Déze Raarste Ruzies werden het meest gelezen in 2022

1. Saskia (61): “Mijn zoon en schoondochter willen emigreren mét ons kleinkind”

Ruim een jaar geleden begonnen de zoon en schoondochter van Saskia er voor het eerst over: ze willen in Italië wonen. Saskia moest even wennen aan het idee, maar sloot er al snel vrede mee. Tót ze hoorde dat haar schoondochter in verwachting is. “Sinds die dag slaap ik slecht. Aan de ene kant omdat ik nog steeds niet kan geloven dat ik oma word, dat is misschien wel het mooiste nieuws dat ik ooit gehoord heb. Maar aan de andere kant omdat mijn kleinzoon of -dochter in Italië geboren wordt en daar opgroeit. Ik kan er niet aan wennen.” Lees hier verder.

2. Nienke (54): “De moeilijke eetgewoontes van mijn schoondochter verpesten mijn kerstdiner”

Nienke is gek op kerst. Met name op Eerste Kerstdag, omdat dan de hele familie bij haar komt, inclusief de uitwonende kinderen. Ze kookt graag de heerlijkste maaltijden, zo had ze het jaar ervoor haar handen vol aan een gevulde kalkoen. Dat zit er alleen dit jaar niet in. Haar kersverse schoondochter komt en zij eet geen vlees, vis en gluten. “Een ramp voor mijn kerstdiner! Wat moet ik nou maken?” Haar geklaag hierover leidde tot ruzie met haar zoon. Lees hier verder.

3. Lauren (28): “Toen ik mijn schoonmaakster ontsloeg, noemde ze mij een verwend nest”

Lauren vond het best ongemakkelijk om voor het eerst een schoonmaakster in te huren. Helaas verliep het ook niet zoals ze had gehoopt: “Ze kwam namelijk bijna altijd te laat. Ook stopte ze steeds vaker eerder dan afgesproken. Dat terwijl we haar hetzelfde bedrag bleven betalen. Ik kreeg het gevoel dat ze de kantjes er vanaf liep, maar durfde dat niet te zeggen.” Toen ze er wél van van zei, liep dat compleet uit de hand. Lees hier verder.

4. Ria (61): “Ik schaam me voor de burn-out van mijn man en dat maakt hem woest”

Vlak nadat de man van Ria bij een nieuwe baan start, komt hij in een burn-out terecht. Hij wil daar naar zijn omgeving toe graag open over zijn. Ria liever niet. Ze schaamt zich namelijk. “Mijn man wil tegen alles en iedereen vertellen over zijn burn-out. Ik heb liever niet dat iedereen weet dat hij al maanden alleen maar op de bank ligt.” Lees hier verder.

5. Leila (34): “Had ik die vriendin maar nooit over ons ingedutte seksleven verteld”

Leila en haar man zijn al 13 jaar samen. Hun seksleven is niet meer wat het vroeger is geweest. Als ze daarover aan haar vriendin vertelt, wordt haar vertrouwen niet veel later ontzettend beschaamd. Nota bene tijdens haar eigen housewarming: “Heel de avond maakte ze grapjes over mijn seksloze huwelijk én probeerde ze mijn man om haar vinger te winden.” Lees hier verder.

