen. Sowieso moet er al veel geregeld worden voor een vakantie, van vluchten boeken tot koffers pakken.

Het idee om dan ook nog de zorg te moeten regelen voor een zieke ouder doet veel mantelzorgers afzien van überhaupt weggaan. Zo ervaart ook Bauke: “Alleen al het geregel en de extra zorgen voor vertrek kosten me meer dan het oplevert. Daarbij kan er ieder moment een telefoontje komen dat één van hen er niet meer is.” Van den Eerenbeemt adviseert om wel op vakantie te gaan. “Informeer eens naar de mogelijkheden van een zorghotel voor de hulpbehoevende ouder of een logeerplek in een verpleeghuis. Oudere mensen zijn graag in hun eigen huis. De kans is groot dat ze een zorghotel op voorhand niet fijn vinden. Terwijl als ze er eenmaal zijn, vinden ze het vaak goed. Aan aandacht en zorg geen gebrek. Breng waar ze naartoe gaan als iets aantrekkelijks. Zeg bijvoorbeeld ‘Mam, ik heb iets fijns voor je geregeld; een hotel met uitzicht op zee.’”

Goed vooruitzicht

Een zieke ouder kan het leven in perspectief zetten. De kleine dingen en bijzondere momenten die er door een ziekte misschien minder zijn, worden belangrijker en waardevoller. Maar praat jezelf geen schuldgevoel aan als tijd voor jezelf, het gezin en vakantie nodig is. En geef ook anderen hier geen kans toe. Door de zorg voor vader of moeder goed te regelen als jij er niet bent, kun je ook eventuele schuldgevoelens thuislaten. Want wie goed voor zijn ouders zorgt, kan ook beter voor zichzelf zorgen.

Aimee (51) zorgde samen met haar moeder voor haar vader: “Ik werk in de gezondheidssector en toen ze bij mijn vader een plekje in de longen ontdekten, wist ik dat het foute boel was. Het bleek longkanker te zijn, zonder kans op genezing. Om hem zo goed mogelijk te helpen, ging ik mee naar afspraken en controles. Door corona mocht ik daar fysiek niet bij zijn en luisterde ik in de auto met de gesprekken mee via de telefoon. Zo kon ik vragen stellen aan de arts.

Ik vond het fijn iets te kunnen doen en tegelijkertijd ook lastig. Ik ben zzp’er met een eigen praktijk en heb een partner. Ook heb ik een hond die geregeld ziek was. Het zijn een hoop ballen om hoog te houden, als je dan ook nog voor je zieke vader zorgt. Ik kon wel genieten van mijn vakantie, maar besefte ook dat hij op dat moment aan het strijden was. Het lukte me nooit om honderd procent los te laten, maar ik merkte dat het me hielp om op vakantie te gaan en leuke dingen te doen. Ik laadde er niet alleen door op, maar hield zo ook de zorg beter vol.”

